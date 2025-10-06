Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Michał Kobosko "rozczarowany" decyzją Szymona Hołowni

pc
Kobosko "rozczarowany" decyzją Hołowni
Źródło: TVN24
Komentując decyzję Szymona Hołowni o tym, by nie kandydować w wyborach na lidera Polski 2050, wiceprzewodniczący partii Michał Kobosko w "Rozmowie Piaseckiego" przyznał, że był "trochę rozczarowany". - Od początku widzieliśmy ten projekt długoterminowo, co ma też odzwierciedlenie w nazwie naszej partii. Poczułem, że to nie jest ten moment - stwierdził.

To, że Szymon Hołownia powiedział "dość", to było połączenie kilku czynników - powiedział Kobosko. Wymienił wybory prezydenckie, spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim i teorie spiskowe wokół niego oraz słowa Hołowni o zamachu stanu. 

- Byłem trochę rozczarowany, bo od początku widzieliśmy ten projekt długoterminowo, co ma też odzwierciedlenie w nazwie naszej partii. Poczułem, że to nie jest ten moment, z punktu widzenia organizacji, którą współtworzymy, żeby schodzić z okrętu, bo ten okręt może i osiadł na mieliźnie, ale jeszcze nie zatonął. Jeszcze Polska 2050 nie zginęła - ocenił wiceprzewodniczący partii.

Powody decyzji Kaczyńskiego. To ona "znalazła się bliżej ucha prezesa"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Powody decyzji Kaczyńskiego. To ona "znalazła się bliżej ucha prezesa"

"Mamy grono nazwisk"

- Trzymam kciuki za Hołownię, ale czas leczy rany i być może do stycznia Hołownia uzna, że jednak będzie kandydować na lidera Polski 2050. Ja mam nadzieję, że tak się stanie. Jego rola przywódcy w naszym ugrupowaniu nigdy nie była kwestionowana. Jest najbardziej wyrazistą i barwną postacią w naszej partii i jest atutem - mówił Kobosko.

Jak dodał, "jeśli nie Hołownia, to mamy już grono nazwisk, które się pojawiają". - Nie jest tak, że ja o tym nie myślę - przyznał, choć zaznaczył, że "dzisiaj jeszcze nie zgłasza akcesu". - Wierzę, że jesteśmy w stanie dobić do 10 procent (w wyborach parlamentarnych) - ocenił.

Powalczy o władzę w partii? Mucha o "drugim okrążeniu" Polski 2050
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Powalczy o władzę w partii? Mucha o "drugim okrążeniu" Polski 2050

Michał Kobosko o Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz: chce grać bardzo ostro

Pytany o ambicje Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która wyraziła chęć objęcia stanowiska wicepremiera z ramienia Polski 2050, Kobosko odparł, że "jest ministrem funduszy i polityki regionalnej i tę rolę wypełnia bardzo dobrze".

- Skoro po decyzji Szymona Hołowni, ogłoszonej w poprzednią sobotę, uruchomiliśmy tryb wyborczy w naszej partii, to kalendarzowe następstwo wydarzeń powinno być takie, że najpierw wybierzemy naszego przewodniczącego i potem ten przewodniczący czy przewodnicząca zdecyduje, kto powinien nas reprezentować na poziomie wicepremiera. Żeby nie stawiać nowego szefa naszej partii w sytuacji, w której będzie miał niewiele do powiedzenia - ocenił Kobosko.

- Słyszymy i widzimy po sposobie funkcjonowania pani minister, że ona chce grać bardzo ostro, bardzo twardo z naszymi koalicjantami - ocenił. Dodał przy tym, że część koalicjantów z mniejszych partii, Lewicy czy PSL-u, "wiele osiąga w tym rządzie, a nie piszą ostrych tweetów, nie wychodzą do mediów i nie stawiają pod znakiem zapytania dalszej bytności swoich partii w koalicji".

Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Źródło: GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FotoNews / Forum

- Uważam, że różnymi metodami można osiągać cele. To nie jest mój styl, to nie jest mój sposób działania, żeby niemal codziennie grozić premierowi, że się wyjdzie z koalicji - stwierdził. Ostrzegł, że "ktokolwiek by wywrócił dzisiaj rząd koalicyjny, nie przejdzie chwalebnie do historii Rzeczpospolitej".

- Każdy ma swój styl. Pani minister jest bardzo konsekwentna, bardzo zdeterminowana - ocenił, zaznaczając jednak, że "robi i mówi też pewne rzeczy, z którymi trudno mu się zgodzić". Zaznaczył, że ma na myśli kwestie programowe.

- Dużo wydarzeń przed nami i wydaje się, że dzisiaj niekoniecznie tym najważniejszym jest powoływanie wicepremiera z naszej partii. My musimy uleczyć się najpierw sami, a potem żądać dla siebie najwyższych stanowisk - skwitował Kobosko.

Michał Kobosko o Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz: chce grać bardzo ostro
Źródło: TVN24

"Byłbym zdziwiony, gdyby ktoś z naszych koalicjantów podjął tego typu próby"

Mówiąc o przyszłości swojej partii, Kobosko ocenił: - To jest polityka, kruki i wrony oczywiście są, bo w polityce jest konkurencja, także o dobrych ludzi, o dobrych polityków.

Zwrócił uwagę, że 30 posłów Polski 2050 to "silny, duży klub, od którego zależy, czy rząd ma większość w Sejmie".

- Jesteśmy kluczowi w tym momencie. Byłbym zdziwiony, gdyby ktoś z naszych koalicjantów podjął tego typu próby, żeby teraz kogoś od nas wyciągać - przyznał. - Więc zanim rok 2027 i wybory, to dzisiaj trzeba zadbać o spoistość naszego klubu, żeby te 30 osób to było rzeczywiście za parę tygodni, za parę miesięcy nadal 30 osób - dodał. 

"Czas leczy rany"

- Szymon Hołownia jest nadal młodym politykiem i mówienie, że coś się teraz zamyka, byłbym z tym ostrożny, bo różne powroty się zdarzały - mówił Kobosko. Jak dodał, Hołownia "jest politykiem po przejściach w tym roku". - Rozumiem po ludzku, że może mieć dość, ale to nie oznacza, że jakiś rozdział zamyka się bezpowrotnie - powtórzył.

Jak ocenił, "pięć procent w wyborach prezydenckich to na pewno zauważalny wynik", ale Szymon Hołownia "miał większe ambicje".

- Polska polityka jest tak zmienna i tak gwałtowna, że kto wie, czy za jakiś czas nie zatęsknimy za jego sposobem uprawiania polityki - powiedział wiceprzewodniczący Polski 2050.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/kab

Źródło: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Polska 2050Szymon HołowniaMichał Kobosko
Czytaj także:
W specjalnych boksach ukryto 277 kilogramów narkotyków
Na paletach wino, a w skrytkach narkotyki. Prokuratura oskarża przemytników
Poznań
Spod gruzów zawalonej szkoły w Sidoarjo wydobyto dotychczas 54 ciała
Kolejne ciała w ruinach szkoły. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 54
Świat
Flotylla w Gazie
Kolejni aktywiści z zatrzymanej flotylli wrócą do swoich krajów
Świat
imageTitle
"Szalony scenariusz". Mbappe oklaskiwał brata
EUROSPORT
Zderzenie autobusów w Słupsku
Zderzenie autobusów. Są ranni
Trójmiasto
Donald Trump
Tak Trump zamierza świętować swoje urodziny
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Możliwe masowe zwolnienia. Trump wskazuje winnych
BIZNES
imageTitle
Oto pierwsza rywalka Świątek w Wuhanie
EUROSPORT
Kabaret Hrabi
Co dalej? Kabaret Hrabi podjął decyzję po śmierci Joanny Kołaczkowskiej
Kultura i styl
Straż graniczna zlikwidowała nielegalny biznes Ukraińców
Organizowali transport obcokrajowców przez granicę. Nielegalny biznes zlikwidowany
Olsztyn
W piwnicach planowane są lokale gastronomiczne
Hrabia warzył w nim piwo, potem straszył przez pół wieku. Do browaru ma wrócić życie
Filip Czekała
Szymon Hołownia, Nowy Jork
Hołownia na Paradzie Pułaskiego: jesteście Polską
Polska
Niedźwiedź czarny
Rzadki atak niedźwiedzia. Turysta nie przeżył
METEO
lotnisko bagaz podroz samolot walizaka wakacje shutterstock_2060787821
Samolot opóźniony, bagaże nie doleciały. "Pięć dni walczę o odzyskanie swoich rzeczy"
WARSZAWA
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Ważny tydzień dla kredytobiorców
BIZNES
imageTitle
Majchrzak pokonany. Czołowy tenisista świata okazał się zbyt mocny
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
"Wszyscy równi wobec prawa". Będzie zawiadomienie na Ziobrę
Polska
imageTitle
Była gwiazda reprezentacji Meksyku aresztowana. Poważne zarzuty
EUROSPORT
Pożar w Toruniu
Wyskakiwali z okien. Podejrzany o podpalenie w areszcie
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Zobacz, jak grali kadrowicze tuż przed zgrupowaniem. O kogo musi martwić się Urban?
EUROSPORT
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Liczne zatrucia metanolem, są ofiary śmiertelne
Świat
krym 2
Seria ataków w Rosji i na Krymie. Dron koło Moskwy
Świat
Policja w Lizbonie
Walizka z niemal milionem euro przejęta w Lizbonie
Świat
Piosenkarz usłyszał zarzuty
Znany piosenkarz prowadził pod wpływem alkoholu. Ruch prokuratury
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Hiszpanie ostro o Lewandowskim. "Moment, by ustąpić miejsca innym"
EUROSPORT
Gavin Newsom
"Opinia publiczna nie może milczeć". Gubernator Kalifornii chce pozwać Trumpa
Świat
Skutki stresu pracowników odbijają się na działaniu całej firmy
Szykują kontrole. Niektóre firmy mogą nie przetrwać
BIZNES
alpy wlochy narty Madonna di Campiglio shutterstock_2573765673
Popularny kurort narciarski wprowadza dzienny limit
BIZNES
Dziesiątki zabitych w atakach Izraela
Dowódcy mają być gotowi. "Nie ma zawieszenia broni"
Świat
Silny wiatr
Trwa sztorm na Bałtyku. Mocno wieje na wybrzeżu
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica