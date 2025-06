Chce zostać pierwszą prezydentką Polski. Kim jest Marcelina Maciąg

Zdolna młodzież z Polski zbiera pieniądze na zagraniczne studia w internecie Źródło: Jarosław Kostkowski/Fakty TVN

Kluczowe fakty: W piątek o 20:00 w programie "Bez Kitu" Radomira Wita gościem będzie Marcelina Maciąg.

18-latka jest członkinią NATO Youth Advisory Board i inicjatorką szeregu projektów pomagających młodym ludziom m.in. w kontekście zdrowia psychicznego.

Marcelina ma ledwie 18 lat, a osiągnięć na koncie tyle, że można by nimi obdzielić kilka "dorosłych" CV. Od lat angażuje się w inicjatywy, dzięki którym nagłaśnia perspektywę młodego pokolenia, sama jest inicjatorką wielu ważnych projektów. W kwietniu poinformowała, że została przyjęta na aż trzynaście prestiżowych amerykańskich uniwersytetów.

Niebieska Skrzyneczka Zdrowia Psychicznego

Marcelina Maciąg zainicjowała projekty, które objęły wsparciem tysiące młodych osób, nie tylko w Polsce. Jest założycielką Fundacji Kintsugi, która zajmuje się wspieraniem młodych ludzi i edukowaniem ich w zakresie zdrowia psychicznego. Założyła też ruch "Youth Kindness Revolution", który promuje życzliwość, empatię i wsparcie, jako odpowiedź na cyberprzemoc, hejt, wykluczenie, samotność i problemy zdrowia psychicznego.

Wśród jej inicjatyw jest również "Niebieska Skrzyneczka Zdrowia Psychicznego". "To bezpieczna przestrzeń, w której uczniowie mogą anonimowo dzielić się swoimi troskami, emocjami i potrzebami, wrzucając wiadomości z prośbą o wsparcie lub informacje dotyczące trudnych sytuacji, z którymi się mierzą, zarówno oni sami, jak i ich rówieśnicy" - czytamy na stronie projektu.

O kulisach powstania tej inicjatywy opowiadała w zeszłym roku w rozmowie z Igą Dzieciuchowicz z tvn24.pl. Przyznała, że przez sześć lat ukrywała pewien sekret, którego finał mógł być tragiczny. - W siódmej klasie podstawówki miałam przyjaciółkę (...). Zauważyłam, że przyjaciółka, która do tej pory była bardzo poukładana, przestała odzywać się na lekcjach, robić prace domowe. Zmienił się też, właściwie z dnia na dzień, jej sposób ubierania się. Przestała nosić kolorowe ciuchy, wszystko, co zakładała, było w czarnym kolorze. Miała starsze rodzeństwo, więc myślałam, że to może taki jej krok w "dorosłość" albo jakaś moda. Widziałam też, że jest smutna, wycofana. Dopytywałam ją, co się dzieje. Na przerwie zawołała mnie, pamiętam tę chwilę, jakby to było wczoraj. Byłyśmy w szkolnej łazience. Rozpłakała się, podniosła bluzkę i pokazała mi rany po samookaleczeniach. Powiedziała, że myśli o samobójstwie - wspominała. Historia miała pozytywny finał, ale skłoniła Marcelinę do zastanawiania się nad tym, co można zrobić, by młodzi ludzie mogli anonimowo podzielić się taką historią.

Członkini NATO Youth Advisory Board

18-latka angażuje się też w sprawy międzynarodowe. W marcu została członkinią NATO Youth Advisory Board, ciała służącego włączaniu głosu młodego pokolenia do dyskusji o najważniejszych globalnych sprawach. Została wybrana spośród tysięcy zgłoszeń. Oprócz niej w radzie zasiada zaledwie dziewięć osób z państw Sojuszu i partnerskich. "Jestem gotowa służyć, słuchać i pracować, aby siła, odwaga i wizja naszego pokolenia mogły pomóc w kształtowaniu bardziej pokojowego i bezpiecznego świata" - pisała wówczas na Instagramie.

Marcelina Maciąg i sekretarz generalny NATO Mark Rutte Źródło: Archiwum Marceliny Maciąg

Działalność społeczna i nagrody

W latach 2022-2024 była Przewodniczącą Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przewodziła 51-osobowemu zespołowi młodzieżowych radnych i nadzorowała realizację 16 projektów dotyczących edukacji, inkluzji społecznej, zdrowia psychicznego, aktywizacji młodzieży oraz ochrony środowiska. Oprócz tego obecnie jest przewodniczącą Komisji ds. Zdrowia Psychicznego Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem przy KPRM, współpracuje z UNICEF Polska w ramach Zespołu ds. Partycypacji Dzieci i Młodzieży, a także jest reprezentantką w Globalnej Radzie Młodzieżowej TikTok.

18-latka ma na koncie wiele nagród. Jest m.in. najmłodszą w historii laureatką konkursu Global Student Prize dla 50 najlepszych i najbardziej wyróżniających się uczniów na świecie, została też wyróżniona przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów tytułem Ambasador Młodego Pokolenia RP. Otrzymała także "Maturalnego Nobla".

W tym roku skończyła liceum. Jak mówiła w maju "Rzeczpospolitej", od września zaczyna studia na Uniwersytecie Stanforda, gdzie "chce budować swoje dalsze kompetencje, zyskać szerszą, globalną perspektywę". Po ich ukończeniu zamierza jednak wrócić do Polski. "Może pójdę w kierunku polityki, bo moim marzeniem dziś jest zostać pierwszą prezydentką Polski. Wierzę, że kobieta na tym stanowisku może budować mosty i wspierać grupy, które potrzebują pomocy i są często marginalizowane, jak kobiety, osoby niepełnosprawne, seniorzy, ale także może wspierać biznes i przedsiębiorczość, budować silny i niezależny kraj" - deklarowała w "Rzeczpospolitej".