Matura z języka angielskiego. Mamy arkusze z zadaniami

Maturzyści piszą maile

Po powrocie z wycieczki zorganizowanej przez biuro podróży chcesz podzielić się wrażeniami z kolegą z Anglii. W e-mailu do kolegi: napisz, dlaczego zdecydowałeś(-aś) się na wycieczkę z biurem podróży; opisz ciekawe miejsce, które zwiedziłeś(-aś) podczas wycieczki; wyraź opinię na temat przewodnika wycieczki; zrelacjonuj sytuację, która spowodowała, że powrót z wycieczki się opóźnił. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna wynosić od 80 do 130 słów (nie licząc słów w zdaniach, które są podane).

Dla niektórych to już koniec

W tym roku, by zdać maturę, wystarczy otrzymać 30 procent punktów z trzech egzaminów: języka polskiego (egzamin odbył się w poniedziałek 8 czerwca), matematyki (9 czerwca) i właśnie języka obcego. Do tego uczniowie muszą podejść do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym - jeśli ktoś wybrał język polski (matura odbywała się w poniedziałek) lub łacinę (we wtorek) i teraz dołożył do tego pisemny angielski, maturę może mieć już za sobą. Wszystko dlatego, że w związku z pandemią w tym roku zrezygnowano z obowiązkowych dotąd egzaminów ustnych.