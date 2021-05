Maturzyści zmierzyli się z matematyką. "Było spokojnie"

Matematyka na poziomie rozszerzonym

Nie ma też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów. Do grupy przedmiotów do wyboru należy między innymi matematyka na poziomie rozszerzonym. Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzony w przyszłym tygodniu we wtorek. Chęć zdawania matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 27,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników.