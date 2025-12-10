Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Maślarze, harcerze, zakoniarze. Kto jest kim w PiS

Mateusz Morawiecki
Kaczyński ma dość sporów w PiS i zwołuje spotkanie. O tym w "Podcaście politycznym" w TVN24+
Źródło: TVN24+
Na podstawie nieoficjalnych doniesień dziennikarze już od dawna donoszą o walce frakcji w PiS. I choć większość polityków oficjalnie zaprzecza konfliktom, to Jarosław Kaczyński zwołał na piątek naradę w siedzibie partii, bo chce wyciszyć wewnętrzne spory. Kto jest po której stronie barykady w PiS? Jakie mają poglądy?

Jak informowaliśmy w środę w "Podcaście politycznym" TVN24+, Jarosław Kaczyński zwołał na piątek naradę w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Powodem jest narastający konflikt między frakcjami tak zwanych maślarzy i harcerzy.

Jak dowiedzieli się już kilka miesięcy temu dziennikarze TVN24 ze źródeł w PiS, konflikt rozgorzał z nową mocą w sierpniu, gdy partia zaczęła tworzyć swój program na wybory za dwa lata.

Jak prezentują się linie podziałów? Kto wchodzi w skład harcerzy, a kto maślarzy?

Harcerze

Harcerze to - według informacji dziennikarzy - najbliższe otoczenie Mateusza Morawieckiego. Część z nich, choć nie sam Morawiecki, ma przeszłość harcerską w Związku Harcerzy Rzeczypospolitej. Właśnie stąd wzięła się nazwa frakcji. Tworzą ją w większości ludzie, z którymi Morawiecki współpracował jako premier lub jeszcze wcześniej, jako prezes banku WBK.

Jak dowiadują się nieoficjalnie dziennikarze TVN24, czołowi politycy tej frakcji to między innymi Michał Dworczyk, były szef kancelarii premiera, Piotr Mueller, były rzecznik rządu czy też Waldemar Buda i Marcin Horała.

Pod kątem programowym harcerze dążą do utrzymania kursu bliżej centrum. - Nie powinniśmy tego miejsca w centrum zostawiać grzecznie Donaldowi Tuskowi i tak zwanych normalsów, których w Polsce jest jednak zdecydowana większość, zostawiać - wyjaśniał Horała w TVN24.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Normalsi" i "podjęcie boju". Horała o sporach w PiS

"Normalsi" i "podjęcie boju". Horała o sporach w PiS

Burza wokół składu zespołu programowego PiS. Były minister "nic nie wie"

Burza wokół składu zespołu programowego PiS. Były minister "nic nie wie"

Maślarze

Jeśli harcerzy łączy wspólna przeszłość z Mateuszem Morawieckim, to maślarzy łączy obecna niechęć do niego. Nazwa frakcji wzięła się od Tobiasza Bocheńskiego i afery z niemieckim masłem w samolocie LOT-u.

Oprócz Bocheńskiego w obozie tym jest wielu polityków z wieloletnim stażem w partii, takich jak Anna Zalewska, która niedawno ścigała się do mikrofonu z Piotrem Muellerem, czy Jacek Sasin.

Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin
Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Na czołowe postaci tej grupy wysuwają się Jacek Sasin, Tobiasz Bocheński oraz Przemysław Czarnek i Patryk Jaki. To właśnie ta czwórka opublikowała we wrześniu zdjęcie ze spotkania, które podsyciło dyskusję o marginalizowaniu Morawieckiego w PiS.

Przemysław Czarnek, Patryk Jaki, Jacek Sasin, Tobiasz Bocheński
Przemysław Czarnek, Patryk Jaki, Jacek Sasin, Tobiasz Bocheński
Źródło: x.com/Przemysław Czarnek

- Ten skład nie jest przypadkowy - stwierdziła wtedy Arleta Zalewska i wspomniała, że w sejmowych kuluarach słyszała o "frakcji", w której mieli znaleźć się politycy PiS nieprzychylni wobec byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Odnosząc się do powyższego zdjęcia, reporterka TVN24 Maja Wójcikowska powiedziała wtedy, że celem "frakcji antymorawieckiego" jest to, aby w przypadku wygranej PiS w wyborach parlamentarnych w 2027 roku "Morawiecki nie został premierem".

Część polityków PiS obwinia Morawieckiego za porażkę w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, złą politykę europejską czy Zielony Ład. Maślarzom zależy, aby Jarosław Kaczyński odsunął Morawieckiego na margines.

Widoczna jest też różnica poglądów. Jacek Sasin mówił ostatnio w Radiu Zet, że Mateusz Morawiecki "reprezentuje w PiS ten bardziej centrowy nurt, to nie jest to, czego oczekują wyborcy prawicy". Morawiecki odpowiedział przytykiem w mediach społecznościowych.

Zakoniarze albo prawdziwki

Niektórzy przypominają też historyczne frakcje.

Jak mówił w TVN24 politolog dr hab. Rafał Chwedoruk, "najważniejsze w PiS zawsze były prawdziwki", czy jak to określiła dziennikarka Onetu Magdalena Gałczyńska - zakoniarze. To środowisko wywodzące się jeszcze z czasów Porozumienia Centrum, nazywane też "zakonem PC", skupione wokół Jarosława Kaczyńskiego.

Mariusz Błaszczak, zaliczany niegdyś przez dziennikarzy do tej grupy, jest teraz wymieniany wśród "maślarzy".

Walki frakcyjne w PiS-ie
Źródło: Tomasz Pupiec/Fakty po Południu TVN24

Ziobryści

Do niedawna w PiS liczyła się też frakcja ziobrystów, skupionych wokół byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, który był w sporze z Morawieckim. To osoby wywodzące się ze środowiska Suwerennej (wcześniej Solidarnej) Polski i ministerstwa sprawiedliwości. Byli to między innymi Jacek Ozdoba, Sebastian Kaleta czy Patryk Jaki.

Teraz, jak wskazuje dziennikarz TVN24 Tomasz Pupiec, doszło do przegrupowania i część Ziobrystów połączyła siły z frakcją maślarzy.

OGLĄDAJ: Posłowie PiS krzyczeli do Tuska. "Próbowali go ośmieszyć, prowokować"
Donald Tusk w Sejmie

Posłowie PiS krzyczeli do Tuska. "Próbowali go ośmieszyć, prowokować"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk, fil/lulu

Źródło: TVN24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Prawo i SprawiedliwośćMateusz MorawieckiJacek SasinJarosław KaczyńskiPrzemysław CzarnekMariusz BłaszczakRyszard Terlecki
Czytaj także:
GettyImages-2251237638dd
Konsternacja w Madrycie. Szybkie gole Manchesteru
RELACJA
Wołodymyr Zełenski
Przydacz: Zełenski przyjedzie do Warszawy
Polska
Zarzuty dotyczą kradzieży danych z kont użytkowników serwisu Yahoo
"Wysokie ryzyko kradzieży danych". Polska firma ostrzega klientów
BIZNES
imageTitle
Świeżo upieczony tata wraca na skocznię. Wystąpi w Klingenthalu
EUROSPORT
Pokryte śniegiem miasto Minneapolis
Pług śnieżny wjechał na mężczyznę na lotnisku
METEO
Fakty po Faktach
To będzie weekend cudów czy beznadziei? "To zależy od państwa"
Polska
Karol Nawrocki
"Opowiadają mu głupoty". Kosiniak-Kamysz w "Kropce nad i" o otoczeniu prezydenta
Polska
Sadzenie drzew wzdłuż torowiska na Marszałkowskiej
115 nowych drzew. Rozpoczęło się sadzenie na Marszałkowskiej
Piotr Bakalarski
imageTitle
Zabójcza końcówka Ajaksu. Polak mógł zachować się lepiej
EUROSPORT
imageTitle
Skandaliczne zachowanie niemieckich kibiców na Camp Nou
EUROSPORT
Interwencja strażaków w Milanówku (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w sklepie z artykułami BHP
WARSZAWA
dolary shutterstock_494422168
Fed zdecydował w sprawie stóp procentowych w USA
BIZNES
Gizela Jagielska
"Padliśmy ofiarą działań ze strony, z której najmniej się spodziewaliśmy"
Polska
Zderzenie trzech aut na S8
Auto na boku, korek na S8 miał kilka kilometrów
WARSZAWA
Silny wiatr
Tu może silniej powiać
METEO
Policja z zatrzymaną osobą
Seria zgłoszeń jednego dnia, cztery osoby zatrzymane
WARSZAWA
Rafineria PCK w Schwedt
Duży wyciek ropy przy granicy z Polską
Świat
imageTitle
Kuriozalna wpadka przed meczem Ligi Mistrzów. Puścili nie ten hymn
EUROSPORT
Świadkowie zabrali kluczyki od pijanego kierowcy
Oferował 10 tysięcy, by go puścił
WARSZAWA
imageTitle
Wschodząca gwiazda NBA zaczęła błyszczeć. Flagg liderem rankingu
EUROSPORT
Ministerstwo Finansów
Dług publiczny rośnie. Ministerstwo podało dane
BIZNES
Turysta, który utknął na szlaku
Całą noc czekał na pomoc. Ratunek przyszedł z powietrza
METEO
MS Navigator of the Seas
Pasażer wycieczkowca zmarł w czasie rejsu. Jego narzeczona oskarża załogę
Świat
Tory tramwajowe odkryte na ul. Przyokopowej
Podczas remontu odkopali historyczne tory. Zostaną wyeksponowane
WARSZAWA
Deszcz, kałuża
W wielu miejscach popada
METEO
lukoil hutterstock_2695361439
Co z sankcjami wobec rosyjskiego giganta? Jest decyzja
BIZNES
Zawaliła się ściana kamienicy w Łodzi
Jest zgoda właścicieli na sprzedaż kamienicy. Pod nią utknęła tarcza drążąca tunel
Łódź
imageTitle
Zawodził od początku sezonu, chce odbudować formę. Ważna rola Zniszczoła
EUROSPORT
Szymon Hołownia
"Fakty" TVN: jest faworyt do stanowiska, o które walczy Hołownia
Świat
Wschodnia Obwodnica Warszawa - obecnie droga kończy się w miejscowości Zakręt
Dziewięć firm chce zaprojektować wschodnią obwodnicę Warszawy
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica