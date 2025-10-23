Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Migalski ukarany przez uczelnię za słowa po śmierci polskiego pilota

Profesor Marek Migalski
Ireneusz Nowak o śmierci pilota Macieja Krakowiana: trauma jest ogromna
Źródło: TVN24
Profesor Marek Migalski został ukarany przez Uniwersytet Śląski upomnieniem - przekazał rzecznik uczelni Jacek Szymik-Kozaczko. Wyjaśnił, że taką karę dyscyplinarną nałożono na politologa za jego słowa dotyczące pilota F-16 majora Macieja Krakowiana i jego tragicznej śmierci.

Postępowanie dyscyplinarne wszczęto po opublikowaniu w sierpniu na Facebooku wpisu przez prof. Marka Migalskiego, w którym odniósł się do wypadku samolotu F-16, nazywając zmarłego pilota m.in. "piratem lotniczym", "przestępcą, który naraził ludzi i rozbił mega drogi samolot" czy "nieudacznikiem". Słowa te wywołały falę oburzenia w mediach i wśród opinii publicznej.

- Odbyły się dwie rozmowy z panem profesorem. Jedną przeprowadził rektor Uniwersytetu Śląskiego, drugą przeprowadził Rzecznik Praw i Wartości Akademickich UŚ. Na profesora Marka Migalskiego nałożono karę dyscyplinarną upomnienia - przekazał w czwartek rzecznik prasowy uczelni Jacek Szymik-Kozaczko.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszard Koziołek już wcześniej potępił słowa Migalskiego, wskazując, że "określenia są krzywdzące, lekceważą dramat śmierci i straty osoby bliskiej wielu ludziom" oraz "zaprzeczają postawie oczekiwanej od naukowca i nauczyciela akademickiego".

"Fakt, że wypowiedź została zamieszczona na prywatnym koncie w mediach społecznościowych, nie zdejmuje z jej autora odpowiedzialności za przestrzeganie wymienionych wyżej zasad. Media społecznościowe zatarły granicę między tym, co prywatne i publiczne, osobiste i zawodowe. Używając mediów społecznościowych, stajemy się 'osobami publicznymi', czyli wywieramy wpływ na życie społeczne i jesteśmy rozpoznawalni w sferze publicznej, nawet jeśli nie realizujemy funkcji lub działań publicznych" – podkreślił rektor w stanowisku z września.

Rektor napisał też, że w jego ocenie doszło "do naruszenia etyki oraz prawdziwości wypowiedzi, jakich należy oczekiwać od uczonego i nauczyciela młodzieży". Dodał, że 3 września zwrócił się do Rzecznika Praw i Wartości Akademickich, prof. Jacka Góreckiego, o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Migalski: stanowisko wobec moich słów na nowo je odgrzało

Do stanowiska rektora odniósł się wówczas Migalski. "Stanowcze, i jakże słuszne, potępienie moich słów przez rektora mojej uczelni... na nowo je odgrzało. Teraz już wszyscy w Polsce wiedzą, na jakim uniwersytecie pracuję. Klasyczny 'efekt Streisand'. Dobry do omawiania na zajęciach ze studentami" - napisał w mediach społecznościowych.

Efekt Srteisand to zjawisko obserwowane w sieci, kiedy działania mające na celu ukrycie lub usunięcie jakichś treści działają odwrotnie do zamierzenia i prowadzą do ich większego rozpowszechnienia.

Tragiczna śmierć majora Krakowiana

Podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu 28 sierpnia w katastrofie samolotu F-16 zginął doświadczony pilot polskich sił powietrznych major Maciej "Slab" Krakowian.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Major Maciej "Slab" Krakowian
"Dreszcz emocji, adrenaliny". Dowódca o tragicznym locie F-16
Aleksandra Koszowska
Katastrofa Mysliwca F-16 Tiger Demo Team - Air Show 2025 w Radomiu
Nowe nagranie katastrofy F-16 w Radomiu
Air Show w Radomiu 2023
"Druga para oczu pilota, kolejny bezpiecznik". Kim jest Safety Observer

Nad wyjaśnieniem przyczyn wypadku pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, współdziałając z prokuraturą i Żandarmerią Wojskową.

Mjr Krakowian był jednym z bardziej doświadczonych pilotów F16 i liderem F-16 Tiger Demo Team Poland, oficjalnego zespołu pokazowego polskich Sił Powietrznych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/ft

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jacek Slomion/REPORTER/EastNews

Udostępnij:
TAGI:
WojskoWojsko Polskie
Czytaj także:
Brytyjska para królewska w Kaplicy Sykstyńskiej
Nie robili tego od prawie 500 lat. Tak wyglądała wspólna modlitwa króla i papieża 
Świat
Tucker Carlson
Idol amerykańskiej prawicy: dlaczego Polska nie pójdzie na wojnę z Rosją?
Świat
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Szukają świadków zdarzenia w autobusie 190
WARSZAWA
Krajowa Rada Sądownictwa
"Mamy konflikt". KRS a europejskie trybunały
Polska
imageTitle
Pech alpejki. Skończyła na sali operacyjnej
EUROSPORT
Koalicja rządząca ma plan na naprawienie Trybunału Konstytucyjnego
"Jeżeli będzie 'enter', to ruszamy z tematem". Zmiany w Trybunale możliwe w tym roku 
Polska
Janek z Rzepedzi wykazał się odwagą i dojrzałością - podkreślają policjanci
Nie spanikował, tylko działał. Policja nagrodziła Janka za dojrzałą reakcję i odwagę
Rzeszów
Tusk
"Może to dziwne, co powiem". Tusk ma dobre "novinky"
Polska
Nicolas Sarkozy
Tak teraz żyje były prezydent. Pierwsza doba Sarkozy’ego w więzieniu
Świat
Litotrypsja wewnątrznaczyniowa - zabieg
Ratują serca, usuwając twarde złogi. "Wcześniej pacjenci słyszeli, że nic więcej nie da się zrobić"
Zdrowie
Drób zaatakowała choroba, której ostatnie przypadek odnotowano w Polsce 49 lat temu (zdjęcie ilustracyjne)
"Uśmiercenie" ponad pół miliona kur. Komunikat
BIZNES
Ulewy, deszcz
Ulewy i silny wiatr. Niebezpiecznie w części kraju
METEO
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Po koncercie białoruskiego rapera mieli zostać wydaleni z Polski. Poprosili o azyl
WARSZAWA
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
"W słuchawce cisza". Klienci dużego operatora mieli kłopoty z połączeniami
BIZNES
Służby rozbiły gang, który handlował narkotykami i zajmował się włamaniami
Służby rozbiły gang. Kradli i handlowali narkotykami
Olsztyn
Szpital
9-latek z udarem. Lekarze musieli podjąć trudną decyzję
Lubuskie
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę renault
Był pijany i złamał dwa zakazy
WARSZAWA
imageTitle
Z Barcelony do Paryża. Znamy całą trasę Tour de France 2026
EUROSPORT
Gęś domowa (Anser cygnoides domesticus)
Gęsi wysłane w paczkach, jedna nie przeżyła. Ruch prokuratury
WARSZAWA
imageTitle
Zaskoczenie u skoczków. W kadrze osiemnastolatek
EUROSPORT
Wir niżowy "rozbujał" Północny Atlantyk
Jesienny sztorm na Atlantyku. Wielkie fale, możliwe zalania
METEO
imageTitle
Niedawno rozwalał ściany na budowie, teraz zdemolował faworyta
EUROSPORT
Marcin Kierwiński w rozmowie z "Superwizjerem"
"Oficjalnie nie ma żadnego dokumentu". Czego potrzebuje szef MSWiA, by działać
Polska
Dorota Sokołowska
Dorota Sokołowska z nagrodą "Ślad" imienia biskupa Chrapka
Polska
Makieta sklepu Wokulskiego na Krakowskim Przedmieściu
Koniec zdjęć na Krakowskim Przedmieściu, "sklep Wokulskiego" zostaje
WARSZAWA
Szpital pediatryczny w Bielsku-Białej
16-miesięczne dziecko w wodzie poza domem. Jest "w łagodnej hipotermii"
Katowice
imageTitle
Ani chwili wytchnienia. Wyjątkowo trudna trasa Tour de France kobiet 2026
EUROSPORT
Awaria radaru i niecodzienny widok na mapie
Niecodzienny widok na mapie pogodowej. "Wygląda, jakby spadła tam bomba"
METEO
ciezarowka
Odwołane loty, brak prądu. Taki alert zdarza się tu rzadko
METEO
Michał Woś
"Prezent na zakończenie śledztwa" w sprawie Wosia
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica