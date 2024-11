"Uwaga!" TVN oraz Fundacja TVN rozpoczęły wspólną akcję pomocy chorym dzieciom. Bohaterem pierwszego reportażu w przedświątecznym cyklu jest 7-letni Rafał, który marzy, by nauczyć się chodzić i zostać policjantem - tak jak jego tata. Chłopiec cierpi na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Choroba utrudnia mu wykonywanie najprostszych czynności. Kiedyś oznaczała wyrok, dziś istnieją leki hamujące jej rozwój. Są jednak bardzo drogie. W kolejnych tygodniach poznamy innych podopiecznych i ich potrzeby.

7-letni chłopiec, który z początku rozwijał się jak każde inne dziecko, teraz potrafi wstawać przy sprzętach wyłącznie dzięki długotrwałej, męczącej rehabilitacji. Gdy miał około dwóch lat, zdiagnozowano u niego rdzeniowy zanik mięśni - SMA.

Jego jedynym marzeniem jest, by nauczyć się chodzić. Dzięki temu mógłby m.in. bawić się z rówieśnikami i swoją siostrą jak równy z równym.

Rafał, podopieczny Fundacji TVN "Uwaga!" TVN

Historia Rafała, chłopca z SMA

Rafał codziennie pracuje nad swoimi postępami z rehabilitantem. Rodzice jeżdżą z nim do ośrodków w całej Polsce - regularnie przebywają drogę z rodzinnego Olkusza w Małopolsce do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie raz na cztery miesiące chłopiec otrzymuje lek hamujący chorobę. Po lek na wzmocnienie mięśni jeżdżą nawet do Gdańska, na drugi koniec Polski.

- Nie wyobrażam sobie życia bez Rafała. Jestem z niego dumny. Z jego siły do walki, chęci do walki. Z jego optymizmu i uśmiechu – mów tata chłopca, pan Tomasz.

Problem w tym, że leki i rehabilitacja są wyjątkowo drogie. Same usługi fizjoterapeuty kosztują ok. dwóch tysięcy złotych miesięcznie. Wraz z wiekiem Rafał potrzebuje wymiany ortezy, gorsetu czy wózka inwalidzkiego - koszt tych podstawowych rzeczy to ok. 50 tysięcy złotych. Do tego dochodzą leki i wizyty u lekarzy.

Marzeniem Rafałka jest nauczyć się chodzić. "Uwaga!" TVN

Przedświąteczna akcja "Uwagi!" i Fundacji TVN

Z myślą o osobach takich jak Rafał "Uwaga!" TVN i Fundacja TVN co roku organizują przed świętami akcję pomocy chorym dzieciom. W ubiegłym roku widzowie wspierali m.in. 8-letnią Maję, siostry 4,5-letnią Michalinę i 3-letnią Magdę, bliźniaków Adriana i Kacpra, a także 10-letniego Staszka. Akcja, w ramach której dzięki reportażom telewizyjnym można poznać historie osób potrzebujących pomocy, organizowana jest od ponad 20 lat.

7-letni Rafał to jeden z podopiecznych Fundacji TVN, dla którego w tym roku przeznaczony będzie dochód z przedświątecznej akcji. Jego historia została przedstawiona w inaugurującym tę edycję akcji reportażu "Uwagi!" TVN.

Cykl reportaży zakończy się finałem 17 grudnia.

Historia Rafała to przykład, jak realne wsparcie może odmienić życie osób w trudnej sytuacji. - To jest wspaniały chłopak, ma wspaniałą energię - podkreśliła Zuzanna Lewandowska, prezes Fundacji TVN. - Marzeniem Rafałka jest to, żeby nauczyć się chodzić i zostać policjantem tak, jak jego tata - dodała.

- Nie jest łatwo prosić o pomoc, ale nie robimy tego dla siebie. Musimy robić co w naszej mocy, żeby mu pomóc. Sami nie jesteśmy w stanie, mimo że pracujemy – mówi pani Anna, mama chłopca.

Jak pomóc?

Szczegóły dotyczące możliwości pomocy znajdują się na stronach Fundacji TVN oraz w programie "Uwaga!" TVN. Włączenie się w akcję jest proste – wystarczy wysłać SMS-a (wiadomość na numer 7356 o treści POMAGAM - 3,69 pln z VAT). Pozostałe formy wsparcia wskazane są na stronie Fundacji. Wszystkie reportaże "Uwagi!" TVN będą dostępne po premierze na oficjalnej stronie programu.

Fundacja TVN. Ponad 20 lat pomocy

Fundacja TVN została założona w 2001 roku z inicjatywy TVN Warner Bros. Discovery, które co roku wspiera organizację pokrywając jej koszty administracyjne. Dzięki temu 100% darowizn trafia bezpośrednio na cele charytatywne. Przez ponad dwie dekady Fundacja TVN zrealizowała niezliczone projekty na rzecz dzieci, osób starszych i chorych, jak również wsparcia szpitali i placówek medycznych.

- Każda złotówka Fundacji jest oglądana z kilku stron i wydawana bardzo skrupulatnie - podkreśliła prezeska Fundacji TVN. - Mamy zespół, który od dwudziestu lat specjalizuje się w tym, żeby udzielać pomocy - zaznaczyła.

Jesienią tego roku Fundacja TVN przeznaczyła ponad 8,5 miliona złotych na wsparcie szpitala w Nysie po powodzi. Środki pomogły placówce stanąć na nogi. W poprzednich latach fundacja dzięki wsparciu widzów przeznaczyła 7,4 mln zł na remont Kliniki Chorób Wewnętrznych na Banacha i ponad 3 mln zł na poprawę wyposażenia szpitali. Z kolei w 2023 roku budowane w Warszawie Centrum Psychiatrii i Onkologii osiągnęło stan surowy - wartość tego projektu to aż 34 mln zł.

Fundacja TVN wspiera zniszczony przez powódź szpital powiatowy w Nysie TVN24

Warto przypomnieć, że Bożena Walter, założycielka Fundacji TVN, została w 2011 roku odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej.

Wielki finał akcji Fundacji TVN i "Uwagi", "DDTVN" Wielki finał akcji Fundacji TVN i "Uwagi", "DDTVN" x-news

