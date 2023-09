OKO.press: wszczęto pięć nowych postępowań dyscyplinarnych wobec sędziego Juszczyszyna

Sędzia wrócił do pracy w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, ale decyzją jego prezesa, członka Krajowej Rady Sądownictwa Macieja Nawackiego został przeniesiony do wydziału rodzinnego (przed zawieszeniem orzekał w wydziale cywilnym) i wysłany na zaległy urlop. W lipcu ubiegłego roku wrócił do orzekania. Nie godząc się na przeniesienie do innego wydziału, sędzia Juszczyszyn wystąpił do sądu w Bydgoszczy, który w styczniu tego roku wydał postanowienie o przywróceniu Juszczyszyna do orzekania w wydziale cywilnym. Nawacki nie wykonuje jednak decyzji sądu.