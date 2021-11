Nowe nagrania z granicy. Żaryn: Kluczową rolę pełnią dzieci. Gra emocjami prowadzona pod kontrolą białoruskich służb

Żaryn napisał, że akcja "Sorry Poland" to "forma przeprosin za zniszczenie zapór granicznych i agresję wobec Polaków". W kolejnym wpisie dodał, że "działania poprzedziły staranne przygotowania, dzieci były cynicznie wykorzystywane do udziału w happeningu". Dołączył do niego nagranie, na którym również rozlegają się okrzyki o takiej treści. Widać też dziecko, które dorosły mężczyzna ustawia przodem do zasieków. Dziecko ma smoczek w ustach i trzyma transparent z napisem "sorry". Chwilę później mężczyzna bierze je na ręce, trzymając przodem do polskiej strony granicy. Na wideo widać też inne dzieci z podobnymi tablicami.