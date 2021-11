Arcybiskup Gądecki: migranci są ofiarami rozgrywek w polityce, potrzebują wsparcia duchowego i materialnego

czytaj dalej

W szpitalu w Pszczynie zmarła ciężarna 30-latka, bo lekarze mieli czekać na obumarcie płodu. Sprawę komentowali goście "Faktów po Faktach". - Medycy czują się obecnie jak na polu minowym, jak saperzy. My naprawdę się boimy za każdym razem podejmując decyzję przy tak zwanych trudnych ciążach, czy przypadkiem nie wylądujemy u prokuratora - mówił dr Michał Bulsa, specjalista położnictwa i ginekologii. - To nie są proste decyzje - zaznaczyła ginekolog dr Małgorzata Kraszewska. - Każdy z lekarzy ma rodzinę i każdy myśli: podejmę decyzję przedwczesną i co stanie się z moją rodziną? - dodała.