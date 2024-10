"Nie ujawniamy wszystkich kart". Rzecznik Prokuratury Krajowej o sprawie Romanowskiego

Nowak: wniosek o areszt został złożony w pierwszym możliwym terminie

- Byłoby dużo lepiej dla tego postępowania, gdyby areszt był zastosowany w połowie lipca. Ten upływ czasu, który nastąpił, nie działał na korzyść tego postępowania. Natomiast to postępowanie jest nadal w toku, nadal będą wykonywane czynności, których tok można bezprawnie utrudniać. Prokurator wskazuje te czynności we wniosku, wniosek ma 80 stron. My nie ujawniamy tych wszystkich kart i czynności, które będziemy realizowali, niekoniecznie ujawniamy nasze plany co do czynności procesowej - kogo będziemy słuchali i tak dalej - mówił rzecznik Prokuratury Krajowej.