Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nagroda dla TVN24+. "Inicjuje ważne dyskusje publiczne"

21 1430 krynia 100-0031
TVN24+ za nagrodą w konkursie Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Źródło: TVN24
TVN24+ otrzymało nagrodę w konkursie Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w kategorii "Projekt Medialny Roku". Jego organizator, stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, wyróżnia projekty wpływające na świadomość kierowców, pieszych oraz innych użytkowników dróg.

W piątek rozdano nagrody w 15. edycji Konkursu Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który organizuje stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. W konkursie wyróżnia osoby, firmy, organizacje i instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

dorota
Kask na rower i hulajnogę. "Ciężko nam nadążyć z edukacją i prawodawstwem"
Źródło: TVN24

TVN24+ "zwiększa świadomość społeczną"

TVN24+ zwyciężyło w kategorii "Projekt Medialny Roku". "To projekty, które realnie wpływają na świadomość kierowców, pieszych i młodych użytkowników dróg. Media odgrywają tu ogromną rolę - potrafią inicjować debatę publiczną, edukować i zwracać uwagę na tematy kluczowe dla bezpieczeństwa" - czytamy na profilu stowarzyszenia w mediach społecznościowych.

Dlaczego zakładać kask? "Chroni przed śmiercią w 68 procentach przypadków"
Źródło: TVN24

Jak napisano w uzasadnieniu nominacji, TVN24+ to medium, które "regularnie podejmuje tematy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego od odpowiedzialnych zachowań wśród najmłodszych, po nowe wyzwania związane z rozwojem transportu osobistego. (...) Redakcja zaprasza ekspertów, analizuje aktualne problemy i inicjuje ważne dyskusje publiczne, zwiększając świadomość społeczną w obszarze BRD" - dodano.

Nagrodę w imieniu TVN24+ odebrała Joanna Kryńska, która w podcaście "Wywiad medyczny" poruszyła temat noszenia kasków przez dzieci. Był on później kontynuowany w prowadzonej przez dziennikarkę debacie TVN24 "Kask: wybór czy obowiązek". W jej trakcie minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział podjęcie przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uchwały w tej sprawie. I rzeczywiście, na posiedzeniu które odbyło się 14 lipca jednogłośnie zarekomendowano decyzję o wprowadzeniu obowiązku stosowania przez dzieci i młodzież do lat 16 kasku ochronnego podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. Sejm uchwalił 17 października ustawę wprowadzającą ten obowiązek. Teraz czeka ona na podpis prezydenta.

Dariusz Klimczak: kaski będą dla dzieci obowiązkowe

"Osobą Roku" gość podcastu i debaty TVN24+

W kategorii "Osoba Roku" nagrodę otrzymał dr Łukasz Rakasz, ordynator Oddziału Neurochirurgii w Szpitalu Dziecięcym im. prof. J. Bogdanowicza w Warszawie, który był gościem podcastu "Wywiad medyczny" o noszeniu przez dzieci kasku podczas jazdy rowerem lub hulajnogą oraz. Brał też udział w debacie "Kask: wybór czy obowiązek".

W skład Kapituły Nagrody wchodzą: Konrad Romik (Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), Marcin Ślęzak (Instytut Transportu Samochodowego), Agata Gajos (Polski Czerwony Krzyż), Radosław Czapski (Bank Światowy), Romuald Chałas (Automobilklub Polski), Katarzyna Oleksowicz (Fundacja InterCars, Zarząd PBD), Tomasz Zagajewski (Fundacja Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo), Grzegorz Wojasiński (Michelin), Dorota Olszewska (Zarząd Partnerstwa), Leszek Wieciech (Zarząd Partnerstwa), Andrzej Grzegorczyk (Zarząd Partnerstwa) oraz Jacek Wojciechowicz (Zarząd Partnerstwa). Kapituła podjęła decyzję w sprawie nagrody jednogłośnie - przekazała Joanna Kryńska.

OGLĄDAJ: To kaski, a nie lekarze ratują dzieciom życie
shutterstock_2063391872 Mińsk Mazowiecki, Polska - 28 kwietnia 2020: Dziewczyna jedzie na rowerze w lesie w Mińsku Mazowieckim, województwo mazowieckie w Polsce

To kaski, a nie lekarze ratują dzieciom życie

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
WypadkibezpieczeństwoTVN24+
Czytaj także:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim podjął decyzję o aresztowaniu 22-latka
Bił pięściami po głowie młodszego o kilka lat chłopca. Jest akt oskarżenia
WARSZAWA
imageTitle
Pierwszy w sezonie konkurs skoków
RELACJA
Mężczyzna został zatrzymany zaraz po przekroczeniu granicy
Zatrzymali Rosjanina z Niemiec poszukiwanego przez Czechów
Olsztyn
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Dhace
"Budynki trzęsły się jak drzewa". Pięć osób nie żyje
METEO
Giełda w Nowym Jorku
Fala zadłużania. Niepokój na Wall Street
BIZNES
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Trzy dni po wyjściu z więzienia zabił partnerkę
Olsztyn
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz zdecydowała. Jest oświadczenie
Polska
Rzucił się na policjantów z maczetą. Został zastrzelony
Dwa śledztwa po tragicznych wydarzeniach w Sanoku
Rzeszów
shutterstock_2590924453
Co z cenami mieszkań? Ekonomiści o "potencjale" na rynku
BIZNES
Nad lotniskiem w Tromso w Norwegii w piątek pojawiły się drony, zakłócając ruch lotniczy
Drony sparaliżowały lotnisko. Miały być wysłane z łodzi
Świat
Strażnicy miejscy udzielili pomocy poszkodowanej
Z dużą siłą uderzyła głową w pień drzewa
WARSZAWA
Niemieckie wojsko
Lider lewicy radzi młodym mężczyznom, jak uniknąć poboru do wojska
Świat
Wiatraki OZE
Brak postępów. Bruksela ostrzega Polskę
BIZNES
52-latek został zatrzymany
Księgowy z teatru przywłaszczył 268 tysięcy złotych
WARSZAWA
Matematyka, lekcja, szkoła
Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli. Jest decyzja Sejmu
Polska
imageTitle
Jakie mecze NBA pokażemy w grudniu? Zobacz plan transmisji
EUROSPORT
Staša Košarac
Skandal po przesyłce od ministra. "Niedopuszczalne"
Świat
Pożar hali magazynowej w Działoszy
Płomienie pojawiły się nad ranem, spłonęła część hali
Wrocław
Zełenski
Zełenski rozmawia z Europą, USA poganiają
Świat
imageTitle
Wypadek polskich biathlonistów. Policja o możliwej przyczynie
EUROSPORT
Nowa siedziba Instytutu Pileckiego przy ul. Siennej
Plan ostatniej szansy dla Instytutu Pileckiego w Nowym Jorku. Dostanie 25,8 mln zł
Maria Pankowska
25b18213
Orędzie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego
Polska
Pracownik poczty uratował pięć szczeniaków
Znalazł je wieczorem na ulicy, szczeniaki czekają na nowy dom
Łódź
shutterstock_2510031625
Podatek w dół. Posłowie zdecydowali
BIZNES
W wyniku silnych opadów śniegu na Podkarpaciu panują trudne warunki na drogach
Wypadki i kolizje. Trudny dzień dla kierowców
METEO
Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk
Pieniądze dla NFZ z Funduszu Medycznego. Jest zielone światło z Sejmu
Piotr Wójcik
Zbigniew Ziobro
Co Ziobro może zrobić z zabezpieczoną nieruchomością? Prokurator wyjaśnia
Polska
shutterstock_692311576
Będzie więcej onkologów? "Trzeba mieć miękkie umiejętności"
Anna Bielecka
QUIZ na 5tek
Krótka piłka, czyli quiz tygodniowy. Cztery trafienia będą dużym osiągnięciem
Quizy
Policja zatrzymała 21-latka podejrzanego o dwa rozboje
Groził nożem ekspedientkom, ukradł pieniądze z kasy
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica