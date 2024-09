Informacja dotycząca tego, że tama się przelewa została podana przez kierownika Wód Polskich do zarządzania kryzysowego w Kłodzku dzień wcześniej, zostali ewakuowani stamtąd pracownicy - mówił w piątek w programie "Tak jest" w TVN24 minister infrastruktury Dariusz Klimczak. - Czy musi pęknąć tama, żeby zrozumieć, że trzeba się ewakuować? - pytał, odnosząc się do skarg samorządowców, którzy twierdzą, że nie zostali ostrzeżeni na czas o zbliżającej się katastrofie.

"Kiedy się tama przerywa, to na ewakuację jest za późno"

"Wszystkie kwestie muszą być wyjaśnione"

Dodał, że "wszystkie kwestie muszą być wyjaśnione". - Tam już pracuje prokuratura, jak doszło do tego. Natomiast kwestie operacyjne, procedur mówią jasno, i to jest określone w zarządzaniu kryzysowym, w ustawie o gospodarowaniu wodami, w jaki sposób Wody (Polskie) funkcjonują. Urzędnicy, którzy operują tego typu zbiornikami, oni dzień wcześniej ostrzegali, że tama się przelewa i jest konieczność ewakuacji - mówił Klimczak.

Zaznaczył przy tym, że "to nie Wody Polskie zarządzają kryzysowo daną gminą, tylko przekazują informację, co się dzieje na zbiorniku".

"To pokazuje, z jak ogromnym kataklizmem mieliśmy do czynienia"

Klimczak zwrócił uwagę, że "przepustowość tej tamy według obliczeń i konstrukcji to jest około 80 metrów sześciennych na sekundę". - Wodowskaz w Lądku-Zdroju pokazał w tym momencie ponad 320 metrów sześciennych na sekundę. To pokazuje, z jak ogromnym kataklizmem mieliśmy do czynienia. Tym bardziej, że ci pracownicy po przelaniu zbiornika dzień wcześniej byli stamtąd ewakuowani. Czy ktoś, kto zarządza kryzysową miejscowością nie zauważył, że jeżeli ludzie zostali stamtąd ewakuowani i kierownik nadzoru wodnego w Kłodzku informuje zarządzanie kryzysowe, że jest konieczność ewakuacji, czy trzeba czegoś więcej, czy musi pęknąć tama, żeby zrozumieć, że trzeba się ewakuować? - zastanawiał się Klimczak.

Zapewnił, że "absolutnie nikogo nie oskarża". - Natomiast apeluję także do samorządowców, kilku się na ten temat wypowiada, nie chodzi tylko o Stronie, chodzi także o kilka innych miejscowości, ci którzy próbują z Wód Polskich, z ich pracowników zrobić kozła ofiarnego. Pamiętajmy, że to także ich domy zalewało, bo ci ludzie tam po prostu mieszkają - stwierdził Klimczak. - I kiedy informowali nadzór wodny w Kłodzku, że tama się przelewa i że jest konieczność ewakuacji, to chyba wiedzieli, o czym mówią. Natomiast dalej, jakie decyzje podejmowało zarządzanie kryzysowe i szefowie samorządów? To myślę, że jest kwestia do wyjaśnienia. Tak, żebyśmy więcej nie mieli powtórki z tego typu decyzji - dodał minister.