Chwila prawdy

Drugi powód jest natury osobistej. W Ameryce spędziłem jedna czwartą mego dość długiego życia. Przez wiele lat wracałem do Ameryki jak do domu. Był nawet taki czas w moim życiu, kiedy sądziłem, że stanę się Amerykaninem. Dziś wiem, że byłem głupi. Taka zmiana jest niemożliwa. Nawet moi synowie, którzy wychowali się w Ameryce i dalej tam mieszkają, nie są Amerykanami. Ci, którzy po paru latach mieszkania w jakimś nowym kraju sądzą, że zmienili narodowość, mylą się, chociaż często nie są świadomi, jak głęboko się mylą.

Jan Karski, kiedy rozmowa schodziła na sprawy polityki międzynarodowej, wykrzykiwał z emfazą "jestem Amerykaninem!", ale to była raczej prowokacja, a może wyraz niezrealizowanego marzenia. Wiedział przecież, jaki jest interes Ameryki i jak bardzo rożni się od interesu polskiego, a chciałby – jak przypuszczam - żeby te interesy były takie same. Niedużej Polski, położonej na skraju Europy i potężnej Ameryki, bezpiecznie od świata oddalonej.

Od Ameryki, a szczególnie od Amerykanów, spotkało mnie bardzo wiele dobrego, być może dlatego Ameryka wypełniła moją świadomość tak silnie, że do Polski nie tęskniłem. Ameryka nie zostawiła mi miejsca na tęsknotę za Polską. Tak było aż do wyborów 1989 roku. Pamiętam, że kiedy, już jako emigrant, na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych po raz pierwszy odwiedziłem Polskę, miałem wrażenie, że jest to miejsce, w którym czas stanął, w którym nic się nie zmienia. Nawet dziury w chodnikach były takie same i w tych samych miejscach. Po prostu były to te same dziury. Jakże więc miałem interesować się krajem, który był jak zarośnięty rzęsą staw, gdy w moim życiu zmieniło się wszystko, wszystkiego musiałem uczyć się od nowa. Nie tylko języka. Także polityki, historii, obyczaju.