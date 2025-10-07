"Mazurski Dubaj" i pytania o Obajtka. Ministra: będzie kontrola

Pytanie o inwestycję Obajtka na Mazurach. Ministra: GDOŚ podjęła decyzję o rozpoczęciu kontroli Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Dziennikarz "Superwizjera" Michał Fuja ujawnił udział byłego prezesa Orlenu w budzącej obawy ekologów inwestycji.

Cały reportaż "Superwizjera" - "Mazurski Dubaj Daniela Obajtka" - można zobaczyć w TVN24+ >>

Tuż przy szlaku wielkich jezior mazurskich planowana jest olbrzymia inwestycja hotelowo-apartamentowa. Projekt, który budzi poważne obawy mieszkańców i ekologów, może bezpowrotnie przeobrazić niezabudowaną dotychczas linię brzegową jeziora Kisajno w bliskim sąsiedztwie Giżycka.

Za inwestycją stoi deweloper zaprzyjaźniony z byłym prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem, a on sam wykupił tereny wokół planowanej inwestycji. W tej historii przewija się również człowiek skazywany za dostarczanie materiałów wybuchowych grupie przestępczej, a także urzędnicy i instytucje, które przymykają oko na rozmiar inwestycji.

OGLĄDAJ: "Już niedługo tu może być małe miasto". Mazurski Dubaj Daniela Obajtka Zobacz cały materiał

Hennig-Kloska: nie wiemy, czy były naciski

We wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska była pytana, czy jej resort jest świadomy skali mazurskiej inwestycji. - Wczoraj Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podjęła decyzję o rozpoczęciu kontroli tego procesu - poinformowała.

Jak dodała, po spojrzeniu na dokumenty, decyzja o budowie "nie jest dla nich oczywista". - Poprosiłam już wcześniej o jej przeanalizowanie i faktycznie zahacza o obszar Natura 2000. Nie wiemy, czy były naciski, czy nie, czy była podjęta zgodnie z literą ochrony środowiska. Wątpliwości posiadamy - wyjaśniała.

Jak przekazała, decyzja o inwestycji zapadła w lutym 2024 roku na poziomie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

OGLĄDAJ: Przyszłość Polski 2050 w koalicji. "Ja lojalnie współpracuję, partia, która wyjdzie z koalicji, dostanie surowe baty"