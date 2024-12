Policja ma już dokumenty w sprawie Romanowskiego. Służby są w trakcie działań

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował w poniedziałek o tymczasowym areszcie dla posła PiS Marcina Romanowskiego. Prokurator Piotr Woźniak pytany tego dnia, kiedy Romanowski może zostać zatrzymany, odpowiedział, że trudno mu powiedzieć, kiedy do tego dojdzie. - To są kwestie wykonywane przez policję - dodał.

Policja ma już dokumenty z sądu

Jak relacjonowała reporterka TVN24 Małgorzata Mielcarek, policja ma dokumenty z sądu. Funkcjonariusze w trakcie namierzania posła, chcą go zatrzymać i doprowadzić do aresztu.

- Uzyskaliśmy całość dokumentacji niezbędną do zatrzymania Marcina Romanowskiego i całość tej dokumentacji przekazaliśmy policji. Kwestią policji jest już realizacja tego zatrzymania - powiedział Nowak.

Obrońca Romanowskiego: przeszedł bardzo poważną operację

Woźniak mówił, że "sąd nie podzielił argumentów obrony co do tego, iż stan zdrowia podejrzanego ma uniemożliwiać mu pobyt w areszcie śledczym w ogóle". Natomiast, dodał, wskazał, że "w przypadku zatrzymania podejrzanego zaleca umieszczenie go w jednostce penitencjarnej dysponującej szpitalem".