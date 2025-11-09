Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt Zbigniewa Ziobry Źródło: TVN24

Sejm uchylił w piątek immunitet posłowi Prawa i Sprawiedliwości, byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Polityka PiS nie ma w kraju, i z jego wypowiedzi wynika, że przebywa na Węgrzech w Budapeszcie.

Marcin Matczak: Ziobro jest podręcznikowym przykładem populisty

W niedzielnych "Faktach po Faktach" w TVN24 prof. Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego mówił, że "Zbigniew Ziobro jest podręcznikowym przykładem populisty". - To jest ktoś taki, kto oszukuje tak zwanego zwykłego człowieka, że będzie go reprezentował wobec elit, a później jak go oszuka już, to sam zostaje elitą - zaznaczył.

Gość TVN24 przypomniał też, że poseł PiS "przez wiele lat mówił, że wszyscy są równi wobec prawa" i że "immunitety trzeba znieść". - A teraz dzięki temu immunitetowi mógł uciec, dlatego że dokładnie wiedział, kiedy będzie można mu postawić zarzuty - dodał.

- Zbigniew Ziobro to jest taki człowiek, który chciał zostać rzeźnikiem, a został świętą krową, bo o tych świętych krowach wiele razy mówił. To jest bardzo smutne. Tak się kończy każdy populizm - ocenił prof. Matczak.

"Nie należy przejmować się populistycznym gadaniem Ziobry"

Prof. Matczak komentował też dotychczasowe działania obecnego szefa resortu sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Prowadząca program Katarzyna Kolenda-Zaleska zwróciła uwagę, że Żurek zaprezentował nowe ustawy, które mają reformować Krajową Radę Sądownictwa, rozwiązać problem neo-sędziów, a "wnioski o uchylanie immunitetów idą taśmowo".

- Tak trzeba robić i nie należy się przejmować tym populistycznym gadaniem Ziobry, że to jest jakaś zemsta polityczna - powiedział gość TVN24. Przypomniał też, że "kiedy Ziobro był ministrem, on się wtrącał w prywatne sprawy Waldemara Żurka", ingerując "skargami nadzwyczajnymi w sprawy dotyczące małżeństwa" obecnego szefa MS.

- Bardzo zachęcam pana Waldemara Żurka do tego, żeby on robił dalej to, co robi, dlatego, że jeżeli była zbrodnia, to musi być kara. A jeżeli nawet tej kary nie będzie, dlatego, że koledzy znowu osłonią Zbigniewa Ziobrę, to bardzo ważne jest to, żeby całe polskie społeczeństwo zobaczyło na czym ta zbrodnia polegała, na czym to zło polegało i to się dzieje - podkreślił prof. Matczak.

