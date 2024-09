Śledztwo w sprawie represji wobec sędziego Ferka. Prokuratura przyjrzy się Manowskiej i szefowej KRS

Zawiadomienie do Prokuratury Krajowej na początku lipca 2024 roku złożył sędzia Maciej Ferek z Sądu Okręgowego w Krakowie. Jak podaje OKO.press, "za władzy PiS za obronę praworządności był on represjonowany i zawieszony na blisko półtora roku przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną SN". Śledztwo w sumie dotyczy działań 18 osób - informuje portal.

"Chodzi o to, że gdy Ferek był dwa miesiące na zwolnieniu lekarskim, w prowadzonych przez niego sprawach inni sędziowie z wydziału cywilnego - w zastępstwie - wydawali bieżące postanowienia w kwestiach proceduralnych. Ferek po powrocie do pracy tych postanowień wydanych przez neo-sędziów nie uznał i wydał nowe postanowienia. Kolegium uznało to za utrudnianie pracy sądu i złożyło na niego zawiadomienie za kwestionowanie statusu sędziów" - tłumaczy OKO.press.

Śledztwo dotyczy 18 osób

Śledztwo sosnowieckiej prokuratury w tym wątku dotyczy Dagmary Pawełczyk-Woickiej (przewodnicząca neo-KRS, wcześniej prezeska Sądu Okręgowego w Krakowie) i Małgorzaty Manowskiej , pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Ferek zarzucił Manowskiej, że "jako prezeska SN pozwoliła, by akta jego sprawy trafiły do Izby Dyscyplinarnej, która na mocy zabezpieczenia TSUE nie powinna orzekać w sprawie sędziów" - przekazał portal.

Ferek: czuję żal do prokuratury, to nie jest pierwsze zawiadomienie

Ferek: mam nadzieję, że ta sprawa znajdzie finał w sądzie

Sędzia Maciej Ferek w rozmowie z TVN24 przyznał, że czuje "wielki żal do prokuratury". - To po pierwsze nie jest pierwsze moje zawiadomienie. Pierwsze zawiadomienie było już w kwietniu 2023 roku i prokuratora rejonowa w Kielcach odmówiła wszczęcia śledztwa. Złożyłem kolejne zawiadomienie w lipcu tego roku do Prokuratury Krajowej. Tym razem sprawa została przekazana na Śląsk i tam prokuratura w Sosnowcu podjęła to postępowanie - mówił.