Szef MSWiA: partia Brauna na granicy delegalizacji

Kierwiński o delegalizacji partii Brauna: są na granicy Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szef MSWiA Marcin Kierwiński w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 został zapytany o to, czy Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna powinna zostać zdelegalizowana. - Uważam, że są na granicy delegalizacji - odparł Kierwiński.

- Uważam, że jeszcze kilka różnego rodzaju wyskoków pana Brauna i opowieści jego ludzi na zasadzie wspierania Putina i wtedy ta granica zostanie przekroczona, i wtedy tak (partia powinna zostać zdelegalizowana - red.) - dodał szef MSWiA.

Kierwiński odpowiada rzecznikowi prezydenta: to jest bełkot

Prezydent Karol Nawrocki na początku listopada odmówił nominacji oficerskich dla 136 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Odrzucił też 130 wniosków o odznaczenia dla funkcjonariuszy ABW. Nawrocki podobnie postąpił z wnioskami o odznaczenia dla funkcjonariuszy i żołnierzy wojskowych służb specjalnych.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz pisał, że wśród skierowanych do prezydenta wniosków odznaczeniowych "znalazły się nazwiska funkcjonariuszy, co do których istnieją poważne obawy, że byli zaangażowani w działania przeciwko" Nawrockiemu jako kandydatowi urząd prezydenta w trakcie kampanii wyborczej.

Szef MSWiA odniósł się do fragmentu o "obawach" wobec funkcjonariuszy. - Od strony faktycznej to jest bełkot - skomentował. - Jak może urzędnik państwowy, bo pan rzecznik jest urzędnikiem państwowym, powiedzieć coś takiego - dodał.

Kierwiński dodał, że jeżeli rzecznik prezydenta "ma jakieś obawy, to może powinien się tym zająć". - Co to jest za formuła, że "mamy obawy"? - pytał.

- Jeżeli mają jakikolwiek sygnał, że jakikolwiek oficer służby, podoficer służby w tej sprawie, (…) wykraczał poza swoje kompetencje, to niech to zgłoszą do prokuratury. Co to jest za odgrywanie się na ludziach, którzy dobrze służą Polsce? - mówił Kierwiński.

- To jest sabotaż. To jest urzędniczy sabotaż. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości - ocenił.

OGLĄDAJ: Prezydent odmawia orderów i odznaczeń. Kierwiński: Co to jest za odgrywanie się? To jest sabotaż