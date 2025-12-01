Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Szef MSWiA: partia Brauna na granicy delegalizacji

Marcin Kierwiński
Kierwiński o delegalizacji partii Brauna: są na granicy
Źródło: TVN24
Jeszcze kilka różnego rodzaju wyskoków pana Brauna i opowieści jego ludzi na zasadzie wspierania Putina i wtedy granica zostanie przekroczona - zapowiedział w "Rozmowie Piaseckiego" szef MSWiA Marcin Kierwiński. Odpowiedział też na słowa prezydenckiego rzecznika w sprawie odznaczeń dla funkcjonariuszy służb specjalnych.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 został zapytany o to, czy Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna powinna zostać zdelegalizowana. - Uważam, że są na granicy delegalizacji - odparł Kierwiński.

- Uważam, że jeszcze kilka różnego rodzaju wyskoków pana Brauna i opowieści jego ludzi na zasadzie wspierania Putina i wtedy ta granica zostanie przekroczona, i wtedy tak (partia powinna zostać zdelegalizowana - red.) - dodał szef MSWiA.

Kierwiński odpowiada rzecznikowi prezydenta: to jest bełkot

Prezydent Karol Nawrocki na początku listopada odmówił nominacji oficerskich dla 136 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Odrzucił też 130 wniosków o odznaczenia dla funkcjonariuszy ABW. Nawrocki podobnie postąpił z wnioskami o odznaczenia dla funkcjonariuszy i żołnierzy wojskowych służb specjalnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
130 wniosków do prezydenta. Wszystkie odrzucone

130 wniosków do prezydenta. Wszystkie odrzucone

Robert Zieliński
"Prezydencki rzecznik łże". Ostra wymiana zdań w sprawie wniosków

"Prezydencki rzecznik łże". Ostra wymiana zdań w sprawie wniosków

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz pisał, że wśród skierowanych do prezydenta wniosków odznaczeniowych "znalazły się nazwiska funkcjonariuszy, co do których istnieją poważne obawy, że byli zaangażowani w działania przeciwko" Nawrockiemu jako kandydatowi urząd prezydenta w trakcie kampanii wyborczej.

Szef MSWiA odniósł się do fragmentu o "obawach" wobec funkcjonariuszy. - Od strony faktycznej to jest bełkot - skomentował. - Jak może urzędnik państwowy, bo pan rzecznik jest urzędnikiem państwowym, powiedzieć coś takiego - dodał. 

Kierwiński dodał, że jeżeli rzecznik prezydenta "ma jakieś obawy, to może powinien się tym zająć". - Co to jest za formuła, że "mamy obawy"? - pytał. 

- Jeżeli mają jakikolwiek sygnał, że jakikolwiek oficer służby, podoficer służby w tej sprawie, (…) wykraczał poza swoje kompetencje, to niech to zgłoszą do prokuratury. Co to jest za odgrywanie się na ludziach, którzy dobrze służą Polsce? - mówił Kierwiński. 

- To jest sabotaż. To jest urzędniczy sabotaż. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości - ocenił. 

OGLĄDAJ: Prezydent odmawia orderów i odznaczeń. Kierwiński: Co to jest za odgrywanie się? To jest sabotaż
Kierwiński

Prezydent odmawia orderów i odznaczeń. Kierwiński: Co to jest za odgrywanie się? To jest sabotaż

Kierwiński
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kuba Koprzywa /akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Marcin KierwińskiMSWiAGrzegorz BraunKarol NawrockiRafał Leśkiewicz
Czytaj także:
shutterstock_2260105509
"Obietnica była prosta, a konsumenci zaskoczeni". Kara dla wielkiej sieci handlowej
BIZNES
imageTitle
Wybrano najlepszych lekkoatletów 2025 roku
EUROSPORT
Świąteczny pociąg metra
Świąteczne metro, tramwaj i autobus ruszyły na trasy
WARSZAWA
Przygotowywali transparenty
Marszałek chce zlikwidować dwie szkoły. Kształci się w nich 469 osób
Tomasz Mikulicz
Zbigniew Ziobro
Ziobro "w ciągu kilkunastu dni nie będzie miał paszportu"
Polska
Rhodora Alcaraz została okrzyknięta bohaterką
Pożar odciął jej drogę ucieczki. "Nie puściła dziecka, mimo, że nie było jej własnym"
Świat
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
Trzęsienie ziemi dla polskiej branży. "Finansowa bomba z opóźnionym zapłonem"
BIZNES
Tankowiec Mersin u wybrzeży Dakaru
Płynął z rosyjską ropą, nabiera wody. Służby próbują zapobiec wyciekowi
METEO
imageTitle
Dramat zdobywczyni Złotej Piłki. "Wysokie ryzyko operacji"
EUROSPORT
1 godz 4 min
pc
Przyjadę na SOR, szybciej dostanę pomoc? "To jest mit szczególnie niszczący"
Wywiad medyczny
gpw dzwonek warszawa shutterstock_2371508041
To robi wrażenie na Europie. Wartość polskich spółek ostro w górę
BIZNES
Wilno lotnisko
Kilkunastogodzinny paraliż lotniska w Wilnie
Świat
Prezydent Karol Nawrocki
Decyzja Nawrockiego. Reakcja Kijowa
Polska
Przejście Marszałkowska-Złota
Piesi "polubili" nową "zebrę". Będzie więcej pasów w centrum
WARSZAWA
Nigeria. Uczniowie opuszczają szkoły w związku z atakami w pobliskim stanie
Zamknęli 20 tysięcy szkół. Po masowych porwaniach
Świat
Mgła, przymrozek i słońce
Tu rano trzeba uważać na drogach
METEO
imageTitle
Po decyzji Trumpa planują zbojkotować losowanie grup mundialu
EUROSPORT
Donald Trump
Trump skomentował rozmowy o pokoju. "Ukraina ma pewne drobne problemy"
Świat
Pomnik powstał w czasach PRL
Zginęły cztery przypadkowe osoby, ubek i milicjant. Pomnik do usunięcia?
Tomasz Mikulicz
Radosław Sikorski
Sikorski o sile prezydenckiego weta
Polska
Propalestyńska demonstracja w Liverpoolu
Protesty w Wielkiej Brytanii. Zatrzymano prawie sto osób
Świat
Karol Nawrocki w Paryżu
Decyzja Nawrockiego, spotkanie na Florydzie, Netanjahu prosi o łaskę
TO WARTO WIEDZIEĆ
Mgła, mżawka, pochmurno, chłodno
Czeka nas kolejny pochmurny dzień
METEO
Karambol na Południowej Obwodnicy Warszawy
Karambol na Południowej Obwodnicy Warszawy
Polska
imageTitle
Real pogubiony. Kolejna wpadka
EUROSPORT
imageTitle
Lech nie wykorzystał szansy
EUROSPORT
Przedsiębiorca zablokował auto sąsiada betonowymi belkami. A to tylko jeden z wielu incydentów w tym konflikcie
Kupili domy od cukiernika. Mają problem. I z domami, i ze sprzedawcą
Bartosz Żurawicz
imageTitle
Ściana ognia na popularnym stadionie. Meczu nie dokończono
EUROSPORT
imageTitle
Legenda wróży wielką karierę 14-latkowi z Polski
EUROSPORT
imageTitle
"Wiele powodów" i głuchy apel ministra. Zagrali mimo kontrowersji
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica