Czy wróci obowiązkowa służba wojskowa? Szef MON komentuje

- Nie widzę dzisiaj potrzeby odmrażania obowiązkowej służby wojskowej. Ona jest zawieszona, więc zawsze taka możliwość istnieje - podkreślił jednak szef MON podczas Forum Samorządowego w Zakopanem.

Zaznaczył, że obecnie liczba ochotników w Polsce jest większa niż w wielu państwach europejskich rozważających lub prowadzących zasadniczą służbę wojskową.

- W tym roku, jeśli zsumujemy wszystkie rodzaje przeszkolenia wojskowego kończące się przysięgą i wstąpieniem do Sił Zbrojnych RP - zarówno do służby zawodowej, WOT, jak i rezerwy - to jest około 54 tysiące osób: 35 tysięcy w dobrowolnej służbie, 10 tysięcy terytorialsów i około 10 tysięcy uczestników programu "Wakacje z wojskiem" - wymienił.

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło: Józef Niedziałek/PAP/EPA

Wzrost produkcji amunicji w Polsce

Szef MON wskazał także na znaczący wzrost krajowej produkcji amunicji. - W ciągu dwóch lat w MESKO zwiększono produkcję amunicji małego kalibru z 50 milionów do 250 milionów sztuk rocznie - podkreślił. - To ogromny skok, który zabezpiecza potrzeby indywidualnego wyposażenia żołnierzy i służb mundurowych – dodał minister obrony.

Wicepremier przypomniał również, że dzięki ustawie o fabrykach amunicji możliwości produkcji amunicji 155 mm mają wzrosnąć trzydziestokrotnie. Trzy zakłady, dofinansowane kwotą trzech miliardów złotych, mają zapewnić Polsce samodzielność w produkcji tego kluczowego kalibru.

Forum Samorządowe, zorganizowane w Zakopanem po raz pierwszy, poświęcone było tematom zrównoważonego rozwoju, gospodarki, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odporności na sytuacje kryzysowe. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, a partnerem głównym - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

