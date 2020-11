Brak publikacji ustawy covidowej, unijny budżet. Premier zabierze głos w Sejmie

"To wymaga stanowczej reakcji marszałka Sejmu"

Poseł KO mówił, że ta sytuacja przypomina zamach stanu, bo nowelę uchwalił parlament, podpisał prezydent, a premier nie chce jej opublikować. - To stoi na głowie, to wymaga stanowczej reakcji marszałka Sejmu po to, żeby zmusić premiera do natychmiastowej publikacji tej ustawy - powiedział Kropiwnicki.