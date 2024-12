W moim przekonaniu Marcin Romanowski zostanie sprowadzony i odpowie bardzo surowo, również za tę ucieczkę - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" europoseł KO Dariusz Joński, odnosząc się do poszukiwanego posła PiS, który otrzymał azyl na Węgrzech. Joński zapewnił też, że "nikt nie będzie handlować z Orbanem o nic". - Orban jest tam, gdzie jest Putin - dodał.

Joński: Romanowski zostanie sprowadzony i odpowie bardzo surowo

- Mogę panu dać gwarancję, że nikt nie będzie handlować z Orbanem o nic. Każdy wie, gdzie jest Orban, Orban jest tam, gdzie jest Putin - ocenił. Jak mówił "wystarczy spojrzeć na prezydencję (węgierską w UE - red.), co się działo". - Nikt jej poważnie nie traktował. Były głosy, że w ogóle się powinno tę prezydencję odwołać - mówił europoseł.

Mówił też, że "jak popatrzymy na ostatnie lata, nawet ostatnie tygodnie, to widać, że można ściągnąć każdego". - Spokojnie, wszystko zgodnie z prawem, ale skutecznie - stwierdził. - W moim przekonaniu on (Romanowski - red.) zostanie sprowadzony i odpowie bardzo surowo, również za tę ucieczkę - dodał Joński.

Joński: 250 osób z zarzutami to 250 powodów, by Nawrocki był prezydentem

Joński przekonywał też, że "Komisja Europejska już widzi", co dzieje się w sprawie Romanowskiego. - Reakcja była natychmiastowa, że to jest nie do zaakceptowania - mówił.