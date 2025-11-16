Rośnie liczba zachorowań na raka jelita grubego u młodych Źródło: TVN24

Były europoseł, nauczyciel akademicki i politolog Marek Migalski napisał w niedzielę na Facebooku, że ma raka jelita grubego, a za dwa dni czeka go operacja usunięcia dużej części esicy, czyli ostatniego odcinka tego organu.

"Wszystko zaczęło się kilka tygodni temu, gdy poszedłem na kolonoskopię. Nic mnie nie bolało, ale postanowiłem zbadać się just in case (na wszelki wypadek - red.). Miałem nadzieję, że po badaniu usłyszę, iż mam piękne, czyste wnętrze i że widzimy się za dziesięć lat - wszak prawie nie jem mięsa, jestem aktywny sportowo, zajadam się warzywami i owocami" - czytamy we wpisie.

"Niestety, lekarz od razu zauważył, iż mam zmiany onkologiczne i że prawdopodobnie potrzebna będzie operacja. Nie mylił się. Dodał, że gdybym przyszedł do niego pięć lat wcześniej, po prostu w czasie kolonoskopii usunąłby mi polipa i byłoby po sprawie. Zapytałem co by się stało, gdybym przyszedł za pięć lat. Powiedział, że prawdopodobnie do takiego spotkania już by nie doszło" - napisał były europoseł.

Marek Migalski w swoim wpisie wyjaśnił, że chociaż jego nowotwór jest złośliwy, to ma niską emisyjność. Jest zatem szansa, że po operacji, rehabilitacji i chemioterapii uda się go usunąć całkowicie.

Rak jelita grubego coraz częściej u młodszych pacjentów

Politolog jednocześnie zaapelował o to, żeby się badać. "Walczcie o siebie, póki nie jest za późno. Walczcie dla siebie i dla Waszych bliskich. Część tych badań jest darmowa, za resztę warto zapłacić. Życie jest tego warte" - napisał Migalski.

Chociaż średni wiek zachorowania na nowotwór jelita grubego to 67 lat, to eksperci widzą, że przybywa osób, którzy chorują sporo przed 50. rokiem życia. - Zauważyliśmy niepokojący trend epidemiologiczny, że coraz więcej naszych pacjentów pojawia się i zgłasza się do nas w młodszym wieku, niż widzieliśmy to jeszcze 5-10 lat temu - powiedziała w czerwcu w rozmowie z dziennikarką TVN24 specjalistka gastroenterologii dr Nastazja Pilonis.

Wczesne objawy raka jelita grubego to: ból brzucha, krwawienie z odbytu, utrzymująca się biegunka oraz anemia. Chociaż biegunka czy ból brzucha mogą być zupełnie normalnymi objawami, które od czasu do czasu zdarzają się wielu osobom, to jeśli trwają dłużej niż tydzień i nie mają żadnej uzasadnionej przyczyny, powinny skłonić do wizyty u lekarza.

