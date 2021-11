Łukasz Mejza i sprawa jego firmy. Rafał Trzaskowski o ewentualnej dymisji wiceministra sportu i turystyki

czytaj dalej

Sejm zbierze się we wtorek po południu w związku z senackimi poprawkami do nowelizacji ustawy o ochronie granicy - przekazał po Prezydium Sejmu i Konwencie Seniorów wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL. Początkowo izba miała rozpocząć pracę w środę i prowadzić je do czwartku. Zarządzono jednak dodatkowy dzień obrad. W poniedziałek ma się natomiast zebrać komisja, która rozpatrzy poprawki Senatu do noweli ustawy o ochronie granicy.