Nadmierna prędkość, brak mandatu. Woś się tłumaczy

Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu posła Michała Wosia Źródło: Jakub Sobieniowski/Fakty TVN

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Woś został we wtorek zatrzymany przez policję w związku z przekroczeniem przez niego prędkości. Z nieoficjalnych informacji tvn24.pl wynika, że polityk miał zasłonić się immunitetem. Odjechał bez mandatu. Poseł zapytany o sprawę zapewnił, że chciał przyjąć mandat i "nie zasłaniał się immunitetem". Jak twierdzi, legitymacja poselska była jedynym dokumentem, którym w tamtym momencie mógł się okazać.

Do zdarzenia doszło we wtorek w Rybniku. Poseł Michał Woś na drodze z ograniczeniem prędkości do 70 kilometrów na godzinę miał przekroczyć prędkość o 40 km/h. W chwili zatrzymania przez policjantów miał zasłonić się immunitetem - wynika z nieoficjalnych informacji tvn24.pl. Dla policji oznacza to sporządzenie dokumentacji z interwencji i koniec sprawy. Poseł odjechał bez mandatu.

Redakcja tvn24.pl skontaktowała się z posłem. "Poza terenem zabudowanym na dwupasmowej drodze nie dostosowałem prędkości pojazdu do ograniczenia na zakręcie" - przekazał poseł.

"Nie zasłaniałem się immunitetem. Policja poprosiła mnie o okazanie dowodu osobistego, którego nie miałem przy sobie. Przekazałem policji, że z dokumentów mam jedynie legitymację poselską i poprosiłem wyraźnie, żeby działali według procedury - chcąc przyjąć mandat. Po spisaniu danych policja poinformowała mnie, że otrzymam stosowną informację później i mogę jechać dalej" - przekazał.

Woś poinformował, że w związku ze zdobytymi przez nas informacjami "skontaktował się z Komendantem Miejskim Policji w Rybniku, by sprawę tę wyjaśnić". "Nigdy nie zasłaniałem się immunitetem parlamentarnym przy wykroczeniach drogowych" - podkreślił.

Michał Woś Źródło: Piotr Nowak/PAP