Przydacz o kompetencjach językowych prezydenta

Marcin Przydacz o kompetencjach językowych Karola Nawrockiego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 została poruszona kwestia relacji Polski z USA oraz negocjacji w sprawie sytuacji w Ukrainie. 3 września prezydent Karol Nawrocki ma złożyć wizytę w Waszyngtonie, gdzie spotka się z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem.

Prowadzący program Konrad Piasecki nadmienił, że w relacjach z innymi liderami być może Nawrocki "nie czuje się doświadczonym prezydentem, a jego kompetencji językowych jeszcze nie znamy".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Prezydent spotka się z papieżem. Jest data

Jego gość Marcin Przydacz - szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej - odpowiedział na to. - Zapewniam, że (kompetencje językowe - red.) są bardzo dobre. - Jutro (we wtorek) będzie rozmowa z premierem Kanady i będzie ona prowadzona bez udziału tłumacza - dodał.

OGLĄDAJ: Marcin Przydacz