Kontrowersje wokół Nawrockiego. "To było po prostu nieeleganckie, chamskie"

Karol Nawrocki niespodziewanie wziął udział w śniadaniu przed paradą 3 Maja w Chicago. Kandydat na prezydenta, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, nie został oficjalnie przywitany, a zdaniem organizatorów jego obecność zakłóciła uroczystość. - To się nie powinno wydarzyć, a tak się stało - oceniła w programie "Loża prasowa" w TVN24 dziennikarka Onetu Magdalena Rigamonti.

Wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych była jednym z tematów, które zostały poruszone w "Loży prasowej". Oprócz spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem i udziału w paradzie z okazji 3 Maja w Chicago, kandydat na prezydenta, popierany przez PiS, wziął też udział w śniadaniu przed paradą organizowanym przez Polonię.

"Wykupił sobie stoliki i zakłócił obchody"

- On się wbił na to śniadanie do Polonii. Organizatorka tego śniadania powiedziała, że wykupił sobie stoliki i zakłócił obchody świętowania wprowadzenia Konstytucji 3 Maja. To było po prostu nieeleganckie, chamskie, to się nie powinno wydarzyć, a tak się stało - podsumowała Magdalena Rigamonti, dziennikarka Onetu.

Z udziału Karola Nawrockiego w śniadaniu niezadowolona była jego organizatorka, Marta Almodovar, wiceprezydenta Chicago Society. W rozmowie z Pawłem Żuchowskim, korespondentem Radia RMF FM w Stanach Zjednoczonych, podkreśliła, że to nie jest polityczna impreza, a okazja m.in. do wręczenia stypendiów dla dzieci.

- Chciałam bardzo, żebyśmy wszyscy razem, cała Polonia, nieważne z jakiej jesteśmy politycznej frakcji, po prostu świętowali Konstytucję 3 Maja (...) ale było głośno, było zamieszanie, po prostu takie wykorzystywanie charytatywnej imprezy na polityczny wiec i to mi się bardzo nie podobało - mówiła.

W związku z oświadczeniem Marty Almodovar poprosiłem Karola Nawrockiego o komentarz. pic.twitter.com/VpkB5K759E — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) May 3, 2025 Rozwiń

Organizatorzy śniadania nie przywitali oficjalnie Nawrockiego, którego sztab po prostu wykupił miejsce przy stoliku. Jak pisał na portalu X Żuchowski, "jeden z górali ze Związku Podhalan w Ameryce Północnej niezadowolny z tej decyzji krzyknął 'Witamy Karola Nawrockiego'".

Nawrocki komentuje swój udział

Sam kandydat stwierdził, że nie bolał go fakt, że nie mógł zabrać głosu. Przyznał też, że wywołał swoją osobą zamieszanie. - To nie było skupienie negatywne, to jest ciekawość Polonii, jaki będzie przyszły prezydent Polski, ale myślę, że też - to wybrzmiewało nawet na śniadaniu - szacunek i wdzięczność za to, co do tej pory Instytut Pamięci Narodowej, bo nie ja osobiście, robi dla Polski, dla Polonii za granicą - powiedział Nawrocki Żuchowskiemu.

W śniadaniu przed paradą 3 Maja brał udział Grzegorz Schetyna, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych.

"Dzisiaj, dzielimy się wielkim dniem wolności, demokracji i polskim duchem narodowym. Wspólnie z polską diasporą i przyjaciółmi, celebrujemy święto Konstytucji 3 Maja - pierwszej w Europie i drugiej na świecie. To był akt odwagi, rozsądku i postępowego myślenia, po ponad 200 latach dramatycznych zdarzeń i zwrotów, który poprowadził nas do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej - mówiłem do organizatorów i uczestników wielkiej, trzeciomajowej parady w Chicago" - napisał na portalu X.

Dzisiaj, dzielimy się wielkim dniem wolności, demokracji i polskim duchem narodowym. Wspólnie z polską diasporą i przyjaciółmi, celebrujemy święto Konstytucji 3 Maja - pierwszej w Europie i drugiej na świecie. To był akt odwagi, rozsądku i postępowego myślenia, po ponad 200… pic.twitter.com/7swe7mNRaj — Grzegorz Schetyna (@G_Schetyna) May 3, 2025 Rozwiń

Parada w Chicago

W sobotę w Chicago traktem nad jeziorem Michigan przejechało lub przemaszerowało 113 grup polonijnych, w tym polskie stowarzyszenia, szkoły, firmy czy grupy rekonstruktorów i hobbystów. Według organizatorów, organizowana od 1891 r. trzeciomajowa parada w Chicago jest największą polonijną imprezą, choć do tego miana pretenduje też nowojorska parada z okazji Dnia Generała Pułaskiego, która odbywa się w październiku.

