Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Najnowszy sondaż partyjny. Remis tuż za podium

|
Budynek Sejmu
Scenariusz wspólnego startu prawicy w wyborach. Jaką odegra Karol Nawrocki?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
Według najnowszego sondażu partyjnego Opinia24 liderem poparcia pozostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem 34,1 procent. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 24,2 procent. Podium zamyka Konfederacja, na którą swój głos oddałoby 12,6 procent badanych. Na czwartym miejscu odnotowano remis.

Pracownia Opinia24, która co miesiąc bada preferencje polityczne Polaków, opublikowała najnowszy sondaż partyjny. Zapytano w nim Polaków o to, na kogo zagłosowaliby, gdyby teraz odbywały się wybory parlamentarne.

Sondaż: bez zmian na podium, remis tuż pod nim

Na pierwszym miejscu niezmiennie znajduje się Koalicja Obywtelska, którą wskazało 34,1 procent pytanych. To wzrost o 0,3 punktu procentowego w porównaniu z badaniem z zeszłego miesiąca. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 24,2 procent poparcia, co oznacza spadek o 0,6 p.p. Na trzecim miejscu utrzymuje się Konfederacja z wynikiem 12,6 procent, notując wzrost o 0,9 p.p.

Tuż za podium znajduje się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą poparło 7,5 procent badanych (spadek o 0,3 p.p.), a taki sam wynik uzyskała Lewica, ze wzrostem o 0,5 p.p.

Kolejne miejsca zajmują partia Razem z wynikiem 3,2 proc. (wzrost o 1,3 p.p.) oraz PSL - 2,7 procent (wzrost o 0,8 p.p.). Poparcie dla Polski 2050 wyniosło z kolei 1,8 procent, co oznacza spadek o 1,2 p.p. Ugrupowania te znalazłyby się pod progiem wyborczym, który dla partii wynosi pięć, a dla komitetów koalicyjnych osiem procent.

Preferencje wyborcze Polaków. Czerwiec 2026
Preferencje wyborcze Polaków. Czerwiec 2026

Sondaż, jaka frekwencja?

W najnowszym badaniu 73 procent ankietowanych zadeklarowało chęć udziału w wyborach do Sejmu, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę, w tym 50 procent "zdecydowanie", a 23 procent "raczej tak". Udziału w głosowaniu nie planuje natomiast 21 procent respondentów, z czego 12 procent "zdecydowanie nie" i 9 procent "raczej nie". 6 procent badanych nie wyraziło w tej sprawie zdania.

Preferencje wyborcze Polaków, frekwencja.
Preferencje wyborcze Polaków, frekwencja.
Źródło zdjęcia: Opinia24

Badanie Opinii24 przeprowadzono w dniach 8-10 czerwca techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI), na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Pracownia zastrzega, że udziały procentowe są zaokrąglone do liczb całkowitych, a w przypadku preferencji wyborczych do jednego miejsca po przecinku. Oznacza to, że w niektórych przypadkach wyniki mogą nie sumować się do 100 procent.

OGLĄDAJ: Co łączy premiera i prezesa?
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Patryk Jaki
Premiera"Nieprawdopodobna hucpa"? Za co Jakiemu grozi do 10 lat więzienia
Czarno na białym
Monika Horna-Cieślak
"Po prostu się boję". Kulisy pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka 
Agata Listoś-Kostrzewa, Justyna Suchecka
shutterstock_2467182263
"W imię miłości" do ortopedy. Te operacje są coraz bardziej popularne
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
Koalicja ObywatelskaPrawo i SprawiedliwośćLewicaGrzegorz BraunKonfederacjaPolska 2050Polskie Stronnictwo Ludowe
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Roman Giertych
Giertych chce wyłączenia prokurator ze sprawy "dwóch wież"
Polska
Sławomir Mentzen nie utracił immunitetu
Posłowie Razem uratowali immunitet Mentzena
Polska
SPPN będzie większa
Strefa płatnego parkowania będzie większa
WARSZAWA
Woda wypłukała grunt spod asfaltu na ulicy Spacerowej w Kołobrzegu
Zapadła się ulica. W dziurę wjechał samochód
Szczecin
Po intensywnych opadach deszczu wezbrały rzeki w Małopolsce
Wezbrały tatrzańskie potoki. Przekroczony stan ostrzegawczy
METEO
Miejsce pochówku polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy
Dlaczego nie potępią UPA? "Władze ukraińskie stały się zakładnikami"
Monika Winiarska
Mężczyzna odjechał autem, w którym było pół miliona złotych
Małżeństwo zaatakowało właściciela kantoru. Sąd skazał parę
Lublin
Burze
Burzowy czwartek. Tutaj ostrzega IMGW
METEO
11 min
Przygotowania gali UFC na trawniku Białego Domu
Zbyt duży brzuch? Nie wchodzisz. Kłopot na kłopocie wielkiej gali Donalda Trumpa
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Burze
Burze są mocno rozproszone i aktywne
METEO
Pentagon z lotu ptaka
Fałszywy alarm i ewakuacja części Pentagonu
Świat
Monika Horna-Cieślak
Wystraszeni i przemęczeni dorośli. Jak mają pomagać dzieciom?
Justyna Suchecka, Agata Listoś-Kostrzewa
imageTitle
Niewypuszczony do USA sędzia poprowadzi prestiżowy mecz w Europie
Najnowsze
Rzeka gradu
Rzeka gradu. Załamanie pogody na zdjęciach i nagraniach
METEO
Niedźwiedź przechadzał się obok tatrzańskiego szlaku
"Przeżyliśmy niezły moment". Niecodzienne nagranie z Tatr
METEO
Będzie deszczowo
Burze i ulewy nas nie opuszczą. Co nas czeka?
METEO
USA miały odmówić Lamine Yamalowi wizy na tegoroczny mundial, przekonują internauci
Yamal i "problem z amerykańską wizą". Gdzie jest piłkarz
Gabriela Sieczkowska
apteka, leki
Rewolucja w aptekach. Jedną receptę wykupisz w kilku różnych miejscach
Piotr Wójcik
Zderzenie trzech aut na A1
Zderzenie trzech aut na autostradzie A1
Łódzkie
imageTitle
Zmarnowane szanse. Polacy z pierwszą porażką w Lidze Narodów
EUROSPORT
Zalany tunel pod Alejami Jerozolimskimi
Przejście podziemne zalane. Drogowcy o przyczynie
WARSZAWA
pap_20260512_0BC
"Nie mam wyjścia i składam rezygnację". Minister pisze do premiera
Świat
Barcelona. Policja na miejscu zabójstwa w dzielnicy Sarria-Sant Gervasi
Zabójstwo w biały dzień podczas wizyty papieża
Świat
Prezydent Karol Nawrocki
"Mają prawo wybierać". To mówił Nawrocki trzy lata temu
Polska
Wrona USA
Klatka już stoi. Ostatnie przygotowania do walk przed Białym Domem
Świat
Karol Nawrocki
Kolejne weto prezydenta. Chodzi o lekarzy spoza UE
Zdrowie
Banknoty do gier planszowych (zdjęcie ilustracyjne)
Przekazał jej pieniądze z "ubezpieczenia". Po wyjściu mężczyzny obejrzała banknoty
WARSZAWA
Mariusz Błaszczak
"Błaszczak=kłamca". Tomczyk publikuje zaproszenie
Filip Czerwiński
Wiceminister Szeptycki o UPA i żołnierzach niezłomnych. Co on naprawdę mówił?
Szeptycki "gloryfikował UPA"? Co mówił o żołnierzach niezłomnych
Renata Gluza, Zuzanna Karczewska
Karol Nawrocki
Trzecie weto w sprawie kryptoaktywów. Tusk: jest w to chyba bardziej uwikłany, niż wszyscy myśleli
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica