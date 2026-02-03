Na mrozie walczą z awariami. "Nie mamy przerwy na spanie"

Awarie ciepła i prądu. "Ekipy się wymieniają, praca prowadzona jest non stop" Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Awaria sieci ciepłowniczej na warszawskim Żoliborzu zaczęła się od zapadnięcia ścieżki rowerowej.

- Tam było dwadzieścia budynków pozbawionych dostaw ciepła na czas naprawy. Naprawa zaczęła się rano w niedzielę, a skończyła się dokładnie o 3:55 w poniedziałek rano - informuje Paweł Zbiegniewski z Veolia Energia Warszawa.

Awaria sieci ciepłowniczej na warszawskim Żoliborzu Źródło: TVN24

- Przez całą noc nasi sąsiedzi mogli przyjść do nas ogrzać się wypić gorącą herbatę - mówi Andrzej Jan Wyrozembski, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie.

Pogotowie ciepłownicze prowadziło prace do późnych godzin nocnych, niezależnie od temperatury.

To jedna z wielu awarii w stolicy w ostatnich dniach. - W takich sytuacjach nie mamy przerwy na spanie. Ekipy się wymieniają, praca prowadzona jest non stop - opisuje Zbiegniewski.

Awarie ciepła i wodociągów

Także na warszawskim osiedlu Jelonki ciepła zostali pozbawieni mieszkańcy dwóch budynków.

Pełne ręce roboty mają też pracownicy wodociągów. - My wiemy, że zima jest trudnym czasem i jesteśmy przygotowani 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, żeby móc wysłać ekipę w teren - mówi rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie Jolanta Maliszewska.

Violetta Bartosiak z MPWiK wyjaśnia, że "dochodzi do kurczenia się materiału i naprężeń", a "w wyjątkowych sytuacjach do pęknięcia rury".

Awarie dotyczą całego kraju - w Gdańsku dotknęły kotła blokowego elektrociepłowni. - Temperatura zasilania jest niższa o około 10-15 procent - mówi dyrektor oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku, Ewa Barszcz.

Marcin Lewandowski z Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej informuje, że w budynkach może spaść temperatura i na to przygotowują się już mieszkańcy Gdańska i Sopotu.

Awaria w Gdańsku i Sopocie. W tysiącach mieszkań kaloryfery mogą być zimne >>>

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Adam Styczek /lulu