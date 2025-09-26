Logo strona główna
Polska

Nocna prohibicja nie dla całej Warszawy. "Wszyscy zawaliliśmy"

pap_20240802_3ZQ
Kierwiński: wszyscy zawaliliśmy
Źródło: TVN24
Radni Koalicji Obywatelskiej zagłosowali przeciwko projektowi Lewicy, bo to, co przedstawili, jest skuteczniejsze - przekonywał w "Rozmowie Piaseckiego" Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Odniósł się w ten sposób do odrzucenia projektu wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu i kontrpropozycji KO.

Szef MSWiA odniósł się w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 do decyzji warszawskich radnych o odrzuceniu projektu uchwały wprowadzającej nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie. Pomysłowi sprzeciwiła się rządząca stolicą Koalicja Obywatelska. Radni przyjęli wówczas stanowisko w sprawie wprowadzenia pilotażu prohibicji jedynie w dwóch dzielnicach.

Marcin Kierwiński pytany o to, "kto zawalił sprawę nocnej prohibicji w Warszawie", powiedział: - Myślę, że wszyscy zawaliliśmy od strony komunikacyjnej.

Ocenił jednak, że "to nie jest kwestia porażki". - To jest kwestia tego, że nie potrafiliśmy dotrzeć z naszym przekazem do wyborców, bo tak naprawdę w tej sprawie jest bardzo wiele kłamstw i nieprawd. Bo to Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska wprowadza nocny zakaz sprzedaży i idzie znacznie dalej, bo wprowadza cały program "bezpiecznej nocy" w Warszawie - mówił.

Spożycie alkoholu w Polsce
Spożycie alkoholu w Polsce
Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP

Program "bezpiecznej nocy" - w sprawie którego stanowisko przyjęto na niedawnej sesji - obejmuje między innymi mapowanie uciążliwych punktów, wdrożenie akcji "odpowiedzialny sprzedawca", dodatkowe kampanie edukacyjne, a także pilotażowe ograniczenie sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach.

Tymczasem Rafał Trzaskowski poinformował w czwartek, że powstał pomysł, aby prohibicję wprowadzić w całym mieście, ale od czerwca przyszłego roku. Projekt uchwały w tej sprawie ma pojawić się wiosną.

Redukcja punktów sprzedaży, mapa zagrożeń, więcej patroli

Kierwiński mówił dalej w TVN24, że "to radni Koalicji Obywatelskiej prosili pana prezydenta (...), aby ten tak zwany pilotaż, czyli dwie pierwsze najbardziej problemowe dzielnice, rozpoczął się szybciej i rozpocznie się szybciej".

- Wprowadzamy program redukcji punktów sprzedaży alkoholu, mapę zagrożeń, więcej patroli straży miejskiej. Więc to, co zaproponowali radni, jest dalej idące od tego, co chciały niektóre grupy miejskie - przekonywał.

Dodał, że szerszy program, który zaproponowali radni, "to jest program przygotowywany od kilku tygodni przez radnych".

Co się wydarzyło na Radzie Warszawy? Padły argumenty o Jaruzelskim i Ku Klux Klanie
WARSZAWA

"Trzaskowski wycofał swój projekt po rozmowach z radnymi"

Do pewnego momentu w Radzie były dwie propozycje - prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz radnych Lewicy i Miasto Jest Nasze. Jednakże Trzaskowski wycofał swój projekt, a później radni zagłosowali przeciwko temu, który pozostał.

Jak wyjaśniał gość Konrada Piaseckiego, "Rafał Trzaskowski wycofał swój projekt po rozmowach z radnymi, że przedstawiamy szerszy projekt". - Radni Koalicji Obywatelskiej zagłosowali przeciwko projektowi Lewicy, bo to, co przedstawili, jest skuteczniejsze - przekonywał.

- To, co proponuje Koalicja Obywatelska i zaproponowała, idzie znacznie, znacznie dalej. Natomiast prawda jest taka, że nie potrafiliśmy się z tym przebić i to jest nasza wina - dodał.

Nocna prohibicja w Polsce
Nocna prohibicja w Polsce
Źródło: Michał Czernek/PAP

287 interwencji przed prohibicją, po niej - 87. "Nie wszystko jest takie jednoznaczne"

W rozmowie pojawił się też wątek tego, jak nocna prohibicja wpływa na bezpieczeństwo obywateli. Prowadzący program Konrad Piasecki zauważył, że miasta, które zdecydowały się na wprowadzenie ograniczeń, twierdzą, że bezpieczeństwo wzrasta - mniej osób trafia na SOR, jest mniej interwencji policji czy niebezpiecznych sytuacji.

Kierwiński przekazał, że przygotowując się do udziału w rozmowie, skompletował dane dotyczące Krakowa, który - jak podkreślił "często podawany jest jako przykład".

- Zakłócenia porządku i spokoju publicznego wzrosły o 3,2 procent w 2024 roku po wprowadzeniu (zakazu nocnej sprzedaży alkoholu - red.) - mówił. - Jeżeli chodzi o oficjalny raport Straży Miejskiej w Krakowie, spożycie alkoholu w miejscach zabronionych wzrosło o 7,6 procent - dodał. - Możemy patrzeć na statystyki, tylko patrzmy mądrze - dodał.

- Jeszcze jedno - bardzo wiele miast wprowadzało ten program etapami. I nie jest to nic nadzwyczajnego, że Warszawa także etapami będzie wprowadzać ten program, żeby zrobić to po prostu lepiej - stwierdził.

W reakcji na to gospodarz programu również przytoczył dane z Krakowa, według których w lipcu 2022 roku (przed wprowadzeniem zakazu) w związku z nocnym spożywaniem alkoholu służby interweniowały 287 razy. Natomiast w lipcu 2025 roku liczba spadła do 87.

- Powtórzę liczby: 287 przed prohibicją, 87 z prohibicją - wskazywał Piasecki.

Kierwiński ocenił, że "w tej sprawie nie wszystko jest takie jednoznaczne". - I poszukiwanie jednego prostego środka do tego, aby zmniejszyć spożycie alkoholu w Polsce, jest po prostu nieprawdziwe - powiedział.

Autorka/Autor: akr/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica