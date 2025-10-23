Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Mamy konflikt". Krajowa Rada Sądownictwa a europejskie trybunały

Krajowa Rada Sądownictwa
Żurek zapowiada "zgodne z prawem" kroki wobec neo-KRS. "Żebyście państwo opuścili ten budynek"
Źródło: Krajowa Rada Sądownictwa
"Wiążące" orzecznictwo europejskich trybunałów a "suwerenność" w zakresie powołań organów władzy publicznej. Co na temat nieuznawanej Krajowej Rady Sądownictwa mówią europejskie trybunały?
Kluczowe fakty:
  • Orzecznictwo europejskich trybunałów "jest wiążące, bo podpisaliśmy konwencje" - przyznała w TVN24 przewodnicząca nieuznawanej KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka.
  • Jednocześnie stanowczo broni ona suwerenności Polski w zakresie powoływania organów władzy publicznej.
  • Zgodnie z orzeczeniami europejskich trybunałów, niezależność KRS po reformach może wzbudzać uzasadnione wątpliwości, a system powoływania przez nią sędziów jest wadliwy.

Przewodnicząca nieuznawanej KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 podkreślała suwerenność Polski w zakresie decydowania o systemie sądownictwa. Została na przykład zapytana o to, czy biorąc pod uwagę chaos, w jakim znalazło się polskie sądownictwo, żałuje tego, że współtworzyła system prawny wprowadzony przez zmiany Zbigniewa Ziobry.

Dagmara Pawełczyk-Woicka
Dagmara Pawełczyk-Woicka
Źródło: TVN24

- Politycy powinni wtedy zrezygnować z tej ustawy, wiedząc jaka jest ich słabość, że nie są w stanie przełamać oporu, nie tylko sędziowskiego, ale i zewnętrznych sił, które dążyły do tego, żeby zanarchizować system sądownictwa, bo uważam, że wykorzystali to nasi wrogowie - dodała. Zapytana, kogo ma na myśli, mówiąc o wrogach, odpowiedziała, że "jacyś agenci wpływu odpowiednio tym sterowali". Jak dodała, "być może jakiegoś państwa", ale przyznała, że nie ma wiedzy w tym zakresie.  

Wiążące orzecznictwo

Odniosła się też do projektu ustawy "praworządnościowej" ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. - Nie wiem, dlaczego miałoby się weryfikować sędziów powołanych przez demokratycznie wybranego prezydenta - mówiła, odnosząc się do jednego z założeń ustawy.

Prowadzący Konrad Piasecki wskazał, że sędziów należałoby zweryfikować przez wzgląd na orzecznictwo europejskich trybunałów, które mówi, że są oni wadliwie powołani.

Zmiany Ziobry w sądownictwie. Szefowa nieuznawanej KRS: politycy powinni wtedy zrezygnować
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zmiany Ziobry w sądownictwie. Szefowa nieuznawanej KRS: politycy powinni wtedy zrezygnować

- Jeżeli pan uważa, że to orzecznictwo w jakikolwiek sposób jest dla nas wiążące... - zaczęła odpowiedź, po czym dodała: - Wiążące jest, bo podpisaliśmy konwencje. Mamy konflikt. - Żeby zrealizować te orzeczenia, musielibyśmy zmienić konstytucję - wskazała Pawełczyk-Woicka.

- Jeżeli Polska by była na tyle słaba, że nie jest w stanie suwerennie obronić swoich decyzji na temat powołań jakichś organów władzy publicznej, (...) to rzeczywiście rozwiązaniem kompromisowym mogłoby być zalegalizowanie tych wszystkich powołań sędziowskich i ewentualna dyskusja nad kształtem Krajowej Rady Sądownictwa - mówiła.

OGLĄDAJ: "Jeżeli bym miała tę wiedzę, którą mam dzisiaj, to uważam, że należało z tego zrezygnować"
pc

"Jeżeli bym miała tę wiedzę, którą mam dzisiaj, to uważam, że należało z tego zrezygnować"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Spór o KRS

Spór dotyczący KRS i sędziów wyłanianych w procedurze przy jej udziale wiąże się z nowelizacją w grudniu 2017 roku ustawy o Radzie, zgodnie z którą od 2018 roku 15 sędziów-członków KRS wybieranych jest przez Sejm. Wcześniej byli wybierani przez środowiska sędziowskie. Zmiana ta stała się powodem stawianych przez ówczesną opozycję (obecnie przez rządzących) zarzutów upolitycznienia KRS i kwestionowania statusu osób powołanych na urząd sędziego z udziałem tak ukształtowanej KRS.

OGLĄDAJ: W ruinie
pc

W ruinie

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie wskazywały w swoich opiniach i orzeczeniach zabezpieczających, że w ten sposób powołany organ nie gwarantuje niezawisłości polskiemu sądownictwu, co z kolei łamie zapisy Konstytucji RP i prawa europejskiego, które dają obywatelom prawo do procesu przed niezależnym sądem. Stąd pojawia się pytanie o legalność wyroków wydawanych przez neosędziów, którzy w świetle tych wyroków zostali powołani przez nielegalny organ.

TSUE o KRS

Co na temat Krajowej Rady Sądownictwa mówi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? 15 lipca 2021 roku wydał on wyrok w sprawie nieuznawanej przez Sąd Najwyższy jego Izby Dyscyplinarnej, która w opinii wielu prawników, konstytucjonalistów i sędziów nie jest sądem w rozumieniu prawa.

TSUE uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Orzekł, że "z uwagi na całościowy kontekst refom, którym niedawno został poddany polski wymiar sprawiedliwości, a w który wpisuje się ustanowienie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, oraz z powodu całokształtu okoliczności towarzyszących utworzeniu tej nowej izby, izba ta nie daje w pełni rękojmi niezawisłości i bezstronności, a w szczególności nie jest chroniona przed bezpośrednimi lub pośrednimi wpływami polskiej władzy ustawodawczej i wykonawczej".

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Źródło: Shutterstock

W komunikacie po wyroku napisano, iż "Trybunał wskazał w szczególności na fakt, że proces powoływania sędziów Sądu Najwyższego, w tym członków Izby Dyscyplinarnej, w dużym stopniu zależy od organu (Krajowej Rady Sądownictwa), którego struktura została poddana bardzo dużym zmianom przez polską władzę wykonawczą i ustawodawczą i którego niezależność może wzbudzać uzasadnione wątpliwości". 

"W przypadku, gdy Trybunał stwierdza uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego, na danym państwie członkowskim spoczywa obowiązek przyjęcia środków niezbędnych do tego, by uchybienie to ustało" - podsumowano.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

KRS staje we własnej obronie. Zarzuca TSUE, że "postanowił odnosić się nie do faktów, ale do obaw i wrażeń"

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dokonuje wykładni prawa unijnego, aby zapewnić jego stosowanie w taki sam sposób we wszystkich krajach UE. Rozstrzyga też spory prawne między rządami krajów Unii a jej instytucjami.

ETPCz: wadliwa procedura

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka również wskazuje na wadliwość powoływania sędziów od czasu reformy KRS. I tak na przykład w listopadzie 2023 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł na korzyść Lecha Wałęsy, przyznając mu odszkodowanie w wysokości 30 tysięcy euro, jednocześnie wskazując na wadliwość systemu.

Chodziło o sprawę cywilną o naruszenie dóbr osobistych z pozwu Wałęsy przeciwko Krzysztofowi Wyszkowskiemu. W 2011 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku ostatecznie zobowiązał Wyszkowskiego do opublikowania przeprosin. Wyszkowski złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, który odmówił przyjęcia jej do rozpoznania. Po tym jak Krzysztof Wyszkowski złożył skargę w tej sprawie do trybunału w Strasburgu, w 2021 roku postępowanie zakończyło się, ponieważ polski rząd złożył jednostronną deklarację, w której przyznał się do naruszenia praw skarżącego. 

Europejski Trybunał Praw Człowieka
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Źródło: RONALD WITTEK/PAP/EPA

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył skargę nadzwyczajną do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Zarówno procedura skargi nadzwyczajnej, jak i powstanie tej Izby, były efektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym z 2017 roku. Ziobro złożył skargę w sprawie prawomocnego wyroku, jaki zapadł na korzyść Wałęsy. Izba uchyliła to orzeczenie i - jak przypomina Helsińska Fundacja Praw Człowieka - rozstrzygnęła meriutm sprawy, oddalając apelację Wałęsy z 2010 roku.

W swojej skardze Wałęsa powoływał się na art. 6 ust. 1 Europejskiej konwencji praw człowieka (prawo do rzetelnego procesu sądowego), zarzucając Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, że "nie jest niezależnym i bezstronnym sądem ustanowionym na mocy ustawy, a nadzwyczajna apelacja naruszyła pewność prawa".

"Naruszenia artykułu 6 ust. 1 Konwencji mają swoje źródło w powiązanych ze sobą problemach systemowych związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem krajowego ustawodawstwa i praktyki, spowodowanym przez: (a) wadliwą procedurę powoływania sędziów z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ustanowiona ustawą zmieniającą z 2017 r.; (b) wynikający z tego brak niezależności Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego; (c) wyłączną kompetencję Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w sprawach związanych z zarzutem braku niezawisłości sędziego lub sądu; (d) wady nadzwyczajnej procedury odwoławczej określone w paragrafach 228–239 i 323 (c) tego wyroku; (e) wyłączną kompetencję Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego do rozpatrywania skarg nadzwyczajnych" - stanowi orzeczeniu ETPCz.

Wałęsa: to początek zwycięstwa, wrócimy w spokojniejszym czasie do wszystkich spraw, które przegrałem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wałęsa: to początek zwycięstwa, wrócimy w spokojniejszym czasie do wszystkich spraw, które przegrałem

"Pozwane Państwo musi podjąć odpowiednie środki legislacyjne i inne, aby zapewnić zgodność swojego krajowego porządku prawnego z wymogami 'niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego na mocy ustawy' oraz zasady pewności prawa gwarantowanej przez ten przepis" - podkreślono.

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) jest sądem międzynarodowym orzekającym w sprawie skarg na naruszenie praw i wolności zawartych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz jej Protokołach dodatkowych.

Polska przystąpiła do Konwencji 19 stycznia 1993 r., a jurysdykcję Trybunału oraz prawo do skargi indywidualnej uznała 1 maja 1993 r.

OGLĄDAJ: Żurek o "ustawie praworządnościowej": nie będzie stosów dla czarownic
pc

Żurek o "ustawie praworządnościowej": nie będzie stosów dla czarownic

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: TVN24, tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Krajowa Rada SądownictwaTSUEEuropejski Trybunał Praw Człowiekaprawosędziowie
Czytaj także:
Brytyjska para królewska w Kaplicy Sykstyńskiej
Nie robili tego od prawie 500 lat. Tak wyglądała wspólna modlitwa króla i papieża 
Świat
Tucker Carlson
Idol amerykańskiej prawicy: dlaczego Polska nie pójdzie na wojnę z Rosją?
Świat
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Szukają świadków zdarzenia w autobusie 190
WARSZAWA
imageTitle
Pech alpejki. Skończyła na sali operacyjnej
EUROSPORT
Koalicja rządząca ma plan na naprawienie Trybunału Konstytucyjnego
"Jeżeli będzie 'enter', to ruszamy z tematem". Zmiany w Trybunale możliwe w tym roku 
Polska
Janek z Rzepedzi wykazał się odwagą i dojrzałością - podkreślają policjanci
Nie spanikował, tylko działał. Policja nagrodziła Janka za dojrzałą reakcję i odwagę
Rzeszów
Tusk
"Może to dziwne, co powiem". Tusk ma dobre "novinky"
Polska
Nicolas Sarkozy
Tak teraz żyje były prezydent. Pierwsza doba Sarkozy’ego w więzieniu
Świat
Litotrypsja wewnątrznaczyniowa - zabieg
Ratują serca, usuwając twarde złogi. "Wcześniej pacjenci słyszeli, że nic więcej nie da się zrobić"
Zdrowie
Drób zaatakowała choroba, której ostatnie przypadek odnotowano w Polsce 49 lat temu (zdjęcie ilustracyjne)
"Uśmiercenie" ponad pół miliona kur. Komunikat
BIZNES
Profesor Marek Migalski
"Na profesora Marka Migalskiego nałożono karę dyscyplinarną"
Polska
Ulewy, deszcz
Ulewy i silny wiatr. Niebezpiecznie w części kraju
METEO
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Po koncercie białoruskiego rapera mieli zostać wydaleni z Polski. Poprosili o azyl
WARSZAWA
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
"W słuchawce cisza". Klienci dużego operatora mieli kłopoty z połączeniami
BIZNES
Służby rozbiły gang, który handlował narkotykami i zajmował się włamaniami
Służby rozbiły gang. Kradli i handlowali narkotykami
Olsztyn
Szpital
9-latek z udarem. Lekarze musieli podjąć trudną decyzję
Lubuskie
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę renault
Był pijany i złamał dwa zakazy
WARSZAWA
imageTitle
Z Barcelony do Paryża. Znamy całą trasę Tour de France 2026
EUROSPORT
Gęś domowa (Anser cygnoides domesticus)
Gęsi wysłane w paczkach, jedna nie przeżyła. Ruch prokuratury
WARSZAWA
imageTitle
Zaskoczenie u skoczków. W kadrze osiemnastolatek
EUROSPORT
Wir niżowy "rozbujał" Północny Atlantyk
Jesienny sztorm na Atlantyku. Wielkie fale, możliwe zalania
METEO
imageTitle
Niedawno rozwalał ściany na budowie, teraz zdemolował faworyta
EUROSPORT
Marcin Kierwiński w rozmowie z "Superwizjerem"
"Oficjalnie nie ma żadnego dokumentu". Czego potrzebuje szef MSWiA, by działać
Polska
Dorota Sokołowska
Dorota Sokołowska z nagrodą "Ślad" imienia biskupa Chrapka
Polska
Makieta sklepu Wokulskiego na Krakowskim Przedmieściu
Koniec zdjęć na Krakowskim Przedmieściu, "sklep Wokulskiego" zostaje
WARSZAWA
Szpital pediatryczny w Bielsku-Białej
16-miesięczne dziecko w wodzie poza domem. Jest "w łagodnej hipotermii"
Katowice
imageTitle
Ani chwili wytchnienia. Wyjątkowo trudna trasa Tour de France kobiet 2026
EUROSPORT
Awaria radaru i niecodzienny widok na mapie
Niecodzienny widok na mapie pogodowej. "Wygląda, jakby spadła tam bomba"
METEO
ciezarowka
Odwołane loty, brak prądu. Taki alert zdarza się tu rzadko
METEO
Michał Woś
"Prezent na zakończenie śledztwa" w sprawie Wosia
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica