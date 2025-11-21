Nagroda dla TVN24+. "Inicjuje ważne dyskusje publiczne"

TVN24+ za nagrodą w konkursie Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Źródło: TVN24

W piątek rozdano nagrody w 15. edycji Konkursu Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który organizuje stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. W konkursie wyróżnia osoby, firmy, organizacje i instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kask na rower i hulajnogę. "Ciężko nam nadążyć z edukacją i prawodawstwem" Źródło: TVN24

TVN24+ "zwiększa świadomość społeczną"

TVN24+ zwyciężyło w kategorii "Projekt Medialny Roku". "To projekty, które realnie wpływają na świadomość kierowców, pieszych i młodych użytkowników dróg. Media odgrywają tu ogromną rolę - potrafią inicjować debatę publiczną, edukować i zwracać uwagę na tematy kluczowe dla bezpieczeństwa" - czytamy na profilu stowarzyszenia w mediach społecznościowych.

Dlaczego zakładać kask? "Chroni przed śmiercią w 68 procentach przypadków" Źródło: TVN24

Jak napisano w uzasadnieniu nominacji, TVN24+ to medium, które "regularnie podejmuje tematy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego od odpowiedzialnych zachowań wśród najmłodszych, po nowe wyzwania związane z rozwojem transportu osobistego. (...) Redakcja zaprasza ekspertów, analizuje aktualne problemy i inicjuje ważne dyskusje publiczne, zwiększając świadomość społeczną w obszarze BRD" - dodano.

Nagrodę w imieniu TVN24+ odebrała Joanna Kryńska, która w podcaście "Wywiad medyczny" poruszyła temat noszenia kasków przez dzieci. Był on później kontynuowany w prowadzonej przez dziennikarkę debacie TVN24 "Kask: wybór czy obowiązek". W jej trakcie minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział podjęcie przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uchwały w tej sprawie. I rzeczywiście, na posiedzeniu które odbyło się 14 lipca jednogłośnie zarekomendowano decyzję o wprowadzeniu obowiązku stosowania przez dzieci i młodzież do lat 16 kasku ochronnego podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. Sejm uchwalił 17 października ustawę wprowadzającą ten obowiązek. Teraz czeka ona na podpis prezydenta.

Dariusz Klimczak: kaski będą dla dzieci obowiązkowe

"Osobą Roku" gość podcastu i debaty TVN24+

W kategorii "Osoba Roku" nagrodę otrzymał dr Łukasz Rakasz, ordynator Oddziału Neurochirurgii w Szpitalu Dziecięcym im. prof. J. Bogdanowicza w Warszawie, który był gościem podcastu "Wywiad medyczny" o noszeniu przez dzieci kasku podczas jazdy rowerem lub hulajnogą oraz. Brał też udział w debacie "Kask: wybór czy obowiązek".

W skład Kapituły Nagrody wchodzą: Konrad Romik (Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), Marcin Ślęzak (Instytut Transportu Samochodowego), Agata Gajos (Polski Czerwony Krzyż), Radosław Czapski (Bank Światowy), Romuald Chałas (Automobilklub Polski), Katarzyna Oleksowicz (Fundacja InterCars, Zarząd PBD), Tomasz Zagajewski (Fundacja Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo), Grzegorz Wojasiński (Michelin), Dorota Olszewska (Zarząd Partnerstwa), Leszek Wieciech (Zarząd Partnerstwa), Andrzej Grzegorczyk (Zarząd Partnerstwa) oraz Jacek Wojciechowicz (Zarząd Partnerstwa). Kapituła podjęła decyzję w sprawie nagrody jednogłośnie - przekazała Joanna Kryńska.

