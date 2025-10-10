Logo strona główna
Polska

Martyna Wojciechowska: ten program zmienia polską szkołę

Martyna Wojciechowska - Joanna Szulc
Martyna Wojciechowska o programie profilaktycznym "Godzina dla Młodych Głów": on zmienia polską szkołę
O programie, który "zmienia polską szkołę" mówiła w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego w programie "Tak jest" Martyna Wojciechowska. Prezeska Fundacji Unaweza podkreślała, że w przypadku młodych ludzi ważna jest profilaktyka i wiedza na temat zdrowia psychicznego. - To nie są lekcje, na których się siedzi i słucha wykładu - tłumaczyła w TVN24 psycholożka Joanna Szulc.

10 października przypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, obchodzony od 1992 roku z inicjatywy Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest podnoszenie świadomości na temat kluczowych kwestii dotyczących ludzkiej psychiki i mobilizowania wysiłków w celu jej ochrony.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Fundacja Unaweza dziennikarki Martyny Wojciechowskiej od trzech lat realizuje projekt "Młode Głowy" dotyczący badań nad zdrowiem psychicznym wśród młodych Polaków. W szkołach uruchomiono program profilaktyczny "Godzina dla Młodych Głów".

ZOBACZ TEŻ: Nie ma co się zarzekać, że "moje dziecko to nigdy"

O tym, jak ten program zmienia polską szkołę i szerzej, o zdrowiu psychicznym młodych Polaków, Martyna Wojciechowska mówiła w programie "Tak jest" w TVN24. Gościem była także Joanna Szulc, psycholożka i autorka książek.

Martyna Wojciechowska zaprasza szkoły do współpracy. "Nauka asertywności, radzenie sobie z lękiem" 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Martyna Wojciechowska zaprasza szkoły do współpracy. "Nauka asertywności, radzenie sobie z lękiem" 

Kultura i styl

"Ten program zmienia polską szkołę"

- Projekt "Młode Głowy" zajmuje się zdrowiem psychicznym młodych osób. W zasadzie dostrzegliśmy ogromną lukę w naszym systemie opieki zdrowotnej i postanowiliśmy przyjrzeć się, gdzie są najbardziej palące problemy do zaopiekowania - opowiadała Martyna Wojciechowska.

- W Polsce mamy 550 psychiatrów dziecięcych. To jest zdecydowanie za mało, żeby zaopiekować wszystkie młode osoby, które tego wsparcia mogą potrzebować - zwróciła uwagę. - A z naszego raportu "Młode Głowy", który przeprowadziliśmy jakiś czas temu, wiemy, że blisko milion młodych osób w Polsce w wieku 10-18 lat może doświadczać kryzysu - podkreśliła dziennikarka.

 - To, w co my wierzymy, to jest profilaktyka, to jest zbudowanie systemu wczesnego reagowania tak, żeby nie dochodziło do zaostrzeń problemów (...). Lepiej jest zapobiegać niż leczyć, dlatego startując od samych podstaw, oparliśmy się na tym, żeby dawać młodym głos, żeby normalizować mówienie o zdrowiu psychicznym i żeby dawać konkretne narzędzia - tłumaczyła prezeska Fundacji Unaweza. Tu wspomniała o programie "Godzina dla Młodych Głów", który od teraz zmienia nazwę na "Młode Głowy. Program Profilaktyczny".

- Po dwóch latach ewaluacji, po dwóch latach bardzo szczegółowego sprawdzania tego programu, mamy dowody, że zmienia polską szkołę, że młodzi potrafią lepiej się wzajemnie wspierać. Nauczyciele czy psychologowie, którzy prowadzą zajęcia w szkołach, też mówią, że są w stanie lepiej wesprzeć swoich podopiecznych - kontynuowała Wojciechowska.

- Naszym programem objęliśmy milion dwieście tysięcy młodych osób w Polsce, z czego siedemset tysięcy przeszło ten program - przekazała.

"To nie są lekcje, na których się siedzi i słucha wykładu"

- To nie są lekcje, na których się siedzi i słucha wykładu. To są lekcje, na których się rozmawia, odkłada się telefon. (Uczniowie) zaczynają lepiej siebie rozumieć, bardziej siebie wspierać, trochę bardziej siebie zauważać nawzajem - mówiła psycholożka Joanna Szulc.

Tłumaczyła, że we wspomnianym programie profilaktycznym jest "duża część szkoleniowa, omawiająca to, w jaki sposób prowadzić lekcje".

- Są scenariusze lekcji dla czterech grup wiekowych - klasy najmłodsze, 1-3, potem 4-6, 7-8 i szkoły ponadpodstawowe. Więc obejmujemy tym programem naprawdę ogromną grupę dzieci. Nauczyciele, psychologowie i pedagodzy, którzy prowadzą te zajęcia, dostają konkretne narzędzia, scenariusze, propozycje pracy warsztatowej - wymieniała Szulc.

pc

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Zdrowie, Zdrowie psychiczne, dzieci
