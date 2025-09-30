Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ministerstwo edukacji reaguje w sprawie "szon patroli"

Ministerstwo Edukacji Narodowej (zdjęcie ilustracyjne)
Zastraszanie, hejt i groźny trend pod nazwą "Szon Patrol"
Źródło: TVN24
Ministra edukacji Barbara Nowacka zwróciła się do pracowników oświaty i rodziców w sprawie tak zwanych szon patroli. W listach wskazała na konieczność "podjęcia natychmiastowych działań profilaktycznych i wychowawczych". Sprawa, jeżeli wystąpi w środowisku szkolnym, powinna być "eliminowana na bieżąco" - podkreśliła wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
Kluczowe fakty:
  • O "szon patrolach" alarmuje w liście do kuratorów oświaty i nauczycieli ministra edukacji Barbara Nowacka.
  • "Szon patrole" to tiktokowy trend, który przebił się poza to medium. Rozpracowała i opisała go szczegółowo Justyna Suchecka w TVN24+. Ma formę nagrań z grupkami chłopaków i młodych mężczyzn w kamizelkach odblaskowych, które mają zaczepiać i pouczać młode kobiety.
  • Jak zwracali uwagę eksperci, dorośli nieodpowiednio reagują na internetowe trendy, niejako myląc je z realnymi problemami. W tym przypadku problemem są nie tyle inscenizacje na potrzeby trendów, co tzw. slutshaming.

Apel resortu edukacji w sprawie "szon patroli" to odpowiedź na interpelację poselską Katarzyny Osos (KO). Wiceszefowa MEN Paulina Piechna-Więckiewicz poinformowała, że ministra edukacji Barbara Nowacka przekazała listy do kuratorów oświaty, dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców.

Szefowa MEN "wskazała w nich na zjawiska wymagające podjęcia natychmiastowych działań profilaktycznych i wychowawczych (patostreaming, sextortion, 'szon patrole'), a także do grupy młodych osób – mocno akcentując, że wyśmiewanie, wykluczanie i hejt w sieci to naruszanie godności i prywatności osobistej".

Ministerstwo Edukacji Narodowej (zdjęcie ilustracyjne)
Ministerstwo Edukacji Narodowej (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: PAP/Mateusz Marek

Reakcja MEN na "szon patrole"

Piechna-Więckiewicz zwróciła uwagę, że zgodnie z przepisami każda szkoła obowiązkowo realizuje program wychowawczo-profilaktyczny (uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną). Powinien on, jak dodała, uwzględniać działania skierowane do uczniów kształtujące zasady współżycia społecznego i tolerancji - w szczególności: poszanowania godności drugiego człowieka, odpowiedzialności za własne decyzje i wybory, zaufania oraz przestrzegania praw ucznia.

Jak zaznaczyła, "sprawa walki z hejtem tzw. nielegalnych grup 'szon patroli'", jeżeli wystąpi w środowisku szkolnym, powinna być "eliminowana na bieżąco".

Według Słownika Języka Polskiego "szon" to obraźliwie lub żartobliwie określenie rozpustnej kobiety. 

"Szon patrole". Jakie kroki podejmie resort edukacji?

Wiceszefowa MEN przekazała, że resort opracował i zaktualizował poradnik dla dyrektorów szkół: "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów".

Wyjaśniła, że jest to zbiór rekomendacji oraz wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły, dotyczących "działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności".

Poradnik zawiera również "zbiór dobrych praktyk, odwołania do szczegółowych rozwiązań, materiałów szkoleniowych, dokumentów, multimediów edukacyjnych".

Zaznaczyła, że "widząc potrzebę wzmocnienia działań w zakresie profilaktyki przemocy", ministra edukacji zaprasza do organizacji od 29 września do 3 października 2025 r. inicjatyw:

  • Tydzień o budowaniu relacji – dla przedszkoli;
  • Tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej – dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowych.

Ponadto, jak dodała, MEN we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, NASK - Państwowym Instytutem Badawczym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowało pakiet materiałów edukacyjnych, które zostały rozesłane do wszystkich szkół i placówek. Ministerstwo, w ramach współpracy międzyresortowej, zorganizuje debaty 1 i 3 października 2025 r., podczas których zostaną wypracowane rekomendacje i omówione konieczne zmiany w obszarze edukacji oraz pomysły na wzmocnienie czynników chroniących i plany na działania długoterminowe.

Interpelacja w sprawie "szon patroli" i pytania wokół tego zjawiska

Posłanka Katarzyna Osos w interpelacji do MEiN zwróciła uwagę na negatywne konsekwencje tzw. szon patroli, czyli - jak napisała - "nieformalnych grup nastolatków uważających się za samozwańczych obrońców moralności, na wzór 'policji obyczajowej', którzy 'polują' na, ich zdaniem, niewłaściwie ubrane czy nieobyczajnie zachowujące się dziewczynki i młode kobiety, by następnie piętnować je oraz ośmieszać w internecie".

Osos dodała, że umieszczanie w sieci wizerunków i nienawistnych komentarzy powodowało, że niektóre dziewczęta przeżywały silny stres i zgłaszały rodzicom obawy np. przed uczestnictwem w rozpoczęciu roku szkolnego. "Takie oznaki przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy należy jak najszybciej powstrzymać" - zaznaczyła.

Czy "szon patrol" to nowy "niebieski wieloryb" albo "czarna wołga"?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy "szon patrol" to nowy "niebieski wieloryb" albo "czarna wołga"?

Justyna Suchecka

Nad trendem pochyliła się dziennikarka tvn24.pl Justyna Suchecka. Jeszcze niedawno mało kto o nim wiedział. "Dopiero wpisy zasięgowych influencerów w social mediach nadały sprawie powagę - chwali Instytut Monitorowania Mediów. Pytanie tylko, czy nagłośniono coś, co było problemem równie wielkim, jak wywołane wpisami zasięgi w sieci. I czy musimy dziś chronić dzieci przed realnymi patrolami, czy raczej mizoginistycznym memem?" - pytała.

Na wątpliwości w sprawie "szon patroli" odpowiadali eksperci. Jak mówią, realnym problemem jest slutshaming, czyli nieproszone i często wulgarne komentarze na temat wyglądu i seksualności kobiet

- Najlepszą strategią byłoby po pierwsze demitologizowanie zjawiska i pokazanie, że to mem, a nie "realne" bandy - podkreśliła w rozmowie z Justyną Suchecką prof. Magdalena Kamińska, kulturoznawczyni. - A po drugie edukowanie, czyli wyjaśnienie mechanizmów hejtu, presji rówieśniczej, przemocy symbolicznej. Wreszcie po trzecie (...) podjęcie wysiłku w kierunku zminimalizowania efektu wiralowego, czyli nierobienie z memu bohatera newsów - wskazywała.

Przeczytaj cały tekst Justyny Sucheckiej na TVN24+ >>>>

Zobacz też raport NASK w sprawie aktywności nastolatków w internecie: 11 lat. Wtedy się zaczyna, a rodzice nic nie podejrzewają >>>

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Mateusz Marek

Udostępnij:
TAGI:
Ministerstwo Edukacji NarodowejBarbara NowackaEdukacja
Czytaj także:
Sławomir Nowak
Dlaczego sąd umorzył jedno z postępowań przeciwko Sławomirowi Nowakowi? Znamy uzasadnienie
Robert Zieliński
Russula
Już nawet nasi przodkowie mogli zajadać się grzybami
METEO
Wizualizacja budynków komunalnych przy ul. 1 Sierpnia
Miasto planuje nowe bloki komunalne na prawie 400 mieszkań
WARSZAWA
imageTitle
Sochan zdrowy przed sezonem NBA. "Myślę, że będzie bardzo dobrze"
EUROSPORT
Szymon Hołownia na sali plenarnej Sejmu
Hołownia "zostawia Polskę 2050 w najtrudniejszym momencie"
Polska
Georgette Mosbacher na Warsaw Security Forum
Mosbacher z nagrodą Jacka Stronga. "Zrobię wszystko, by Polska pozostała wolna"
Polska
imageTitle
Polak dostał bolesną lekcję od byłego wicemistrza świata
EUROSPORT
Imelda na zdjęciu satelitarnym
Stało się. Imelda to huragan
METEO
Dron znaleziony na polu kukurydzy w powiecie działdowskim
Dron znaleziony na polu kukurydzy
Olsztyn
parking samochody auta shutterstock_2536147969
Zakaz rejestracji aut spalinowych w UE. Ministra komentuje
BIZNES
imageTitle
Nie żyje reprezentant Polski. Miał tylko 22 lata
EUROSPORT
Dowódcy armii USA na spotkaniu z Donaldem Trumpem i Pete'em Hegsethem
"Sygnał" dla dowódców w USA. "Albo zgadzacie się, albo będziecie musieli odejść"
Świat
41-letni obcokrajowiec był poszukiwany "czerwoną notą"
Wysiadał z pociągu, niczego się nie spodziewał. Groźny przestępca zatrzymany
WARSZAWA
Wypadek w Tczewie
Zderzenie ciężarówki z autem osobowym
Trójmiasto
Noc, jesień, deszcz
Miejscami nie będzie nawet 10 stopni
METEO
Trzęsienie ziemi
Silne trzęsienie ziemi na Filipinach. Brak prądu, zawieszone lekcje
METEO
imageTitle
Majka miał jeszcze pojechać po mistrzostwo Europy. Zmiana planów
EUROSPORT
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim, który potrwa od 2 do 23 października, weźmie udział 84 pianistów z 20 krajów (zdjęcie ilustracyjne)
Wiadomo, kto pierwszy zagra w Konkursie Chopinowskim
WARSZAWA
Silny wiatr, wichury
Powrót groźnej aury. Tu IMGW może wydać żółte alarmy
METEO
Podejrzany o rozboje ukrywał się przez 19 lat
Zerwał kontakty z rodziną, prowadził nocny tryb życia. Ukrywał się tak 19 lat
WARSZAWA
gaz shutterstock_2484007771
Państwowy koncern na krawędzi bankructwa
BIZNES
imageTitle
Nawet on potrzebuje odpoczynku. Lider rankingu odpuszcza prestiżowy turniej
EUROSPORT
Wojsko polskie, polscy żołnierze
Prezydent podjął decyzję. Tylu polskich żołnierzy pomoże Danii
Polska
rury zawory gaz shutterstock_2511002959
"Polacy zapłacą za gaz" dla Ukrainy? Manipulacja o współpracy energetycznej
Zuzanna Karczewska
Dziadek z wnuczką potrąceni na torach. Nie żyją
Tragedia na torach. Dziadek z wnuczką potrąceni przez szynobus
Rzeszów
imageTitle
Triumf Polaka w zawodach Pucharu Europy. Thriller w finale
EUROSPORT
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
"Przyspieszenie procedur" w sprawie systemów antydronowych
BIZNES
Skutki ulewy na Ibizie
Chaos na imprezowej wyspie. Woda lała się z sufitu lotniska
METEO
Pete Hegseth
"Nasi żołnierze mogą wam to przetłumaczyć". Co znaczy słowo użyte przez Hegsetha
Maciej Wacławik
imageTitle
"To z pewnością alarmujące". Ostrzeżenie dla Yamala
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica