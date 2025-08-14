Nominacje generalskie wręczone. "Wojsko Polskie musi być wyłączone z politycznego sporu"

Uroczystości zorganizowano w czwartek po południu, w przeddzień Święta Wojska Polskiego, przed Belwederem.
W trakcie wręczania aktów mianowania u boku prezydenta Karola Nawrockiego stanął szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dla Nawrockiego była to pierwsza tego rodzaju uroczystość w roli prezydenta.
Nawrocki: przyjmujecie nominacje, kiedy na całym świecie jest niespokojnie
Po wręczeniu nominacji Nawrocki przemawiał przed zgromadzonymi. - Święto Wojska Polskiego, w którego przeddzień się dzisiaj spotykamy, jest świętem każdego polskiego żołnierza - szeregowego oficera, polskiego generała. Ale jest także świętem całej naszej narodowej wspólnoty, całego polskiego narodu, który staje dzisiaj i jutro we wdzięczności do polskich żołnierzy i polskich oficerów - mówił prezydent.
- Wdzięczności za to, że możemy żyć w Polsce niepodległej, wolnej, suwerennej, ale także w Polsce bez wojny, w Polsce pokoju. Przede wszystkim więc w imieniu Polek i Polaków chciałem za nasz pokój, naszą suwerenność i nasze bezpieczeństwo podziękować i panom generałom i wszystkim polskim żołnierzom - dodał.
Pogratulował generałom nominacji i podziękował ich rodzinom za wsparcie. - Przyjmujecie te nominacje w czasie, kiedy na całym świecie jest niespokojnie. W czasie, w którym dochodzi do pewnego przetasowania, zmiany potencjału sił na całej arenie międzynarodowej, geopolitycznej - zauważył.
- Jesteście odważni, bo przyjmujecie te nominacje w momencie, gdy Polska, Europa i świat jest pod presją (...) ideologii, która niszczy bliskie nam wszystkim wartości, pod presją agresywnego sąsiada, który jest tak niedaleko naszych wschodnich granic - kontynuował.
- Nasze granice, i wschodnia, i zachodnia są pod presją z jednej strony wojny hybrydowej, z drugiej strony nielegalnych imigrantów, a wy tu jesteście i odbieracie od prezydenta Polski nominacje na stopnie generalskie. Jesteście więc ludźmi i żołnierzami odważnymi - dodał Nawrocki.
"Wojsko Polskie musi być wyłączone z politycznego sporu"
Przyznał, że "to pierwsze nominacje, które wręcza jako nowy zwierzchnik Sił Zbrojnych i prezydent Polski".
- Dlatego chciałbym podziękować panu (wice)premierowi (szefowi MON - red.) Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, panu ministrowi (szefowi BBN - red.) Sławomirowi Cenckiewiczowi, że dzisiaj możemy się spotkać - dodał.
Zwracając się do generałów ocenił też, że "wszystkie kwestie bezpieczeństwa państwa polskiego powinny zostać objęte linią demarkacyjną". - Jesteście uosobieniem tego, o czym ja i pan premier mówimy regularnie. Tak, Wojsko Polskie musi być wyłączone z politycznego sporu i tego jako prezydent Polski będę pilnował. Bo i prezydenci przemijają, premierzy przemijają, większości parlamentarne przemijają, a Wojsko Polskie musi trwać - podkreślił.
Kosiniak-Kamysz: łączy nas szacunek, umiłowanie i podziw dla każdego z żołnierzy
W uroczystości wręczenia aktów mianowania na stopnie generalskie ośmiu oficerom Wojska Polskiego uczestniczył także wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
- To jest moment docenienia żołnierza, jego drogi, kariery i jego rodziny. To jest moment docenienia przez wszystkich w Polsce, nie tylko przez nas, którzy tutaj jesteśmy, ale przez każdego Polaka, każdą Polkę - zwrócił się do żołnierzy Kosiniak-Kamysz.
- Jest coś, co nas bardzo łączy. W tych różnych podziałach, w emocjach, sporach, w normalnym życiu jest coś, co nas bardzo łączy. To szacunek, umiłowanie i podziw dla każdego z żołnierzy Wojska Polskiego - powiedział.
Szef MON wspomniał o działaniach wojska na wschodniej granicy, o polskich kontyngentach wojskowych i sytuacji na granicach z Niemcami i Litwą. - To wszystko pokazuje, jak wiele jest działań, pomimo że nikt nam w formalny sposób wojny nie wypowiedział - zauważył.
- Atak na Polskę, hybrydowy, w cyberprzestrzeni, na granicy, w aktach dywersji i sabotażu zawsze będzie odparty, zawsze będzie zatrzymany - zapewnił Kosiniak-Kamysz.
Lista nominacji generalskich
Na stopień generała broni Wojska Polskiego mianowany został generał dywizji Maciej Klisz - Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.
Kolejnych trzech oficerów zostało mianowanych na stopień generała dywizji Wojska Polskiego. Są to: generał brygady Mirosław Polakow - zastępca szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) Sojuszniczego Dowództwa Operacyjnego (ACO), generał brygady Adam Rzeczkowski - dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz generał brygady Krzysztof Zielski - zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali: pułkownik Norbert Chojnacki - dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, pułkownik Mariusz Kubarek - zastępca dyrektora Centrum Operacyjnego MON, pułkownik Mieczysław Malec - szef Pionu Operacyjnego do spraw NATO - zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE oraz pułkownik Wacław Samocik - dowódca 2. Brygady Zmechanizowanej.
Autorka/Autor: akr, kkop/akw
Źródło: TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański