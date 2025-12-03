Logo strona główna
"Nie ryba, tylko wędka". Czy bogaci powinny dzielić się pieniędzmi?

0312_debata
Profesor Blikle: światu potrzebny jest równiejszy dostęp do dóbr wszelkiego rodzaju
Źródło: TVN24
- Ja bym raczej stawiał na edukację. Interwencja państwa oczywiście jest potrzebna, ale to są takie środki przymusu - powiedział profesor Andrzej Jacek Blikle, zapytany, czy bogaci powinni dzielić się swoim majątkiem. - Nie chcemy filantropii, tylko sprawiedliwego podziału - oznajmił Szymon Radomski. Zdaniem Anny Koziby-Świstak, sprawiedliwa dystrybucja dóbr to rola państwa, a Ewelina "Ewelona" Kubiak uważa podatki za "zło konieczne".

Goście Debaty w TVN24+ prof. Andrzej Jacek Blikle, doradca biznesowy, matematyk i informatyk, Ewelina "Ewelona" Kubiak, celebrytka, influencerka i przedsiębiorczyni, Anna Koziba Świstak, nauczycielka, autorka tekstów i piosenkarka, oraz Szymon Radomski z Inicjatywy Pracowniczej rozmawiali o tym, czy osoby zamożne powinny dzielić się swoim majątkiem oraz co mogłoby do tego doprowadzić.

47 min
Ile trzeba zarabiać, by godnie żyć? I czy w internecie łatwo stać się milionerem?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ile trzeba zarabiać, by godnie żyć? I czy w internecie łatwo stać się milionerem?

Debata TVN24+

Punktem wyjścia do dyskusji była głośna wypowiedź wokalistki Billie Eilish, która podczas gali "The Wall Street Journal" wezwała milarderów do dzielenia się swoim bogactwem.

Profesor Blikle: nie ryba tylko wędka

Zapytany o to, czy bogaci powinni dzielić się swoim bogactwem, profesor Andrzej Jacek Blikle zaznaczył, że nie powinniśmy mówić o konieczności dzielenia się bogactwem, a dzieleniu się dobrobytem.

- Bo dzielić się bogactwem, znaczy oddać część swoich pieniędzy, czyli dzielić się tym, co jest do skonsumowania. A to, co jest naprawdę światu potrzebne, to jest równiejszy dostęp do dóbr różnego rodzaju, a więc dzielenie się dobrobytem. Mówiąc znanym kalamburem: nie ryba, tylko wędka. 

Profesor Blikle: światu potrzebny jest równiejszy dostęp do dóbr wszelkiego rodzaju
Źródło: TVN24

Dopytywano go następnie, czy w tym zakresie powinna zaistnieć interwencja państwa. - Ja bym raczej stawiał na edukację. Interwencja państwa oczywiście jest potrzebna, ale interwencja państwa to są takie środki przymusu, środki represji, a samym przymusem tu się wielkiego postępu nie osiągnie - odparł.

Zdaniem profesora edukacja może w tym zakresie więcej, a impuls do zmiany powinien pochodzić z wnętrza firmy. Powołał się przy tym na swoje doświadczenie pedagogiczne oraz doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy.

- Widzę rosnące zainteresowanie taką postawą, bardzo prospołeczną i progresywną w gronie firm. To nie znaczy, że to już jest większość. To jest nadal mniejszość, to jest mała mniejszość, ale ta mniejszość rośnie - zaznaczył.

Radomski: nie chcemy filantropii, tylko sprawiedliwego podziału

Z oceną profesora Blikle nie zgodził się przedstawiciel Inicjatywy Pracowniczej Szymon Radomski.

- To jest taka narracja, którą słyszymy już od 35 lat w Polsce, od czasu transformacji, że powinniśmy edukować, że powinniśmy być bardziej przedsiębiorczy. To jest taka narracja, która promuje taki indywidualizm społeczny, że to my jesteśmy odpowiedzialni - mówił. - A prawda jest taka, że nie mamy równych szans i nie wszyscy będą menadżerami, nie wszyscy będą przedsiębiorcami - ocenił.

Szymon Radomski: nie chcemy filantropii
Źródło: TVN24

W jego ocenie przedsiębiorcy nie walczą o regulacje i nie chcą pomagać, ale nie powinniśmy żądać od przedsiębiorców przyjęcia postawy dobroczynnej.

- Nie chcemy filantropii, tylko sprawiedliwego podziału. Powinniśmy dążyć do sprawiedliwego podziału dochodu narodowego - zaznaczył. Jego zdaniem, zgodnie z założeniami nowoczesnej teorii monetarnej, państwo powinno wykorzystywać system podatkowy do ograniczania nierówności społecznych, a także złagodzić przepisy dotyczące strajków.

- Uważam, że to pracownicy powinni oddolnie żądać tych zmian. Żądać tego sprawiedliwego podziału dochodowego, silnych usług publicznych, a ten cały paradygmat neoliberalny, myślę, że skompromitował się już wielokrotnie - skwitował.

Koziba-Świstak: rolą państwa jest nałożyć przymus

Anna Koziba-Świstak również odniosła się do stanowiska profesora Blikle, wedle którego impuls do wyrównywania nierówności powinien wyjść od samych przedsiębiorców.

- W momencie, kiedy jest hossa i te przedsiębiorstwa działają dobrze, to być może to, o czym mówisz, w niektórych przedsiębiorstwach się sprawdza - powiedziała, zwracając się do profesora. - Ale w momencie kryzysu właściciel będzie ciął koszty przede wszystkim na pracownikach - dodała.

Anna Koziba-Świstak: rolą państwa jest nakładać przymus
Źródło: TVN24

Jej zdaniem w relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą powinno stanąć państwo. - Po to je (państwo - red.) powołujemy i taka jest jego rola, żeby te dobra dystrybuować w sposób sprawiedliwy.

W ocenie Koziby-Świstak rolą państwa jest również nakładać przymus. - Skoro nakłada przymus w czasie wojny i powołuje ludzi do wojska, skoro nakłada przymus na pracowników, którzy muszą oddawać 12 procent swoich dochodów, to równie dobrze może i powinno nałożyć przymus na bardzo bogatych ludzi, którzy nie zawsze chcą płacić podatki - oceniła.

Kubiak: podatki wykańczają małe firmy

Ewelinę "Ewelonę" Kubiak zapytano natomiast o kwestię opodatkowania przedsiębiorców. W opinii influencerki podatki są "złem koniecznym".

- Dla mnie w ogóle nie powinno być podatków, jeśli chodzi o małe przedsiębiorstwa, bo podatki bardzo często wykańczają małe firmy. Są zbyt duże do zarobków, jakie tutaj mamy - powiedziała. - Uważam, że podatki powinny być adekwatne do zarobków - doprecyzowała później. 

Ewelina "Ewelona" Kubiak: podatki są złem koniecznym
Źródło: TVN24

Zapytano ją również, jaka pensja jest jej zdaniem wystarczająco wysoka. W odpowiedzi zadeklarowała, że płaca minimalna w Polsce powinna wynieść co najmniej 10 tysięcy złotych.

- Uważam, że jeżeli Polak miałby tę minimalną płacę w wysokości dziesięciu tysięcy złotych ,to wszyscy byliby zadowoleni - dodała.

Autorka/Autor: ms/kab

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

TAGI:
biznespieniądzePracaNierówność płacPodatki
