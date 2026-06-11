Polska Najnowszy sondaż partyjny. Remis tuż za podium Mikołaj Stępień |

Scenariusz wspólnego startu prawicy w wyborach. Jaką odegra Karol Nawrocki? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pracownia Opinia24, która co miesiąc bada preferencje polityczne Polaków, opublikowała najnowszy sondaż partyjny. Zapytano w nim Polaków o to, na kogo zagłosowaliby, gdyby teraz odbywały się wybory parlamentarne.

Sondaż: bez zmian na podium, remis tuż pod nim

Na pierwszym miejscu niezmiennie znajduje się Koalicja Obywtelska, którą wskazało 34,1 procent pytanych. To wzrost o 0,3 punktu procentowego w porównaniu z badaniem z zeszłego miesiąca. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 24,2 procent poparcia, co oznacza spadek o 0,6 p.p. Na trzecim miejscu utrzymuje się Konfederacja z wynikiem 12,6 procent, notując wzrost o 0,9 p.p.

Tuż za podium znajduje się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą poparło 7,5 procent badanych (spadek o 0,3 p.p.), a taki sam wynik uzyskała Lewica, ze wzrostem o 0,5 p.p.

Kolejne miejsca zajmują partia Razem z wynikiem 3,2 proc. (wzrost o 1,3 p.p.) oraz PSL - 2,7 procent (wzrost o 0,8 p.p.). Poparcie dla Polski 2050 wyniosło z kolei 1,8 procent, co oznacza spadek o 1,2 p.p. Ugrupowania te znalazłyby się pod progiem wyborczym, który dla partii wynosi pięć, a dla komitetów koalicyjnych osiem procent.

Preferencje wyborcze Polaków. Czerwiec 2026

Sondaż, jaka frekwencja?

W najnowszym badaniu 73 procent ankietowanych zadeklarowało chęć udziału w wyborach do Sejmu, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę, w tym 50 procent "zdecydowanie", a 23 procent "raczej tak". Udziału w głosowaniu nie planuje natomiast 21 procent respondentów, z czego 12 procent "zdecydowanie nie" i 9 procent "raczej nie". 6 procent badanych nie wyraziło w tej sprawie zdania.

Preferencje wyborcze Polaków, frekwencja. Źródło zdjęcia: Opinia24

Badanie Opinii24 przeprowadzono w dniach 8-10 czerwca techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI), na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Pracownia zastrzega, że udziały procentowe są zaokrąglone do liczb całkowitych, a w przypadku preferencji wyborczych do jednego miejsca po przecinku. Oznacza to, że w niektórych przypadkach wyniki mogą nie sumować się do 100 procent.

OGLĄDAJ: Co łączy premiera i prezesa?