Migalski ukarany przez uczelnię za słowa po śmierci polskiego pilota

Postępowanie dyscyplinarne wszczęto po opublikowaniu w sierpniu na Facebooku wpisu przez prof. Marka Migalskiego, w którym odniósł się do wypadku samolotu F-16, nazywając zmarłego pilota m.in. "piratem lotniczym", "przestępcą, który naraził ludzi i rozbił mega drogi samolot" czy "nieudacznikiem". Słowa te wywołały falę oburzenia w mediach i wśród opinii publicznej.

- Odbyły się dwie rozmowy z panem profesorem. Jedną przeprowadził rektor Uniwersytetu Śląskiego, drugą przeprowadził Rzecznik Praw i Wartości Akademickich UŚ. Na profesora Marka Migalskiego nałożono karę dyscyplinarną upomnienia - przekazał w czwartek rzecznik prasowy uczelni Jacek Szymik-Kozaczko.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszard Koziołek już wcześniej potępił słowa Migalskiego, wskazując, że "określenia są krzywdzące, lekceważą dramat śmierci i straty osoby bliskiej wielu ludziom" oraz "zaprzeczają postawie oczekiwanej od naukowca i nauczyciela akademickiego".

"Fakt, że wypowiedź została zamieszczona na prywatnym koncie w mediach społecznościowych, nie zdejmuje z jej autora odpowiedzialności za przestrzeganie wymienionych wyżej zasad. Media społecznościowe zatarły granicę między tym, co prywatne i publiczne, osobiste i zawodowe. Używając mediów społecznościowych, stajemy się 'osobami publicznymi', czyli wywieramy wpływ na życie społeczne i jesteśmy rozpoznawalni w sferze publicznej, nawet jeśli nie realizujemy funkcji lub działań publicznych" – podkreślił rektor w stanowisku z września.

Rektor napisał też, że w jego ocenie doszło "do naruszenia etyki oraz prawdziwości wypowiedzi, jakich należy oczekiwać od uczonego i nauczyciela młodzieży". Dodał, że 3 września zwrócił się do Rzecznika Praw i Wartości Akademickich, prof. Jacka Góreckiego, o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Migalski: stanowisko wobec moich słów na nowo je odgrzało

Do stanowiska rektora odniósł się wówczas Migalski. "Stanowcze, i jakże słuszne, potępienie moich słów przez rektora mojej uczelni... na nowo je odgrzało. Teraz już wszyscy w Polsce wiedzą, na jakim uniwersytecie pracuję. Klasyczny 'efekt Streisand'. Dobry do omawiania na zajęciach ze studentami" - napisał w mediach społecznościowych.

Efekt Srteisand to zjawisko obserwowane w sieci, kiedy działania mające na celu ukrycie lub usunięcie jakichś treści działają odwrotnie do zamierzenia i prowadzą do ich większego rozpowszechnienia.

Tragiczna śmierć majora Krakowiana

Podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu 28 sierpnia w katastrofie samolotu F-16 zginął doświadczony pilot polskich sił powietrznych major Maciej "Slab" Krakowian.

Nad wyjaśnieniem przyczyn wypadku pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, współdziałając z prokuraturą i Żandarmerią Wojskową.

Mjr Krakowian był jednym z bardziej doświadczonych pilotów F16 i liderem F-16 Tiger Demo Team Poland, oficjalnego zespołu pokazowego polskich Sił Powietrznych.

