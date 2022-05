NFZ usunął podstronę o leczeniu bez dyskryminacji, "bo nie było akceptacji dyrektora"

czytaj dalej

Znane są wyniki sekcji zwłok 53-letniego mężczyzny, który został zastrzelony przez policjantów po tym, jak otworzył do nich ogień. Do zdarzenia doszło we wtorek w Gorzewie (województwo wielkopolskie). Policjanci ranni w strzelaninie przebywają w szpitalach. Jak informują medycy, ich stan jest stabilny.