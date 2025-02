Doktor Norbert Szaluś został na rok pozbawiony prawa do wykonywania zawodu - potwierdziła Naczelna Izba Lekarska. O kontrowersyjnych metodach leczenia stosowanych przez lekarza informowaliśmy cztery lata temu w reportażu Michała Fui "Zarobić na chorych na raka".

Próbowaliśmy skontaktować się z doktorem Norbertem Szalusiem i poprosić go o komentarz do sprawy. Nie odebrał od nas telefonu, nie odpisał też na wysłane do niego wiadomości sms.