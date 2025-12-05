Niemieckie myśliwce w Polsce. "Rozpoczną pełnienie dyżurów bojowych"

Niemieckie myśliwce eurofighter podczas misji w Rumunii Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Od soboty niemieckie myśliwce Eurofighter Typhoon "rozpoczną pełnienie dyżurów bojowych z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku" - powiadomiło w piątek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

DORSZ podkreśliło na X, że "ich obecność wzmacnia system szybkiego reagowania (QRA) i bezpośrednio zwiększa poziom ochrony polskiej przestrzeni powietrznej oraz wschodniej flanki Sojuszu".

"Obrona powietrzna RP to system stałych, całodobowych dyżurów, funkcjonujący w pełnej integracji z natowskim systemem obrony powietrznej. Siły Powietrzne Polski nieprzerwanie strzegą polskiego nieba, utrzymując zdolność natychmiastowej reakcji na każde zagrożenie" - dodano.

Od 6 grudnia br. niemieckie 🇩🇪 myśliwce Eurofighter Typhoon rozpoczną pełnienie dyżurów bojowych z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku w ramach misji @NATO #AirPolicing.



Ich obecność wzmacnia system szybkiego reagowania (QRA) i bezpośrednio zwiększa poziom ochrony… https://t.co/ifLKo3v6JT — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) December 5, 2025 Rozwiń

Nie tylko samoloty

Do Polski myśliwce trafiły z bazy lotniczej Noervenich w Nadrenii Północnej-Westfalii. Jest to odpowiedź Bundeswehry na naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO przez rosyjskie samoloty i drony.

Wraz z samolotami wysłano około 150 żołnierzy Bundeswehry. Okres stacjonowania myśliwców w bazie przewidziany jest wstępnie do marca 2026 roku.

Źródło: Google Maps

Myśliwiec Eurofighter Tycoon to efekt współpracy Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Historia samolotu sięga lat 90., a do służby wszedł on w 2003 roku. Obecnie używają go siły powietrzne 10 krajów świata. Charakteryzuje się wysoką prędkością i możliwością długotrwałego lotu z prędkością ponaddźwiękową.

Eurofighter Typhoon Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP

OGLĄDAJ: Kosiniak-Kamysz: sankcje USA wobec Rosji to ruch dobry i skuteczny