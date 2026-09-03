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rozmowa piaseckiego

"To wygląda źle". Wiceprzewodniczący klubu PiS o spotkaniu Michała Moskala na Ibizie

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Michał Moskal
Ociepa o spotkaniu Moskala z Kralem: to wygląda źle
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl
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Spotkanie Michała Moskala z Przemysławem Kralem tłumaczę sobie młodością - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Marcin Ociepa. Wiceprzewodniczący klubu PiS przyznał jednak, że rozmowa na Ibizie z szefem Zondacrypto "wygląda źle". Mówił też, że nie wierzy w to, że zostanie wicemarszałkiem Sejmu.

Marcin Ociepa pytany był o sprawę posła PiS Michała Moskala, który wraz z byłym funkcjonariuszem CBA Arturem Chodzińskim spotkał się w sierpniu 2025 roku na hiszpańskiej Ibizie z prezesem Zondacrypto Przemysławem Kralem. Pytany o to, jak tłumaczy sobie to spotkanie, Ociepa odpowiedział: - Młodością sobie tłumaczę. 

Marcin Ociepa
Marcin Ociepa
Źródło zdjęcia: TVN24

Wiceprzewodniczący klubu PiS zapewnił, że "ma przekonanie co do osobistej uczciwości Michała Moskala". - Popełnił błąd. Jego linia jest następująca, którą państwo znacie, że on był na wakacjach w Hiszpanii. To nie jest tak, że on poleciał specjalnie na spotkanie - utrzymywał.

Ociepa przyznał jednak, że "to wygląda źle". - Mogę tylko powiedzieć, przypomnieć taką zasadę, że politykom wolno mniej - dodał.

Poprawki do ustawy po spotkaniu na Ibizie

Moskal niedługo po spotkaniu na Ibizie zaczął się aktywnie zajmować tematem kryptowalut w Sejmie, zgłosił też poprawki do projektu ustawy o kryptowalutach. Ociepa pytany był o to, czy wie, jak wyglądał ten mechanizm. - Według mojej wiedzy te poprawki były sprzeczne z interesem pana Krala - stwierdził. 

Zbywał pytanie, które poprawki miałyby być sprzeczne z interesem szefa giełdy Zondacrypto. Ociepa mówił, że pracuje w komisji obrony narodowej i może komentować ustawy, które są tam procedowane. Przyznał, że ocenę poprawek do ustawy sformułowało "kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości". 

- Rozmawialiśmy o tym i ci, którzy badali tę sprawę z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, wygłaszają następującą tezę, że te poprawki były sprzeczne z interesem pana Krala - mówił. Nie powiedział jednak, kto konkretnie odpowiedzialny był za tę ocenę. Ociepa wskazał, że adresatami pytań o poprawki powinni być ci posłowie, którzy się pod nimi podpisali. 

Czy Marcin Ociepa wierzy, że zostanie wicemarszałkiem Sejmu? "Nie"

Podczas rozmowy poruszona też została kwestia prezydium Sejmu. Ociepa jest kandydatem PiS na wicemarszałka. Pod koniec lipca partia złożyła wniosek w tej sprawie, mimo że od ponad dwóch i pół roku zapowiadała, że wobec odrzucenia kandydatury Elżbiety Witek nie zgłosi nikogo innego.

Ociepa tłumaczył, że Witek ma wyzwania "natury zdrowotnej, osobistej". - W związku z tym będzie wyłączona z prac parlamentarnych, a już tym bardziej nie mogłaby pełnić funkcji wicemarszałka - mówił. 

Dopytywany był, czy o jego kandydaturze zdecydowały rzeczywiście problemy zdrowotne Witek, a nie to, że Rozwój Plus aspirował do własnego wicemarszałka. Ostatecznie w środę ogłoszono, że kandydatem stowarzyszenia Morawieckiego będzie Marcin Horała. - To jest ahistoryczna ocena, dlatego że moja kandydatura została omówiona dużo przed rozłamem, ogłoszona tuż przed rozłamem, a już na pewno zanim Rozwój Plus mówił o swoim wicemarszałku - mówił.

Prowadzący rozmowę Konrad Piasecki pytał, czy Ociepa wierzy, że zostanie wicemarszałkiem Sejmu. - Nie - odparł wiceprzewodniczący klubu PiS. 

- Śmiem wątpić, że wygram, dlatego że Rozwój Plus zdecydował się na taką operację o to, żeby zgłosić swojego kandydata na wicemarszałka, co dało paliwo Włodzimierzowi Czarzastemu i większości rządzącej do blokowania także mojej kandydatury - tłumaczył. - Wiem, że Koalicja Obywatelska i Lewica poprze Marcina Horałę. Dlaczego? Dlatego, że chcą tutaj działać na szkodę Prawa i Sprawiedliwości - dodał. 

OGLĄDAJ: Ociepa tłumaczy Moskala: młodość. "Popełnił błąd"
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćKryptowalutyMichał Moskal
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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