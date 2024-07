Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer w czwartkowej rozmowie z Radiem ZET została zapytana o rodzinne wyjazdy w trakcie roku szkolnego i przestrzeganie w tym kontekście obowiązku szkolnego przez rodziców. - W wielu krajach mamy taką sytuację, że jeśli rodzic chciałby wyjechać z dzieckiem na wakacje w ciągu roku szkolnego, to mogą go nawet zatrzymać na lotnisku - mówiła polityczka.

Poproszona przez prowadzącą audycję Beatę Lubecką o ocenę sytuacji, gdy uczniowie zabierani są przez rodziców na urlopy w trakcie roku szkolnego, wiceszefowa MEN stwierdziła, że "każdy zdaje sobie sprawę z tego, że jest to ze szkodą dla dziecka, jeśli przed dwa tygodnie nie chodzi do szkoły". Polityczka podkreśliła, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca.

Katarzyna Lubnauer o obowiązku szkolnym i wakacjach w trakcie roku szkolnego

Odnosząc się do działań, jakie Ministerstwo Edukacji i Nauki podejmuje w tej kwestii, Lubnauer stwierdziła, że na razie resort "przygląda się temu, jakie rozwiązania przyjąć, żeby rodzice rozumieli, że obowiązek szkolny oznacza obowiązek szkolny". - W wielu krajach mamy taką sytuację, że jeśli rodzic chciałby wyjechać z dzieckiem na wakacje w ciągu roku szkolnego, to mogą go nawet zatrzymać na lotnisku - dodała posłanka KO.

Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w Polsce wraz z "początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia". W przypadku ignorowania obowiązku szkolnego, rozumianego jako nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka na co najmniej 50 proc. zajęć w miesiącu, rodzice muszą liczyć się z możliwością otrzymania pisemnego upomnienia, a jeśli to nie poskutkuje - kary pieniężnej.