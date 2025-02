4 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem. Profesor Zoran Stojčev, ordynator Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie, pytany na antenie TVN24 co powinniśmy robić, by chorujących na nowotwory było mniej, wskazał, że w Polsce mamy dobrych onkologów, ale problemem często jest późne rozpoznanie nowotworu. Wpływa na to między innymi lęk przed badaniem się.

"Podstępny" nowotwór i profilaktyka

Dlaczego zwlekamy z badaniami

Ekspertka zauważyła, że unikanie szkodliwych czynników ryzyka, takich jak alkohol i papierosy, może znacząco wpłynąć na zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób nowotworowych. Dodała również, że kluczowe jest regularne wykonywanie badań profilaktycznych. - Powinniśmy często się badać i mieć na uwadze to, że częste badania profilaktyczne mogą pomóc wykryć chorobę nowotworową we wczesnym stadium, które pozwala na całkowite wyleczenie - podkreśliła.

Bezpłatne badania mammograficzne

W ramach profilaktyki raka piersi NFZ zachęca kobiety w wieku od 45 do 74 lat do korzystania z bezpłatnych badań mammograficznych. Oferta skierowana jest do pacjentek, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały mammografii profilaktycznie, a także do tych, które zakończyły pięcioletnią kurację po leczeniu chirurgicznym raka piersi i wciąż kontynuują hormonoterapię uzupełniającą, lub zakończyły leczenie nowotworu i zakończyły pięcioletni proces monitorowania po leczeniu. Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem ustanowiono na Światowym Szczycie Walki z Rakiem w lutym 2000 roku w Paryżu. Na spotkaniu przyjęto Kartę Paryską, zobowiązującą państwa, które ją podpisały, do stworzenia programów zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych.