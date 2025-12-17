Logo strona główna
Polska

Najnowszy ranking zaufania do polityków. Lider bez zmian

Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski, Rafał Trzaskowski
Tusk: Kaczyński stracił status przywódcy polskiej prawicy
Źródło: TVN24
W grudniowym rankingu zaufania do polityków liderem ponownie został prezydent Karol Nawrocki - wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS. Drugie miejsce zajęli ex aequo szefowie Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski. Wiadomo też, jakim poziomem zaufania cieszą się liderzy koalicji rządzącej oraz kto na prawicy wzbudza największą nieufność wśród Polaków. 

Z sondażu CBOS wynika, że prezydent Karol Nawrocki jest politykiem, który cieszy się największym zaufaniem i jest jedynym politykiem, któremu ufa więcej niż połowa Polaków. Zaufanie do prezydenta deklaruje w grudniu 54 proc. ankietowanych, tyle samo co miesiąc wcześniej. O 3 pkt proc. (do 33 proc.) wzrósł odsetek respondentów, którzy mu nie ufają.

Drugie miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmują ex aequo: wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) oraz wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski (KO) - uzyskali oni po 45 proc. deklaracji zaufania (wzrost o 1 pkt proc.) i odpowiednio: 27 proc. i 31 proc. negatywnych wskazań.

Na trzeciej pozycji znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (KO) z 42 proc. zaufaniem (spadek o 3 pkt proc. w stosunku do listopada). Trzaskowskiemu nie ufa 40 proc. uczestników sondażu.

Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski, Rafał Trzaskowski
Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski, Rafał Trzaskowski
Źródło: PAP/EPA

Sondaż zrealizowano w dniach 27 listopada-8 grudnia na liczącej 948 osób reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL (w tym 62 proc. metodą CAPI, 24,8 proc. CATI i 13,2 proc. CAWI). 

Tym politykom Polacy ufają najbardziej. Ranking
Tym politykom Polacy ufają najbardziej. Ranking

Zaufanie do liderów koalicji 15 października

CBOS podkreśla, że jedynym politykiem, który w grudniu "zyskał nieco w opinii badanych" jest b. marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050); zaufanie do niego wynosi 40 proc. (wzrost o 2 pkt proc.); Hołowni nie ufa 35 proc. badanych (spadek o 4 pkt proc).

Na kolejnych miejscach w zestawieniu znaleźli się: premier Donald Tusk (KO), któremu ufa tyle samo ankietowanych co w listopadzie - 39 proc., a nieufność wzbudza u 49 proc. pytanych (wzrost o 1 pkt proc.); wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) - 37 proc. deklarujących zaufanie i 32 proc. nieufność oraz Sławomir Mentzen (Konfederacja) - 35 proc. wskazań zaufania i 39 proc. nieufności.

Nowy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) ma 32 proc. deklaracji zaufania i nieufności; Adrian Zandberg (Razem) - 31 proc. deklaracji zaufania i 24 proc. nieufności; były premier Mateusz Morawiecki (PiS) cieszy się 31 proc. zaufaniem i 52 proc. nieufnością.

Wicemarszałkowi Sejmu Piotrowi Zgorzelskiemu (PSL) ufa 18 proc. badanych, a nie ufa 12 proc. Jednocześnie jest tym politykiem, którego nie zna najwięcej badanych - 54 proc. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska uzyskała 26 proc. zaufania i 32 proc. nieufności.

Nowy sondaż. Jak Polacy oceniają dwa lata Donalda Tuska w roli premiera
Nowy sondaż. Jak Polacy oceniają dwa lata Donalda Tuska w roli premiera

Zaufanie do ministrów

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak cieszy się 29 proc. zaufaniem i 21 proc. nieufności. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk uzyskała 26 proc. zaufania, nie ufa jej 13 proc. badanych.

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska Nałęcz oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński mają zaufanie po 22 proc. respondentów; nie ufa im odpowiednio 16 proc. oraz 24 proc.

Ministrowi finansów i gospodarki Andrzejowi Domańskiemu oraz wicepremierowi, ministrowi cyfryzacji ufa po 21 proc. respondentów; kolejno nie ufa im 16 proc. i 18 proc.

Sześć partii w Sejmie, dwie poza nim. Konfederacja znów na podium. Sondaż
Sześć partii w Sejmie, dwie poza nim. Konfederacja znów na podium. Sondaż

Komu Polacy ufają najmniej?

Największą nieufność badanych budzi prezes PiS Jarosław Kaczyński (58 proc. - bez zmian w porównaniu do listopada); ufa mu 24 proc. respondentów (spadek o 4 pkt proc.) W nieufności drugie miejsce zajął Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) - 57 proc. deklaracji (wzrost o 6 pkt proc.) i 24 proc. zaufania. Na trzecim miejscu uplasował się wymieniony już Mateusz Morawiecki (52 proc. - bez zmian).

Według sondażu gorsze od listopadowych okazały się oceny szefa resortu sprawiedliwości Waldemara Żurka, któremu "wraz ze wzrostem rozpoznawalności przybyło przeciwników" - spadek zaufania o 1 pkt proc. do 28 proc. i wzrost nieufności o 5 pkt proc. do 27 proc.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: os/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Karol Nawrocki, Radosław Sikorski, Władysław Kosiniak-Kamysz
