Polska Kiedy wypadają wolne dni i ferie w nowym roku szkolnym? Oprac. Ewa Żebrowska |

Donald Tusk na inauguracji roku szkolnego 2026/2027 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Pierwszego września 4,8 milionów uczniów rozpoczęło rok szkolny 2026/2027. W ciągu niemal 10 miesięcy nauki uczniowie mogą liczyć na dni wolne z uwagi na święta czy ferie. Kiedy najlepiej zaplanować dłuższe wyjazdy i jak połączyć to z urlopami rodziców? Zebraliśmy wszystkie przerwy i święta w jednym miejscu

Dwa ustawowo wolne od pracy i nauki święta wypadają w tym roku kalendarzowym w weekend - są to Wszystkich Świętych i Święto Pracy. Dłuższą "majówkę" można zaplanować w późniejszym terminie - 27 maja, po święcie Bożego Ciała. Dyrektorzy szkół mogą ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, więc 28 maja może być jednym z nich.

Kalendarz roku szkolnego 2026/2027 - dni wolne

Pierwszym dniem w tym roku szkolnym, w którym nie odbywają się zajęcia dydaktyczne jest środa 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej zwany Dniem Nauczyciela. Choć nie ma lekcji, to placówki są zobowiązane zapewnić opiekę. Tego dnia organizowane są zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Nieco mniej szczęścia czeka uczniów w listopadzie - zwykle wolny 1 listopada wypada w tym roku w niedzielę, co oznacza o jeden dzień mniej wolnego.

11 listopada (środa) - Święto Niepodległości, brak zajęć dydaktycznych.

23-31 grudnia 2026 roku - zimowa przerwa świąteczna związana Bożym Narodzeniem. Ponieważ 1 stycznia wypada w piątek, zatem włącznie z sobotami i niedzielami uczniowie będą mieli 12 dni wolnych. Tuż po tym dłuższym wolnym wypada Święto Trzech Króli - 6 stycznia (środa).

25-30 marca 2027 roku - wiosenna przerwa świąteczna związana ze Świętami Wielkanocnymi. Potrwa od czwartku do wtorku włącznie, będzie to zatem sześć dni wolnego.

3 maja (poniedziałek) - Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od pracy i nauki.

27 maja (czwartek) - Boże Ciało - dzień wolny od pracy i nauki.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach zakończą się w piątek 25 czerwca 2027 r., a wakacje rozpoczną się 26 czerwca i potrwają do 31 sierpnia 2027 roku.

Ferie zimowe 2027. Terminy dla województw

Ferie zimowe zaplanowane są na trzy tury w zależności od województwa i trwają 14 dni kalendarzowych. Tak prezentuje się podział według terminów podanych przed Ministerstwo Edukacji Narodowej.

18 stycznia - 31 stycznia 2027: podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie

1 lutego - 14 lutego 2027: mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie

15 lutego - 28 lutego 2027: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińskomazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

Redagował AM