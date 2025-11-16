Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zbadał się "na wszelki wypadek", wykryto złośliwy nowotwór. Marek Migalski apeluje

Marek Migalski
Rośnie liczba zachorowań na raka jelita grubego u młodych
Źródło: TVN24
Marek Migalski poinformował, że wykryto u niego złośliwego raka jelita grubego. Napisał, że kolonoskopię zrobił "na wszelki wypadek", a teraz usłyszał, że za pięć lat już mogłoby go nie być.

Były europoseł, nauczyciel akademicki i politolog Marek Migalski napisał w niedzielę na Facebooku, że ma raka jelita grubego, a za dwa dni czeka go operacja usunięcia dużej części esicy, czyli ostatniego odcinka tego organu.

"Wszystko zaczęło się kilka tygodni temu, gdy poszedłem na kolonoskopię. Nic mnie nie bolało, ale postanowiłem zbadać się just in case (na wszelki wypadek - red.). Miałem nadzieję, że po badaniu usłyszę, iż mam piękne, czyste wnętrze i że widzimy się za dziesięć lat - wszak prawie nie jem mięsa, jestem aktywny sportowo, zajadam się warzywami i owocami" - czytamy we wpisie.

"Niestety, lekarz od razu zauważył, iż mam zmiany onkologiczne i że prawdopodobnie potrzebna będzie operacja. Nie mylił się. Dodał, że gdybym przyszedł do niego pięć lat wcześniej, po prostu w czasie kolonoskopii usunąłby mi polipa i byłoby po sprawie. Zapytałem co by się stało, gdybym przyszedł za pięć lat. Powiedział, że prawdopodobnie do takiego spotkania już by nie doszło" - napisał były europoseł.

Marek Migalski w swoim wpisie wyjaśnił, że chociaż jego nowotwór jest złośliwy, to ma niską emisyjność. Jest zatem szansa, że po operacji, rehabilitacji i chemioterapii uda się go usunąć całkowicie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zespół jelita nadwrażliwego może mieć różne postaci, między innymi biegunkową i zaparciową
Przez chorobę jelit Tribbs bał się wychodzić z domu. Czym jest IBS?
Zuzanna Kuffel
shutterstock_2215253645
Rozwija się w jelitach, ale cierpi cały organizm. Pacjenci wstydzą się iść do lekarza
Piotr Wójcik
Zabieg chirurgiczny
Od roku bolał go brzuch, okazało się, że ma 16-kilogramowego guza
Lublin

Rak jelita grubego coraz częściej u młodszych pacjentów

Politolog jednocześnie zaapelował o to, żeby się badać. "Walczcie o siebie, póki nie jest za późno. Walczcie dla siebie i dla Waszych bliskich. Część tych badań jest darmowa, za resztę warto zapłacić. Życie jest tego warte" - napisał Migalski.

Chociaż średni wiek zachorowania na nowotwór jelita grubego to 67 lat, to eksperci widzą, że przybywa osób, którzy chorują sporo przed 50. rokiem życia. - Zauważyliśmy niepokojący trend epidemiologiczny, że coraz więcej naszych pacjentów pojawia się i zgłasza się do nas w młodszym wieku, niż widzieliśmy to jeszcze 5-10 lat temu - powiedziała w czerwcu w rozmowie z dziennikarką TVN24 specjalistka gastroenterologii dr Nastazja Pilonis.

CZYTAJ WIĘCEJ: Coraz młodsi Polacy chorują na raka. Eksperci ostrzegają

Wczesne objawy raka jelita grubego to: ból brzucha, krwawienie z odbytu, utrzymująca się biegunka oraz anemia. Chociaż biegunka czy ból brzucha mogą być zupełnie normalnymi objawami, które od czasu do czasu zdarzają się wielu osobom, to jeśli trwają dłużej niż tydzień i nie mają żadnej uzasadnionej przyczyny, powinny skłonić do wizyty u lekarza.

Najczęstsze choroby jelita grubego
Najczęstsze choroby jelita grubego
Źródło: Antonina Długosińska
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Cztery wczesne objawy raka jelita grubego. Naukowcy wskazali "sygnały alarmowe"

Cztery wczesne objawy raka jelita grubego. Naukowcy wskazali "sygnały alarmowe"

Ciekawostki
Naukowcy o "nowej nadziei" dla chorych na raka jelita grubego

Naukowcy o "nowej nadziei" dla chorych na raka jelita grubego

Świat
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Damian Klamka/EastNews

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieNowotwory
Czytaj także:
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w Polsce (zdjęcie ilustracyjne)
Muzeum Auschwitz o pamiątkach poobozowych: tu jest ich miejsce
Polska
imageTitle
Świątek już na korcie. Może przypieczętować awans
RELACJA
Rodziny i bliscy izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy (2 sierpnia, Tel Awiw)
"Czy Izrael powinien chronić palestyńskich cywili bardziej niż własnych?"
Laura Maksimowicz
Karol Nawrocki na Stadionie Narodowym
Zdjęcie broni i "do zobaczenia Karolku". 19-latek przyznał się do winy, przesłuchają prezydenta
WARSZAWA
imageTitle
Popis Klimovicovej. Polki bliżej awansu
EUROSPORT
Krystyna Adamczak przez 34 lata prowadziła kultową księgarnię w Poznaniu
Prowadziła księgarnię ponad 30 lat. Ale nie wytrzymała opłat i konkurencji
Aleksandra Arendt-Czekała
Canberra
Zamkną prawie 70 szkół. Z powodu obaw o obecność azbestu w piasku
Świat
Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić w Moskwie
"Możemy nawet przepłacić". Deklaracja prezydenta
BIZNES
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: ujemna anomalia temperatury
METEO
Stado przeszło przez drogę
Przez drogę przeszło duże stado żubrów. Było ich około 50. Nagranie
Białystok
Policja zatrzymała do kontroli nietrzeźwego rowerzystę
Kosztowne przejażdżki rowerem po alkoholu
WARSZAWA
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Intensywne opady, przejściowo śniegu. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Gwiazdy tenisa mają dość. Jasne żądanie
EUROSPORT
Krzysztof Gawkowski
"Zamiast budować zgodę i porozumienie szuka wszędzie wojny"
Polska
Hiszp-000780
Spadł śnieg. Pierwszy taki w tym sezonie
METEO
imageTitle
Historyczny triumf Braathena na stoku. "Vamos, Brasil"
EUROSPORT
Zabieg chirurgiczny
Od roku bolał go brzuch, okazało się, że ma 16-kilogramowego guza
Lublin
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
15 tysięcy osób na bruk. Największe zwolnienia w historii firmy
BIZNES
Zatrzymali też innych kierowców
Zwrócili na siebie uwagę, bo jechali bez kasków i świateł. Kierowca był pijany
Lublin
Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności
Groził, że podpali dom. Matka zadzwoniła na policję
Lublin
Obóz koncentracyjny w Dachau
Aukcja pamiątek po ofiarach niemieckich zbrodni "zniknęła"
Polska
imageTitle
Kapitalna walka na ostatnim etapie. Polak wicemistrzem świata
EUROSPORT
Prezydent Karol Nawrocki
"Konstytucja nie daje prezydentowi prawa do zemsty"
Polska
Bielikowi udzielono szybko pomocy
Siedział bez ruchu, nie mógł latać. Bielik potrzebował pomocy
Lubuskie
Tommy Robinson i Dominik Tarczyński
FAŁSZWięzienie "za ujawnienie gwałtów"? Jak łamał prawo gość europosła PiS
Michał Istel
Kalifornia po przejściu kilkudniowych burz
Rzeka atmosferyczna przyniosła ulewy. Są ofiary śmiertelne
METEO
Służby pod Garwolinem, uszkodzone torowisko
Maszynista zauważył, że tory są uszkodzone. Ewakuowano pasażerów, na miejscu służby
WARSZAWA
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel w Stambule
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel
BIZNES
Chcą wykorzystać naturalne bariery do tworzenia Tarczy Wschód
Dzika przyroda jako element zielonej Tarczy Wschód
Białystok
Mateusz Kowalski
Porwał się z gitarą na Chopina i ma szansę na Grammy
Tomasz-Marcin Wrona

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica