Nadużycia w fundacji uczestnika "patriotycznej domówki"? Jest śledztwo prokuratury

Krajowa Administracja Skarbowa Źródło: Darek Delmanowicz/PAP

O tym, że fiskus wziął pod lupę interesy Radosława Tadajewskiego informowaliśmy w tvn24.pl wiosną tego roku. Odkrycia ze swojej kontroli Krajowa Administracja Skarbowa opisała w zawiadomieniu skierowanym do wrocławskiej prokuratury. Teraz oficjalnie poznaliśmy decyzję prokuratury.

- Śledztwo jest prowadzone przez Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia Krzyki-Zachód. Chodzi o czyny opisane w artykule 286 paragraf 1 Kodeksu karnego w związku z artykułem 294 paragraf 1 - przekazała nam prokurator Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.