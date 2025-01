Marcin Romanowski zamiast siedzieć cicho, bo jest podejrzany o 11 przestępstw, uzależnił się od mediów. Jutro będzie gulasz jadł i będzie to transmitował - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Dodał, że polityk PiS "powinien jak najszybciej przyjechać do Polski, stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości".

Podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości były wiceminister sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Romanowski 19 grudnia otrzymał azyl polityczny na Węgrzech. Wcześniej tego dnia Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania tego polityka.

Romanowski powiedział w środę wieczorem na antenie telewizji wPolsce24, że wniosek o przyznanie mu azylu politycznego na Węgrzech przygotowywał i składał już na przełomie października i listopada, ale zastrzegł, że ostateczną decyzję podjął kilka dni przed wyjazdem.

Siemoniak: Romanowski przyznaje się, że od samego początku oszukiwał, kombinował

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak, odnosząc się do tej wypowiedzi w czwartek w "Kropce nad i" w TVN24, powiedział, że były wiceminister sprawiedliwości "przyznaje się, że od samego początku oszukiwał, kombinował i nie miał najmniejszego zamiaru stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości".

Pytany, czy "to nie ośmiesza policji, prokuratury", odparł, że nie. - Póki nie było decyzji sądu, jak by to wyglądało, że poseł jest inwigilowany, czy poseł jest w jakiś sposób sprawdzany - dodał.

- Był zatrzymany, decyzją sądu został zwolniony, bo miał immunitet z Rady Europy, potem przeszła cała procedura, a potem była decyzja sądu - zaznaczył minister.

Siemoniak był też pytany o słowa Romanowskiego, który w czwartek w TV Trwam oznajmił, że "właśnie zrzekł się statusu posła zawodowego". Dodał, że nie będzie w związku z tym "pobierał wynagrodzenia jako poseł".

- Dla mnie pan Romanowski, zamiast siedzieć cicho, bo jest podejrzany o 11 przestępstw, uzależnił się od mediów. Jutro będzie gulasz jadł i będzie to transmitował - skomentował minister. - To jest przedziwna historia wystawiająca mu fatalne świadectwo, bo on tak naprawdę powinien jak najszybciej przyjechać do Polski, stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości - dodał.

Jak mówił, "nie rozumie tego, że ktokolwiek może bronić jego i postawy uchylania się przed wymiarem sprawiedliwości".

Siemoniak o przeszukaniu klasztoru dominikanów

Odniósł się też do przeszukania przez policję 19 grudnia klasztoru dominikanów w Lublinie. Prokuratura miała informacje, że Romanowski może się tam ukrywać.

- Różne warianty policja badała, były podejrzenia co do różnych miejsc. Policja miała wiele sygnałów i na podstawie postanowienia prokuratora zbadano także to miejsce. Wiele różnych innych miejsc było badane - powiedział Siemoniak.

Pytany, czy policja powinna wejść do klasztoru dominikanów, odparł: - Ale cóż w tym jest jakiegoś szczególnego?

- Prokuratura bardzo wyraźnie powiedziała, że miejsca kultu w żaden sposób nie zostały naruszone. Po prostu prokuratura i policja zbadały jeden z wielu obiektów, gdzie mógł on przebywać - dodał.

- To nie jest jakieś eksterytorialne miejsce. Czy to jest klasztor, czy inny budynek publiczny, czy prywatny, każdy musi się poddać tej procedurze. Naprawdę nie ma tak, że są miejsca, do których policja, mając podstawę prawną, nie może wejść - mówił szef MSWiA.

Siemoniak: nie ma powodu prawnego do tego, żeby minister wypłacał PiS pieniądze

Siemoniak został zapytany, czy minister finansów Andrzej Domański powinien wypłacić pieniądze PiS-owi po decyzji PKW, która przyjęła w poniedziałek sprawozdanie finansowe komitetu tej partii z wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Przyjęcie uchwały było efektem decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, której działalność kwestionują między innymi europejskie trybunały. Izba ta uznała skargę PiS na wcześniejsze odrzucenie sprawozdania przez PKW.

- Ja zająłem stanowisko, bo jest uchwała Rady Ministrów z 18 grudnia, gdzie bardzo wyraźnie stwierdzamy, że żaden sędzia powołany przez wadliwie powstały KRS nie ma cech sędziego, w związku z tym decyzji tej izby po prostu nie ma - powiedział szef MSWiA.

- Nie mam tu już żadnej wątpliwości, że na tej podstawie minister finansów nie ma żadnego powodu, żeby działać. Zwłaszcza, że sama uchwała Państwowej Komisji Wyborczej jest dziwna, wewnętrznie sprzeczna i niespójna z wcześniejszymi uchwałami tejże komisji - dodał.

Ocenił, że na gruncie uchwały Rady Ministrów, stanowiska, które jednomyślnie przyjął Rada Ministrów, nie ma tutaj powodu prawnego do tego, żeby minister te pieniądze wypłacał".

Zdaniem Siemoniaka "takie pogróżki, straszenie ministra finansów, straszenie rządu nie podziałają". Pytany, kto straszy, odpowiedział, że "politycy PiS-u, różne osoby z tamtej strony sceny politycznej ścigają się w wygłaszaniu różnych oświadczeń, próbując straszyć ministra finansów".

- Rząd się nie da w tej sprawie zastraszyć. Nasze stanowisko jest jasne. Nie jest prawidłowo powołana ta izba. W związku z tym jakiekolwiek jej rozstrzygnięcia nie istnieją - oświadczył.

Autorka/Autor:js/akw

Źródło: TVN24