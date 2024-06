"Koalicja zapowiadała rozliczenie. Kto nie wierzył, ten uwierzy"

Brejza: mam przed oczami obraz szajki polityczno-przestępczej

Z reporterką TVN24 Agatą Adamek rozmawiał senator Ryszard Brejza, który był inwigilowany Pegasusem, podobnie jak jego syn Krzysztof. - Jak przypominam sobie o tym, co się działo, to mam przed oczami obraz szajki polityczno-przestępczej, która działała w Polsce, żerując na pieniądzach publicznych, na naszych pieniądzach, na nas wszystkich - powiedział.

Pasławska: polityka nie może determinować, kto jest winny, a kto nie

- Na podstawie materiału i złożonego wniosku będziemy podejmować decyzję. To jest sprawa oczywista. Nie może być tak, jak było w poprzednich latach, że to polityka determinowała kto jest winny, a kto niewinny - podkreśliła.

Błaszczak: to zemsta polityczna

Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, zadeklarował, że jego partia będzie przeciwko uchyleniu. - To wszystko, co się dzieje w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, to jest walka polityczna, którą przedsięwziął Donald Tusk, a może Roman Giertych, bo to on jest najbardziej aktywny. Zemsta polityczna - ocenił.