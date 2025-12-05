Niemieckie myśliwce w Polsce. "Rozpoczną pełnienie dyżurów bojowych"

Od soboty niemieckie myśliwce Eurofighter Typhoon "rozpoczną pełnienie dyżurów bojowych z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku" - powiadomiło w piątek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
DORSZ podkreśliło na X, że "ich obecność wzmacnia system szybkiego reagowania (QRA) i bezpośrednio zwiększa poziom ochrony polskiej przestrzeni powietrznej oraz wschodniej flanki Sojuszu".
"Obrona powietrzna RP to system stałych, całodobowych dyżurów, funkcjonujący w pełnej integracji z natowskim systemem obrony powietrznej. Siły Powietrzne Polski nieprzerwanie strzegą polskiego nieba, utrzymując zdolność natychmiastowej reakcji na każde zagrożenie" - dodano.
Nie tylko samoloty
Do Polski myśliwce trafiły z bazy lotniczej Noervenich w Nadrenii Północnej-Westfalii. Jest to odpowiedź Bundeswehry na naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO przez rosyjskie samoloty i drony.
Wraz z samolotami wysłano około 150 żołnierzy Bundeswehry. Okres stacjonowania myśliwców w bazie przewidziany jest wstępnie do marca 2026 roku.
Myśliwiec Eurofighter Tycoon to efekt współpracy Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Historia samolotu sięga lat 90., a do służby wszedł on w 2003 roku. Obecnie używają go siły powietrzne 10 krajów świata. Charakteryzuje się wysoką prędkością i możliwością długotrwałego lotu z prędkością ponaddźwiękową.
