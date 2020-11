Mnie by do głowy nie przyszło, że można posunąć się do takich rzeczy – napadać na policjantów, podpalać mieszkania, zamiast flag biało-czerwonych w rękach trzymać race kibolskie - powiedział w "Faktach po Faktach" wiceszef klubu Lewicy Tomasz Trela, komentując przebieg marszu w stolicy w dniu Święta Niepodległości. Zdaniem europosła PiS Patryka Jakiego z Solidarnej Polski "zdecydowanie więcej niż elementów chuligańskich" było osób, które "spokojnie sobie przejechały z biało czerwoną flagą, pokazując jak Polska jest dla nich ważna".

Chociaż środowy marsz zorganizowany w Święto Niepodległości 11 listopada, odbywał się częściowo w formie zmotoryzowanej, wzięli w nim udział także pieszy manifestanci. Doszło do starć z policją, między innymi przed Muzeum Narodowym. Wcześniej maszerujący rzucali racami i petardami w okna między innymi Domu Kultury Śródmieście, budynków wokół ronda Charles'a de Gaulle'a, a także policjantów i dziennikarzy. W miejsce, gdzie doszło do starć, pojechały od strony Ronda Dmowskiego trzy karetki pogotowia.

W mieszkaniu znajdującym się na trasie marszu, w pobliżu mostu Poniatowskiego, wybuchł pożar. Na jednym z pięter budynku znajduje się tęczowa flaga i baner z symbolem Strajku Kobiet.

"To, co dzisiaj widzieliśmy w Warszawie, to nie jest patriotyzm To jest taka dzicz"

O środowym marszu rozmawiali w "Faktach po Faktach" w TVN24 europoseł PiS Patryk Jaki z Solidarnej Polski oraz wiceszef klubu Lewicy Tomasz Trela.

Jak ocenił Trela, deklaracje o tym, że wydarzenie odbędzie się w formie zmotoryzowanej to była "wielka ściema środowisk prawicowych, które próbowały zamydlić oczy i powiedzieć, że nie będą maszerować, a będą jechać samochodem".

- Od pierwszych godzin dzisiejszego dnia wiedzieliśmy, że będzie przemarsz. Natomiast mnie by do głowy nie przyszło, że można posunąć się do takich rzeczy – napadać na policjantów, podpalać mieszkania, zamiast flag biało-czerwonych w rękach trzymać race kibolskie - mówił.

Jego zdaniem "dzisiaj wyszli bojówkarze prawicy, bojówkarze Zjednoczonej Prawicy i pokazali, jak oni widzą patriotyzm". - My widzimy patriotyzm inaczej - podkreślił poseł Lewicy. Dodał, że od wielu dni bierze udział w protestach po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji w przypadku ciężkich wad płodu i "tam nie ma takich historii, tam nikt nikogo nie atakuje".

- Patriotkami są kobiety walczące o swoje prawa i mężczyźni, którzy ich wpierają. A to, co dzisiaj widzieliśmy w Warszawie, to nie jest patriotyzm, to jest taka dzicz, która z patriotyzmem nie ma nic wspólnego - ocenił Trela.

Marsz Niepodległości w Warszawie PAP/Wojciech Olkuśnik

Jaki: nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj wszystkich wrzucali do jednego worka

Jaki uznał zaś, że najważniejsze jest to, aby pojawiające się akty chuligańskie "były oddzielone od osób, które w sposób spokojny chciały zamanifestować przywiązanie do patriotyzmu". - Szczególnie mówię o tych osobach, które zachowały się odpowiedzialnie i jechały dzisiaj samochodem. Ja nie chciałbym też, żebyśmy dzisiaj wszystkich wrzucali do jednego worka - dodał.

Jego zdaniem "zdecydowanie więcej niż elementów chuligańskich" było osób, które "spokojnie sobie przejechały z biało czerwoną flagą, pokazując jak Polska jest dla nich ważna".

