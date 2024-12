"Romanowski robił bardzo wiele, aby uniknąć sprawiedliwości"

- Nie może być tak, że jeśli ktoś ma wysoko postawionych przyjaciół, to uniknie kary - zwróciła uwagę w "Kropce nad i" w TVN24 Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się do decyzji o tymczasowym areszcie dla Marcina Romanowskiego. Paweł Zalewski z Polski 2050-Trzeciej Drogi, wiceminister obrony narodowej, nawiązując do stanu zdrowia Romanowskiego, mówił, iż "jest przekonany, że prokuratura ma wszystkie środki, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne" byłego wiceministra sprawiedliwości.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował w poniedziałek o tymczasowym areszcie dla posła PiS Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości nie pojawił się w sądzie. Jego obrońca mecenas Bartosz Lewandowski poinformował, że Romanowski przeszedł "bardzo poważną operację". Poseł PiS Janusz Kowalski opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie polityka.

Rosa: nie może być tak, że ktoś jest ważniejszy, bo jest posłem

Sprawę Romanowskiego komentowali w "Kropce nad i" w TVN24 Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej oraz Paweł Zalewski z Polski 2050-Trzeciej Drogi, wiceminister obrony narodowej.

- Wszyscy obywatele są równi wobec prawa i gdybyśmy nie rozmawiali o pośle albo o posłance, byłoby oczywiste, że jak ktoś ma podejrzenie tego, że popełnił poważne przestępstwo, jest zagrożony wysoką karą pozbawienia wolności, jest to przestępstwo polegające na udziale w organizowanej grupie przestępczej, możliwość matactwa, no to oczywistym jest, że ten areszt by się należał - powiedziała Rosa.

- Jestem przekonana, że Służba Więzienna zapewni wszystkie możliwe warunki, które by nie urągały ani honorowi, ani godności, ani zdrowiu pana Romanowskiego. Ale miejmy świadomość tego, to jest poważne przestępstwo wyprowadzenia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Nie może być tak, że jeśli ktoś ma wysoko postawionych przyjaciół, to uniknie kary - mówiła dalej posłanka KO.

- O to walczyliśmy, żeby osoby, które kradły, które łamały prawo, miały niezależny proces przed niezawisłymi sędziami. Wiem, że zdrowie pana ministra będzie zabezpieczone. Nie może być tak, że ktoś jest ważniejszy, bo jest posłem, że ktoś będzie się chronił za tym czy innym immunitetem - dodała posłanka.

Odnosząc się do komunikatów w sprawie stanu zdrowia polityka, Rosa powiedziała: - Tak nagle zachorował, życzymy zdrowia.

Zalewski: Romanowski robił bardzo wiele, aby uniknąć sprawiedliwości

Paweł Zalewski mówił z kolei, iż "jest przekonany, że prokuratura ma wszystkie środki, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne pana Romanowskiego". - Pan Romanowski robił bardzo wiele, aby uniknąć sprawiedliwości. Dziś pod wpływem argumentów prokuratury sąd wydał taką decyzję - dodał.

Wiceszef MON zauważył, że sąd, decydując o tymczasowym areszcie, "z całą pewnością, (...), rozumiał wagę tej decyzji". - Jestem przekonany, że to jest decyzja przemyślana, oparta na odpowiednich przesłankach, które dostarczyła prokuratura. Teraz prokuratura zagwarantuje bezpieczeństwo zdrowotne w warunkach izolacji - powiedział.

Zalewski o sprawie Romanowskiego: z całą pewnością sąd rozumiał wagę tej decyzji TVN24

Rosa: bardzo mocny polityk został szefem bardzo politycznej instytucji

Goście programu odnieśli się także do powołania Bogdana Święczkowskiego na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To były prokurator krajowy, wobec którego działalności przez ostatnie lata pojawiało się wiele zastrzeżeń. Jednocześnie eksperci mają liczne wątpliwości co do legalności samego Trybunału Konstytucyjnego.

CZYTAJ WIĘCEJ: Jest następca Julii Przyłębskiej na czele Trybunału Konstytucyjnego Monika Rosa stwierdziła, że "bardzo mocny polityk został szefem bardzo politycznej instytucji". - Bo to już nie jest Trybunał Konstytucyjny. Mówię to z wielkim żalem, ale w Polsce nie ma sądu konstytucyjnego. Mamy dublerów, mamy panów i panie, które obradują w budynku Trybunału Konstytucyjnego - mówiła dalej. Jej zdaniem decyzja prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie wyboru prezesa tej instytucji nie sprawiła niespodzianki.

- Tutaj nie ma żadnej niespodzianki. Wstawił polityka do politycznej instytucji, który wydaje polityczne decyzje, które mają chronić polityków Prawa i Sprawiedliwości. Żeby dokonała się prawdziwa zmiana, żeby w Polsce funkcjonował sąd konstytucyjny, Trybunał Konstytucyjny, musimy wygrać wybory prezydenckie - mówiła dalej.

Zalewski: Święczkowski będzie niebywale walecznym politykiem

- Patrzę na to pod kątem polityki, bo tutaj niestety wszystko jest polityką, tutaj nie ma mowy o praworządności - powiedział Zalewski. Dodał, że "Trybunał Konstytucyjny się skompromitował". - Już niezależnie od tego, czy ci dublerzy są, czy już ich nie ma, (...), cała ta koncepcja politycznego funkcjonowania doprowadziła do skompromitowania tej ważnej instytucji. Święczkowski na czele tej instytucji będzie niebywale walecznym politykiem - ocenił wiceszef MON.

