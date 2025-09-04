Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Będą musieli zapłacić z własnej kieszeni". Żurek po wyroku TSUE 

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Żurek: neosędziowie Sądu Najwyższego muszą ponieść odpowiedzialność finansową
Źródło: TVN24
Ci, którzy ubierają togi sędziowskie, wiedząc, że nie są sądem i za nich Polska płaci odszkodowania, będą musieli za nie zapłacić z własnej kieszeni - oświadczył w czwartek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Odniósł się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zobowiązuje sądy krajowe UE do nieuznawania wyroków sądów wyższych instancji, jeżeli nie są one niezawisłe i bezstronne.
Kluczowe fakty:
  • Szef resortu sprawiedliwości, prokurator generalny podkreślił, że w Sądzie Najwyższym zasiadają osoby, które nie mają statusu sądu".
  • Żurek wyjaśnił, że "polski sędzia ma obowiązek weryfikować, czy w Sądzie Najwyższym zasiada ktoś, kto jest sądem, czy nie jest".
  • Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram na antenie TVN24 doradzała, co powinien zrobić obywatel, jeżeli w składzie orzekającym w jego sprawie, znajdzie się tzw. neosędzia.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w czwartek wydał wyrok, w którym uznał, że sąd krajowy jest zobowiązany uznać za niebyły wyrok wydany przez sąd wyższej instancji, który nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem. Przypomniał też, że wcześniej odmówił Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego statusu sądu w rozumieniu prawa unijnego.

Wyrok TSUE w sprawie nieuznawanej izby Sądu Najwyższego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wyrok TSUE w sprawie nieuznawanej izby Sądu Najwyższego

Żurek o wyroku TSUE: niezwykle ważny

Minister Żurek w zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu wideo tego samego dnia ocenił, że wyrok "jest niezwykle ważny". - W siedzibie Sądu Najwyższego nadal zasiadają osoby, które nie mają statusu sądu, a my musimy wypłacać za nie odszkodowania. Ale to musi się skończyć - stwierdził szef resortu sprawiedliwości.

- Musimy w końcu zrobić z tym porządek. Ci, którzy ubierają togi, wiedząc, że nie są sądem i za nich Polska płaci odszkodowania, będą musieli za to zapłacić z własnej kieszeni - oświadczył minister Żurek.

Minister wytłumaczył, że wyrok oznacza też, iż "polski sędzia ma obowiązek weryfikować, czy w Sądzie Najwyższym zasiada ktoś, kto jest sądem, czy nie jest sądem". - Co więcej, jeżeli sąd krajowy ustali, że orzeczenie o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania zostało wydane przez skład orzekający niespełniający wymogów prawa Unii (Europejskiej), orzeczenie to trzeba będzie uznać za niebyłe - tłumaczył.

"Spotęgowanie ogromnego chaosu" dla obywatela

Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy "Wolne Sądy" w rozmowie z reporterem TVN24 Michałem Gołębiowskim, tłumaczyła, że wyrok oznacza dla obywateli "spotęgowanie i tak już ogromnego chaosu" i "spotęgowanie niepewności prawnej, kiedy wyroki w zwykłych sprawach będą wydawane w składach z tak zwanymi neosędziami".

Dopytywana, co obywatel powinien zrobić, jeżeli w jego sprawie będzie orzekał neosędzia, doradziła, żeby zasięgnąć porady pełnomocnika. - Jeżeli państwo nie możecie tego z różnych względów zrobić, warto jest rozważyć złożenie wniosku o wyłączenie (takiego sędziego ze składu orzekającego - red.) - dodała mecenas.

Mecenas Gregorczyk-Abram po wyroku TSUE: potęgowanie i tak już ogromnego chaosu
Źródło: TVN24

- Takie wnioski przysługują właśnie z powodu tego, że ta osoba jest wadliwie powołana i (jest to - red.) podjęcie próby uzyskania legalnego sędziego - stwierdziła mec. Gregorczyk-Abram. Dodała też, że jest ryzyko, iż postępowania mogą toczyć się od początku, jeżeli w danej sprawie orzekać będzie nieprawidłowo powołany sędzia.

- Z całą pewnością kwestia tak zwanych neosędziów w sposób znaczny wydłuża postępowanie, bo składane są wnioski o wyłączenie oraz są już teraz uchylane wyroki z uwagi na nieobsadzony skład (sędziowski), a w tym wszystkim jest zagubiony obywatel. Często w swoim pierwszym kontakcie z sądem nie musi rozumieć tego wszystkiego, co się wokół niego dzieje, a to jest zadanie państwa, żeby taką stabilność mu zapewnić - mówiła.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/ft

Źródło: tvn24.pl, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
TSUEMinisterstwo SprawiedliwościWaldemar ŻurekSąd
Czytaj także:
Tak kolorowe schody w Podgórzu wyglądały niedługo po odmalowaniu
Kolory tęczy zajęły barwy narodowe. Sprawę bada policja
Kraków
imageTitle
Polacy wieczorem grają z Belgami. "Miejmy nadzieję, że wytrzymamy te trudy"
EUROSPORT
Bolid nad Polską
Świetlista kula nad Polską
METEO
Autostrada A2
Złe wieści dla kierowców. Podwyżki na autostradzie
BIZNES
Karol Nawrocki
Nawrocki jedzie do Berlina. "Trudny rozmówca"
Polska
mapa
Auto wjechało w grupę dzieci
Świat
Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu
Koniec spotkania koalicji chętnych. Wkrótce konferencja prezydentów Francji i Ukrainy
Świat
shutterstock_2326706899
Pierwsza taka fabryka w Europie. Japoński koncern szykuje wielką inwestycję
BIZNES
Prezydent Polski Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu
Nawrocki o zaproszeniu na G20. "Fajnie, że się pod to podpina"
Polska
Ekologiczny koncer Radiohead
Radiohead zapowiada koncerty w Europie. Gdzie zagrają?
Kultura i styl
imageTitle
Nadspodziewanie trudna przeprawa Brazylijek w ćwierćfinale
EUROSPORT
Rzeźba skrzydlatego lwa w Wenecji
Symbol Wenecji made in China? Zaskakująca teoria
METEO
Monika Olejnik 1
"Nieugięta, odważna, wierna swoim wartościom"
Kultura i styl
Placówka wychowawczo-edukacyjnej w Gnieźnie
11-latek wypadł z okna na trzecim piętrze placówki wychowawczej. Śledztwo prokuratury
Poznań
Tragiczny wypadek pod Zgierzem. Nie żyje 20-latka
Uderzył w betonowy płot, zginęła 20-latka. Kierowca zarzut usłyszał w szpitalu
Łódź
imageTitle
Przyjaciele z parkietu podbijają Europę. "Na tym polega selekcja"
EUROSPORT
Aresztowano kobietę w związku ze sprawą Jacka Jaworka
Jacek Jaworek schronił się u ciotki. Nowe informacje
Katowice
nawrocki
Prezydent w Rzymie. Znów nieobecność na lotnisku
Polska
Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Nie żyje już ponad dwa tysiące osób
METEO
Funkcjonariuszki udzieliły pomocy poszkodowanemu
Krwawa awantura na Starym Mieście
WARSZAWA
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Wielka kara za naruszenie prywatności użytkowników
BIZNES
Zniszczył wiatę
Zdenerwował się na kobietę na przystanku, zniszczył wiatę. Odpowie za coś jeszcze
Lublin
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Wielki pożar w Ząbkach. Jest ekspertyza stanu bloku
Klaudia Kamieniarz
W akcji wykorzystano śmigłowce
Śmigłowce i granaty hukowe. Duża akcja policji, trzy osoby zatrzymane
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_120065659
Znany pisarz daje prawie 200 tysięcy złotych za napisanie książki
Kultura i styl
Lwica w zoo w Oregonie bawi się ukrytą kamerą
Lwica zauważyła kamerę i pochwaliła się zębami
METEO
Przedszkole
Dziadek odebrał obce dziecko z przedszkola. Był "zdruzgotany"
Świat
Parking IPN przy ulicy Kłobuckiej
Parking IPN nie dla mieszkańców. Przeszkodą przepisy o działaniach antyterrorystycznych
WARSZAWA
shutterstock_2630966071
Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia. Szykuje setki kontroli
BIZNES
Jak działa terapia CAR-T. Grafika ilustracyjna
Rośnie grupa osób z nowotworami krwi. Czy Krajowa Sieć Hematologiczna odpowie na ich potrzeby?
Piotr Wójcik

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica