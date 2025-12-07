Logo strona główna
Nie żyje Piotr Cieplak, ceniony reżyser teatralny

Piotr Cieplak
Piotr Cieplak
Źródło: Wojciech Olkuśnik/PAP
Nie żyje Piotr Cieplak, ceniony reżyser teatralny, wieloletni wykładowca warszawskiej Akademii Teatralnej. Miał 65 lat, zmarł w Warszawie.

O śmierci reżysera poinformowano w niedzielę na profilu warszawskiej Akademii Teatralnej na Instagramie. "Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu prof. Piotra Cieplaka - cenionego reżysera, pedagoga i wieloletniego wykładowcy Akademii Teatralnej. Był ważną częścią naszej społeczności. W pracy ze studentkami i studentami łączył uważność, poczucie humoru i ogromną życzliwość. Dziękujemy za wszystko, co wniósł do naszej uczelni. Łączymy się w myślach z Jego bliskimi" - czytamy we wpisie.

Piotr Cieplak zmarł 7 grudnia w Warszawie. Miał 65 lat.

Piotr Cieplak - kim był

Piotr Cieplak (ur. 1960 r. w Częstochowie) był reżyserem teatralnym, absolwentem Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej i Wydziału Reżyserii krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Zadebiutował w 1989 r. w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. Był związany m.in. z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu, a także z Teatrem Dramatycznym i Teatrem Powszechnym w Warszawie.

Od 1996 do 1998 r. pełnił funkcję dyrektora artystycznego stołecznego Teatru Rozmaitości. Natomiast od 2014 r. był etatowym reżyserem Teatru Narodowego w Warszawie, w którym wyreżyserował chociażby "Elementarz", "Wieczór Trzech Króli albo Co chcecie" oraz "Czekając na Godota". Ostatnie z przedstawień w 2024 r. zapewniło mu Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida.

Był także wykładowcą warszawskiej Akademii Teatralnej i reżyserem spektakli telewizyjnych takich jak "Wyprawy krzyżowe", "Człowiek, który był Czwartkiem", "Słomkowy kapelusz", "Opowiadania dla dzieci" oraz "Sen srebrny Salomei".

Miał na swoim koncie wiele nagród, wśród nich Paszport "Polityki", Grand Prix XIX Opolskich Konfrontacji Teatralnych, Nagrodę im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru", Nagrody im. Konrada Swinarskiego oraz Feliksa Warszawskiego. W 2016 r. został odznaczony Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". W 2024 r. odebrał Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Autorka/Autor: kkop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wojciech Olkuśnik/PAP

