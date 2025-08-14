Nominacje generalskie wręczone. "Wojsko Polskie musi być wyłączone z politycznego sporu"

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich Źródło: TVN24

Uroczystości zorganizowano w czwartek po południu, w przeddzień Święta Wojska Polskiego, przed Belwederem.

W trakcie wręczania aktów mianowania u boku prezydenta Karola Nawrockiego stanął szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dla Nawrockiego była to pierwsza tego rodzaju uroczystość w roli prezydenta.

Prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie uroczystości Źródło: PAP/Leszek Szymański

Nawrocki: przyjmujecie nominacje, kiedy na całym świecie jest niespokojnie

Po wręczeniu nominacji Nawrocki przemawiał przed zgromadzonymi. - Święto Wojska Polskiego, w którego przeddzień się dzisiaj spotykamy, jest świętem każdego polskiego żołnierza - szeregowego oficera, polskiego generała. Ale jest także świętem całej naszej narodowej wspólnoty, całego polskiego narodu, który staje dzisiaj i jutro we wdzięczności do polskich żołnierzy i polskich oficerów - mówił prezydent.

- Wdzięczności za to, że możemy żyć w Polsce niepodległej, wolnej, suwerennej, ale także w Polsce bez wojny, w Polsce pokoju. Przede wszystkim więc w imieniu Polek i Polaków chciałem za nasz pokój, naszą suwerenność i nasze bezpieczeństwo podziękować i panom generałom i wszystkim polskim żołnierzom - dodał.

Pogratulował generałom nominacji i podziękował ich rodzinom za wsparcie. - Przyjmujecie te nominacje w czasie, kiedy na całym świecie jest niespokojnie. W czasie, w którym dochodzi do pewnego przetasowania, zmiany potencjału sił na całej arenie międzynarodowej, geopolitycznej - zauważył.

Nawrocki: Święto Wojska Polskiego jest świętem każdego polskiego żołnierza

- Jesteście odważni, bo przyjmujecie te nominacje w momencie, gdy Polska, Europa i świat jest pod presją (...) ideologii, która niszczy bliskie nam wszystkim wartości, pod presją agresywnego sąsiada, który jest tak niedaleko naszych wschodnich granic - kontynuował.

- Nasze granice, i wschodnia, i zachodnia są pod presją z jednej strony wojny hybrydowej, z drugiej strony nielegalnych imigrantów, a wy tu jesteście i odbieracie od prezydenta Polski nominacje na stopnie generalskie. Jesteście więc ludźmi i żołnierzami odważnymi - dodał Nawrocki.

"Wojsko Polskie musi być wyłączone z politycznego sporu"

Przyznał, że "to pierwsze nominacje, które wręcza jako nowy zwierzchnik Sił Zbrojnych i prezydent Polski".

- Dlatego chciałbym podziękować panu (wice)premierowi (szefowi MON - red.) Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, panu ministrowi (szefowi BBN - red.) Sławomirowi Cenckiewiczowi, że dzisiaj możemy się spotkać - dodał.

Zwracając się do generałów ocenił też, że "wszystkie kwestie bezpieczeństwa państwa polskiego powinny zostać objęte linią demarkacyjną". - Jesteście uosobieniem tego, o czym ja i pan premier mówimy regularnie. Tak, Wojsko Polskie musi być wyłączone z politycznego sporu i tego jako prezydent Polski będę pilnował. Bo i prezydenci przemijają, premierzy przemijają, większości parlamentarne przemijają, a Wojsko Polskie musi trwać - podkreślił.

Osiem aktów mianowania na stanowiska generalskie Źródło: TVN24

Kosiniak-Kamysz: łączy nas szacunek, umiłowanie i podziw dla każdego z żołnierzy

W uroczystości wręczenia aktów mianowania na stopnie generalskie ośmiu oficerom Wojska Polskiego uczestniczył także wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

- To jest moment docenienia żołnierza, jego drogi, kariery i jego rodziny. To jest moment docenienia przez wszystkich w Polsce, nie tylko przez nas, którzy tutaj jesteśmy, ale przez każdego Polaka, każdą Polkę - zwrócił się do żołnierzy Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło: PAP/Leszek Szymański

- Jest coś, co nas bardzo łączy. W tych różnych podziałach, w emocjach, sporach, w normalnym życiu jest coś, co nas bardzo łączy. To szacunek, umiłowanie i podziw dla każdego z żołnierzy Wojska Polskiego - powiedział.

Szef MON wspomniał o działaniach wojska na wschodniej granicy, o polskich kontyngentach wojskowych i sytuacji na granicach z Niemcami i Litwą. - To wszystko pokazuje, jak wiele jest działań, pomimo że nikt nam w formalny sposób wojny nie wypowiedział - zauważył.

- Atak na Polskę, hybrydowy, w cyberprzestrzeni, na granicy, w aktach dywersji i sabotażu zawsze będzie odparty, zawsze będzie zatrzymany - zapewnił Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: atak na Polskę zawsze będzie odparty Źródło: TVN24

Lista nominacji generalskich

Na stopień generała broni Wojska Polskiego mianowany został generał dywizji Maciej Klisz - Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Kolejnych trzech oficerów zostało mianowanych na stopień generała dywizji Wojska Polskiego. Są to: generał brygady Mirosław Polakow - zastępca szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) Sojuszniczego Dowództwa Operacyjnego (ACO), generał brygady Adam Rzeczkowski - dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz generał brygady Krzysztof Zielski - zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Karol Nawrocki wręczył nominacje generalskie

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali: pułkownik Norbert Chojnacki - dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, pułkownik Mariusz Kubarek - zastępca dyrektora Centrum Operacyjnego MON, pułkownik Mieczysław Malec - szef Pionu Operacyjnego do spraw NATO - zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE oraz pułkownik Wacław Samocik - dowódca 2. Brygady Zmechanizowanej.

